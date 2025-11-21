Bi kịch cuộc đời dài 13 năm giúp Britney Spears kiếm hàng chục triệu USD

Nguồn tin cho biết Britney đã bí mật làm việc với đạo diễn John M. Chu - người đứng sau thành công của Wicked, Crazy Rich Asians - để phát triển dự án. Universal Pictures là hãng sở hữu quyền chuyển thể cuốn sách.

Bi kịch cuộc đời của Britney Spears sắp được đưa lên màn ảnh (Ảnh: Getty Images).

The Woman in Me gây chấn động khi phơi bày những góc khuất sau hào quang của ngôi sao nhạc pop.

Trước đó, tháng 6/2021, Britney từng khiến cả thế giới rúng động với bài phát biểu hơn 20 phút trước tòa, hé lộ sự thật về 13 năm bị đặt dưới quyền giám hộ. Những lời tố cáo về lạm dụng quyền kiểm soát không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn tạo ảnh hưởng lớn đến dư luận, đặc biệt là phụ nữ.

Ở tuổi 18, Britney Spears vụt sáng toàn cầu với bản hit Baby One More Time, trở thành nghệ sĩ tuổi teen có album bán chạy nhất mọi thời đại và là biểu tượng giúp hồi sinh dòng nhạc teen pop cuối thập niên 1990 và đầu 2000.

Suốt sự nghiệp, cô sở hữu hàng loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế, nhiều kỷ lục Guinness và một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Britney Spears là biểu tượng văn hóa toàn cầu những năm 2000 (Ảnh: News).

Tuy nhiên, cú sốc tình cảm, áp lực từ truyền thông và gia đình khiến Britney suy sụp, đặc biệt trong giai đoạn 2007-2008. Cô đối diện khủng hoảng tâm lý, mất quyền nuôi con, bị thợ săn ảnh bám đuổi và cuối cùng bị đặt dưới quyền giám hộ.

Britney cho biết mình sống như “nô lệ” suốt 13 năm: không được sử dụng tiền mình kiếm ra, bị kiểm soát sinh sản và đời sống cá nhân.

Trong hồi ký, cô viết: “Khi tôi cạo trọc đầu, mọi người đều thấy tôi đáng sợ, ngay cả mẹ tôi. Thời gian không được ở bên các con khiến tôi như mất tất cả. Tôi hiểu rằng mình đã không còn làm chủ cuộc sống, nên tôi buông xuôi, chấp nhận chế độ giám hộ để có thể ở gần con. Đó là sự đánh đổi mà tôi buộc phải thực hiện”.

Britney khẳng định cuốn sách không nhằm công kích ai mà là nỗ lực để khép lại đau thương, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cô hy vọng câu chuyện của mình giúp những người từng bị tổn thương tìm thấy sự đồng cảm.

Nữ ca sĩ cũng từng lên tiếng về những hình ảnh khỏa thân gây tranh cãi trên mạng xã hội: “Nếu từng phải chụp hàng ngàn bức ảnh theo ý người khác, bạn sẽ hiểu cảm giác tự do khi được chụp theo cách mình muốn”.

Britney Spears đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời trong gần 20 năm qua (Ảnh: Yahoo).

Chỉ một tuần sau khi phát hành, The Woman in Me trở thành sách bán chạy số 1 theo New York Times, tiêu thụ hơn 1,1 triệu bản (gồm đặt trước, bản in, sách điện tử và sách nói). Cuốn sách được dịch sang 26 ngôn ngữ, với khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Britney Spears sở hữu đĩa bạch kim, một giải Grammy, từng đứng đầu danh sách nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo năm 2012 và lọt top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn.

Theo Forbes, tài sản của cô hiện khoảng 60 triệu USD. Dù ngưng ra album từ năm 2016, Britney vẫn thuộc top 12 nghệ sĩ thành công nhất trên bảng xếp hạng Billboard thế kỷ 21 (tính đến 2024).

Sau năm 2021, khi quyền giám hộ được gỡ bỏ, cuộc sống Britney bước sang trang mới. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh cá nhân, đi du lịch và kết hôn với huấn luyện viên Sam Asghari. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm.

Britney Spears tụ tập cùng chị em Kardashian trong tháng 11 (Ảnh: Instagram).

Những hình ảnh nhảy múa trong váy ngủ, ánh mắt buồn bã cùng loạt tin đồn về hành vi nguy hiểm như mang dao, bật lửa lên máy bay khiến người hâm mộ lo ngại cô tái diễn vấn đề tâm lý.

Ngày 16/11, Kim Kardashian gây chú ý khi đăng ảnh dự “tiệc ngủ” cùng Britney Spears, Khloe Kardashian và quản lý lâu năm của Britney - Cade Hudson. Đây là lần đầu 2 ngôi sao hội ngộ sau 13 năm, kể từ tiệc hậu lễ trao giải Grammy 2012.

Năm 2021, Kim từng công khai ủng hộ Britney sau khi xem bộ phim tài liệu Framing Britney Spears, viết: “Cách truyền thông can thiệp vào cuộc sống Britney từng đủ gây sang chấn và quật ngã những người mạnh mẽ nhất”.