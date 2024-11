Cuộc sống nhiều xáo trộn của Britney Spears trong 3 năm đòi lại tự do

Tháng 6/2021, màn phát biểu dài hơn 20 phút của Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động đối với nền âm nhạc thế giới. Việc nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ngôi sao nổi tiếng.

Nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD kể về nỗi cô đơn, sự bế tắc và căn bệnh trầm cảm hành hạ cô trong nhiều năm. Britney Spears thừa nhận, cô khát khao được yêu thương, chia sẻ. Thậm chí, giọng ca nổi tiếng còn đau khổ hơn khi mất đi quyền nuôi con, không thể gặp gỡ 2 con trai thường xuyên trong gần chục năm.

Cuộc hôn nhân thứ 3 kéo dài chưa đầy một năm

Năm 2021, Britney Spears giành lại tự do cho chính mình. Cô được đi nhiều nơi, kết hôn với người đàn ông mình yêu, đăng tải lên mạng xã hội những thứ bản thân mình mong muốn. Song, cuộc sống của "công chúa nhạc Pop" vẫn chưa hết những rắc rối.

Ngay sau khi được tự do, Britney tiến tới hôn nhân với Sam Asghari, huấn luyện viên thể dục kém tuổi. Hôn lễ của họ diễn ra tại biệt thự riêng của ngôi sao nổi tiếng ở California (Mỹ) trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè nghệ sĩ, trong đó có Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton vào tháng 6/2022.

Trước đó, cặp đôi đính hôn 9 tháng và có 6 năm yêu nhau. Vào buổi sáng ngày kết hôn, chồng cũ Britney - Jason Alexander - dắt dao trong người, xông vào nhà cô để phá đám nhưng anh bị các vệ sĩ khống chế và giải đến đồn cảnh sát. Nhờ vậy, hôn lễ đậm màu cổ tích đã diễn ra suôn sẻ.

Britney Spears và chồng cũ, Sam Asghari, có cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm (Ảnh: Getty Images).

Sau ngày cưới, Britney tậu biệt thự gần 12 triệu USD ở Calabasas, California (Mỹ) làm tổ ấm mới. Cơ ngơi rộng gần 6.500m2, gồm 6 phòng ngủ, 9 phòng tắm, rạp chiếu phim chứng kiến những năm tháng đầu hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi.

Trong những tháng đầu kết hôn, nữ ca sĩ luôn dành những lời ngọt ngào cho bạn đời: "Anh ấy là tình yêu của đời tôi, người đàn ông trung thực, khiêm tốn và chân thành nhất tôi từng gặp. Em tự hào về những gì anh đang làm và được là một phần trong cuộc sống của anh".

Sau đám cưới, Sam Asghari nỗ lực phát triển sự nghiệp diễn xuất trong khi Britney tập trung dành thời gian nghỉ ngơi, hàn gắn tổn thương sau những năm tháng bị giám hộ. Nữ nghệ sĩ không xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện và họ cũng ít đăng ảnh nhau trên trang cá nhân. Sam giải thích, anh tôn trọng sự lựa chọn của vợ và không muốn làm cô buồn.

Tháng 1/2023, trong một lần đi ăn tối với Sam tại nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ), Britney tức giận khi thấy nhiều thực khách rút điện thoại chụp ảnh mình. Theo TMZ, nữ ca sĩ bị kích động, la lối còn chồng cô bỏ ra ngoài. Hành động của Britney khiến những người hâm mộ lo lắng.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ liên tục vướng tin đồn gặp vấn đề sức khỏe tinh thần. Nguồn tin nói với TMZ, người thân lo lắng khi Britney có những hành vi thất thường, mất kiểm soát và không chịu dùng thuốc. Quản lý cùng bác sĩ và chồng Britney được cho là thuyết phục cô đi điều trị tâm lý nhưng ngôi sao ca nhạc phản đối.

Britney tiếp tục đăng tải nhiều hình ảnh của bản thân trên mạng xã hội. Cô cũng cố gắng chứng minh cuộc hôn nhân với người chồng thứ 3 rất hạnh phúc bằng những lời ngọt ngào dành cho bạn đời.

Năm 2021, Britney Spears giành lại tự do sau gần 13 năm chịu sự giám hộ của bố ruột (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên đến tháng 3/2023, tin đồn vợ chồng Britney trục trặc rộ lên khi nữ ca sĩ đi du lịch với người bạn kiêm quản lý lâu năm ở Mexico còn chồng ở Los Angeles (Mỹ). Sau một thời gian dài chung sống với những nghi vấn rạn nứt, tới tháng 8/2023, báo chí Mỹ đồng loạt đăng tin Britney và Sam tiến tới ly hôn.

Theo TMZ và Dailymail, vợ chồng nữ ca sĩ cãi nhau nảy lửa khi Sam nghi ngờ vợ không chung thủy. Nam diễn viên được cho là đã chuyển khỏi nhà và sống riêng một thời gian. Cuộc hôn nhân thứ 3 của Britney chính thức kết thúc sau 1 năm.

Trở lại cuộc sống độc thân, ngôi sao thế hệ 8X liên tục có biểu hiện lạ về tâm lý. Các video nhạy cảm được cô đăng trên trang cá nhân khiến người thân, bạn bè lo lắng.

Cuốn tự truyện gây sốt toàn cầu hé lộ bi kịch của một ngôi sao

Trong vòng 3 năm thoát khỏi lệnh giám hộ, Britney chưa thể trở lại ca hát, nhưng cô phát hành cuốn tự truyện, tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống của một ngôi sao giải trí.

