"Ảnh đế" xứ Hàn Lee Sun Kyun được phát hiện đã chết trong xe hơi

Hodu&U Entertainment - công ty quản lý của Lee Sun Kyun - thừa nhận đã mất liên lạc trong khi tin đồn về cái chết của anh đang được lan truyền.

Theo cảnh sát và cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc, ngày 27/12, một người đàn ông được tìm thấy bất tỉnh trong xe hơi gần công viên Waryong ở Jongno Gu, Seoul (Hàn Quốc). Theo TV Chosun, người đàn ông trên xe hơi được xác định là nam diễn viên Lee Sun Kyun.

Lee Sun Kyun bị điều tra sử dụng chất cấm từ tháng 10 (Ảnh: Chosun).

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc cho hay, cảnh sát xác nhận thông tin này và đang điều tra lý do ngôi sao xứ kim chi qua đời. Trước đó, từ tháng 10, Lee Sun Kyun bị điều tra sử dụng nhiều loại ma túy tại một cơ sở giải trí ở Seoul (Hàn Quốc) từ đầu năm nay.

Vụ việc trở thành một trong những bê bối lớn nhất làng giải trí xứ Hàn năm 2023. Khi vụ việc vỡ lở, Lee Sun Kyun cũng được cho là có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ. Được biết, người phụ nữ này còn tống tiền Lee Sun Kyun 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng).

Cuối tháng 10, Lee Sun Kyun đã ra trình diện tại sở cảnh sát Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) để lấy lời khai, tiến hành xét nghiệm ma túy.

Trước cửa sở cảnh sát và truyền thông, Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã vướng vào vụ bê bối và khiến mọi người thất vọng. Hơn tất cả, một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi vì mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi".

Khi được hỏi về cáo buộc sử dụng ma túy, ngôi sao xứ Hàn trả lời: "Tôi sẽ tham gia hợp tác điều tra trung thực. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải chịu đựng quá nhiều vì chuyện này".

Kết quả xét nghiệm nhanh và chuyên sâu đều cho thấy Lee Sun Kyun âm tính với ma túy. Song, vụ việc đã khiến hình ảnh của Lee Sun Kyun bị tổn hại. Theo một số nguồn tin thân cận, tinh thần của Lee Sun Kyun bị ảnh hưởng nặng nề từ khi anh bị điều tra dùng chất cấm.

Lee Sun Kyun (trái) nổi tiếng nhờ bộ phim "Ký sinh trùng" (Ảnh: News).

Từ tháng 11, nam diễn viên sinh năm 1975 đã chủ động xin rút lui khỏi dự án "bom tấn" No way out và được nhà sản xuất chấp nhận. 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.

Trước khi bê bối bùng phát, Lee Sun Kyun được biết tới là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài tử sinh năm 1975 được khán giả Việt Nam biết đến qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Sự nghiệp của Lee Sun Kyun thăng tiến mạnh mẽ khi tham gia phim điện ảnh A Hard Day. Nhờ tác phẩm này, Lee Sun Kyun trở thành "ảnh đế" ở lễ trao giải Baeksang (Hàn Quốc).

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Bê bối bị điều tra dùng ma túy còn khiến cuộc hôn nhân của tài tử Hàn Quốc bị ảnh hưởng. Theo Naver, vợ của nam diễn viên - nữ diễn viên Jeon Hye Jin - hoàn toàn suy sụp tinh thần khi hay tin chồng bị điều tra.

Vợ chồng Lee Sun Kyun đã ở bên nhau gần 20 năm và có 2 con trai chung. Sau khi lập gia đình, Jeon Hye Jin quyết định tạm dừng đóng phim, lui về làm hậu phương cho chồng tỏa sáng trong sự nghiệp. Nhiều năm, họ được người hâm mộ và đồng nghiệp ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân trong mơ.

Từ khi chồng dính bê bối, Jeon Hye Jin không lên tiếng bình luận.