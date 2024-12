Theo Chosun, ngôi nhà mà Yoo Ah In từng giới thiệu trên chương trình I live alone của đài MBC (Hàn Quốc) được bán vào tháng 11.

Các giấy tờ chuyển nhượng tài sản được nộp lên tòa án vào ngày 19/12 tiết lộ chủ sở hữu mới của ngôi nhà này là một đứa trẻ sinh tháng 7/2017. Điều đáng chú ý, giao dịch trị giá 6,3 tỷ won (109 tỷ đồng) được thực hiện bằng tiền mặt, không liên quan đến bất kỳ khoản vay nào.

Yoo Ah In đã bán căn nhà sang trọng của anh vào tháng 11 vừa rồi (Ảnh: Chosun).

Theo một số nguồn tin, đứa trẻ được cho là con của Park Hwa Mok (CEO của một công ty giải trí) và nhà thiết kế danh tiếng Lee Su Hyun. Những người trong ngành bất động sản Hàn Quốc cho rằng, cặp đôi nổi tiếng mua bất động sản dưới tên con mình và sẽ chuyển đổi nơi ở này thành trụ sở công ty hoặc cửa hàng bán lẻ trong tương lai.

Căn nhà của Yoo Ah In gồm 3 tầng, có tổng diện tích hơn 418m2. Vào năm 2016, Yoo Ah In mua căn nhà dưới danh nghĩa công ty riêng UAA Company Ltd. với giá 5,8 tỷ won (hơn 100 tỷ đồng).

Năm 2020, căn nhà của Yoo Ah In trở thành tâm điểm của truyền thông xứ Hàn khi nam diễn viên giới thiệu nhà trong chương trình I live alone. Nhưng sau đó, Yoo Ah In đã chuyển đến sống ở khu Hannam (Hàn Quốc).

Ngôi nhà 3 tầng của Yoo Ah In vừa được bán với giá 6,3 tỷ won (109 tỷ đồng) (Ảnh: Sina).

Tờ Biz Hankook đưa tin Yoo Ah In rao bán căn nhà 3 tầng từ ngày 20/11. Cách đây 3 năm, nam diễn viên chào bán nhà với giá 8 tỷ won (gần 140 tỷ đồng). Để tìm người mua thật nhanh, ngôi sao xứ Hàn đã chủ động hạ giá nhà.

Năm 2023, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin tài tử Yoo Ah In tự hủy hoại sự nghiệp khi dính vào bê bối dùng chất cấm.

Từ vị trí ảnh đế trẻ tuổi tài năng nhất Hàn Quốc, anh bị đóng băng hoạt động và phải liên tục trình diện tại tòa sau khi bị phát hiện dương tính với 4 loại ma túy gồm cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Tháng 10/2023, Yoo Ah In bị tạm giữ và đưa đi xét nghiệm ngay khi anh vừa đặt chân xuống Seoul (Hàn Quốc) sau chuyến công tác tại Mỹ. Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol (một loại thuốc được kê đơn tại Hàn Quốc) 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau và liều lượng tổng cộng lên đến 9,6 lít trong 2 năm.

Trước khi bị điều tra vì dùng chất cấm, Yoo Ah In là ngôi sao tài năng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Theo thông tin chi tiết, Yoo Ah In thực hiện 44 lần giao dịch để mua các loại chất cấm và lôi kéo người khác sử dụng chất cấm nhằm che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Tờ Naver đưa tin, kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In chi 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) chỉ riêng cho chất cấm propofol, chưa tính các loại chất cấm khác trong khoảng 2 năm.

Sau khi vụ bê bối ma túy nổ ra, mọi thương hiệu đều nhanh chóng hủy hợp đồng với Yoo Ah In. Các quảng cáo có nam diễn viên bị gỡ xuống hoặc thay thế. Trao đổi với đài SBS (Hàn Quốc), các chuyên gia ước tính chỉ riêng tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In có thể lên tới hơn 6 triệu USD.

Hàng loạt dự án phim có sự tham gia của Yoo Ah In cũng chưa thể ra mắt khán giả vì liên quan tới nam diễn viên.

Tháng 9 vừa rồi, tại phiên tòa xét xử Yoo Ah In, ảnh đế xứ Hàn bị tuyên án 1 năm tù giam, 2 triệu won (37 triệu đồng), phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (gần 29 triệu đồng).

Tháng 12 này, công tố viên đề xuất mức phạt 4 năm tù cho Yoo Ah In trong phiên tòa thứ 2. Họ cũng yêu cầu ảnh đế xứ Hàn nộp phạt 2 triệu won (37 triệu đồng) và khoản phạt bổ sung 1,54 triệu won (gần 29 triệu đồng).

Cuối phiên tòa, ảnh đế sinh năm 1986 đã gửi lời xin lỗi những người bị tổn thương và thất vọng vì hành động phạm pháp của anh.

Anh nói: "Tôi đã gây ra tổn thương không thể khắc phục được cho cha mẹ, đồng nghiệp, những người ủng hộ và người hâm mộ dành cho tôi sự tin tưởng vô hạn. Đó là sự phản bội và tội ác. Tôi vô cùng hối hận về điều đó. Tôi biết ơn khoảng thời gian suy ngẫm này và cam kết cải tạo cũng như tìm lại chính mình.

Tôi xin thề quyết tâm vững chắc trước những người đang theo dõi lời nói của tôi ở đây và công chúng. Tôi xin thề trước tòa án thiêng liêng. Dù ở đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi mức độ nghiêm trọng của tội ác mình gây ra. Tôi chân thành mong muốn có cơ hội thể hiện ý chí kiên định để đóng góp cho xã hội thông qua học tập và cuộc sống. Tôi sẽ đối mặt với thế giới bằng sự trưởng thành và khỏe mạnh hơn".

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/2/2025. Được biết, Yoo Ah In đã nộp đơn xin kháng cáo.

Trước bê bối, nam diễn viên sinh năm 1986 được giới phê bình và khán giả Hàn Quốc công nhận là tài năng điện ảnh với diễn xuất biến hóa đa dạng, sáng tạo.

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn - với tác phẩm The Throne.

Vụ việc bị điều tra sử dụng chất cấm khiến sự nghiệp của Yoo Ah In rơi vào bế tắc. Tờ Naver nhận định, ngôi sao sinh năm 1986 khó có khả năng trở lại làng giải trí.