Trong cuốn tự truyện The Woman in Me, Britney cho biết giai đoạn suy sụp tâm lý nặng nề của cô kéo dài từ năm 2007 đến năm 2008. Thời kỳ này, Britney bị trầm cảm sau sinh, cô cảm thấy đau buồn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngay sau đó là cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ - vũ công Kevin Federline.

Trong giai đoạn suy sụp nặng nề, Britney đã có những hành động quá khích, đỉnh điểm chính là khi cô cạo trọc đầu và tấn công thợ săn ảnh.

Năm 2023, Britney Spears phát hành cuốn sách đầu tay: "The Woman in Me" (Ảnh: News).

Cô viết: "Khi tôi cạo trọc đầu, mọi người đều thấy tôi đáng sợ, ngay cả mẹ tôi cũng thấy thế. Trải qua những tuần không có con ở bên, tôi cảm thấy như mình mất đi tất cả", Britney viết trong tự truyện. Thời điểm cạo đầu, Britney như "phát điên vì đau đớn".

Chính sự mất kiểm soát của Britney trong cuộc sống cá nhân là một phần lý do khiến Britney bị đặt dưới chế độ giám hộ kể từ năm 2008. Ngôi sao xinh đẹp tiết lộ, cô chấp nhận sống trong chế độ giám hộ để có thể tiếp xúc với 2 con nhỏ.

"Sau khi phải chịu đựng những áp đặt, tôi hiểu rằng mình đã dần không còn làm chủ cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi quyết định chấp nhận và thuận theo cách mọi việc diễn ra. Tôi đánh đổi sự tự do của mình, chấp nhận sống trong chế độ giám hộ, để tôi còn được ở bên 2 con. Đó là sự trao đổi mà tôi chấp nhận thực hiện", Britney viết.

Ngôi sao Baby one more time cho biết, chính sự quan tâm thái quá của truyền thông và công chúng trong giai đoạn cô ở đỉnh cao sự nghiệp, cùng những phán xét khắt khe khiến cô không còn chính mình, phải tìm tới thuốc chống trầm cảm.

Britney và cha ruột (Ảnh: DM).

Britney nói, cô không mong muốn quay trở lại với hoạt động ca hát trong tương lai: "Bây giờ không phải là lúc để tôi trở thành người như mọi người mong muốn. Bây giờ là lúc để tôi thực sự tìm lại chính mình".

Khi được hỏi về những bức ảnh khỏa thân trên mạng xã hội, giọng ca nổi tiếng nước Mỹ bày tỏ: "Tôi biết nhiều người không hiểu nổi tại sao tôi thích chụp ảnh khỏa thân và quay những clip khác biệt. Nếu các bạn phải chụp hàng ngàn bức ảnh theo ý muốn của người khác, các bạn mới hiểu được niềm vui của tôi, khi tôi có thể chụp hình theo cách mà tôi thích".

Cô cũng hé lộ về 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối quan hệ với 2 cậu con trai cùng nỗi khát khao được làm một người mẹ tốt trong mắt các con. Nữ ca sĩ cũng tuyên bố giải nghệ, từ bỏ sự nghiệp ca hát.

Cuốn tự truyện của Britney lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và bán chạy tại Mỹ với 1,1 triệu bản. Cuốn sách mang về cho Britney 15 triệu USD tiền bản quyền và chính thức phát hành vào tháng 10/2023.

Trên toàn thế giới, 2,4 triệu bản The Woman in Me được mua và trong nhiều tuần liên tiếp, tự truyện của Britney nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Nỗ lực hàn gắn với các con sau nhiều năm xa cách

Gần đây, Britney Spears vui mừng khi đoàn tụ con út ở California (Mỹ) sau nhiều năm xa cách. Song, cô chưa thể gặp con trai lớn. "Họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau", người trong cuộc tiết lộ.

Nguồn tin thứ hai chia sẻ, con trai thứ 2 của Britney đã trở lại California - nơi mẹ anh đang sống, sau khi chuyển đến Hawaii cùng anh trai Sean Preston Federline và bố, Kevin Federline, vào năm ngoái.

"Không rõ Jayden có ở cùng Britney trong biệt thự 7,4 triệu USD của cô ấy tại thành phố Thousand Oaks hay không, nhưng chúng tôi nghe nói Sean Preston vẫn sống tại Aloha State, Hawaii", nguồn tin cho hay.

Theo người này, Britney rất vui khi nối lại quan hệ với các con. "Mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng cô ấy muốn", người này nói.

Britney Spears bên các con (Ảnh: Getty Images).

Trả lời TMZ, Kevin Federline (chồng cũ của Britney) nói không hề biết về cuộc hội ngộ giữa con trai và vợ cũ. Theo luật sư của Kevin, nam vũ công thường xuyên nói chuyện với con trai út và cậu bé chưa bao giờ nhắc tới việc hàn gắn quan hệ với nữ ca sĩ nổi tiếng.

Tháng 9/2022, Jayden bày tỏ suy nghĩ khi mẹ thắng kiện, thoát khỏi sự giám hộ của ông ngoại anh. Jayden nói: "Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn có thể hàn gắn, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi luôn hy vọng sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi nào mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ".

Britney nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ con và thừa nhận đau lòng khi các con công khai rạn nứt tình cảm với mẹ. Thời gian qua, Sean và Jayden sống cùng bố ở Hawaii.