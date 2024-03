Han So Hee tươi tắn khi về Hàn Quốc, bạn trai bị chỉ trích vì im lặng

Thái độ vui vẻ của Han So Hee gây tranh cãi

Han So Hee đang làm tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc sau khi chuyện tình tay ba giữa cô và tài tử Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên Hyeri được "khui ra". Han So Hee hứng nhiều gạch đá từ dư luận khi được cho là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm, bị phát hiện nói dối…

Tuy nhiên, sau khi được hãng tin Dispatch minh oan, giải thích rằng, cô và Ryu Jun Yeol bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào đầu năm 2024, sau khi tài tử Reply 1988 chia tay bạn gái cũ, Han So Hee có loạt động thái gây bất ngờ.

Han So Hee trở về Hàn Quốc, ngày 18/3 (Ảnh: Chosun).

Trước đó, cô phải đóng tài khoản cá nhân, xóa bỏ một số thông tin trên trang cá nhân. Tuy nhiên, ngày 18/3, nữ diễn viên đã mở lại tài khoản mạng xã hội và tuyên bố kiện những bên tung tin đồn không đúng về đời tư của cô.

Chiều 18/3, Han So Hee cũng gây chú ý khi có mặt tại sân bay Hàn Quốc sau chuyến đi Hawaii (Mỹ) sóng gió. Ban đầu, nữ diễn viên và bạn trai mới Ryu Jun Yeol định về chung chuyến, nhưng tài tử Reply 1988 tách ra về trước để "né bão" truyền thông.

Trái với thái độ lẩn tránh, cúi gằm mặt của bạn trai tại sân bay, Han So Hee lại xuất hiện với vẻ ngoài tươi rói. Thần thái thảnh thơi, thoải mái của cô hoàn toàn khác vẻ bồn chồn, căng thẳng trong loạt ảnh hẹn hò tại Hawaii do Dispatch chụp vài ngày trước.

Thái độ bồn chồn, lo lắng của Han So Hee khi bị phát hiện hẹn hò tại Mỹ (Ảnh: Dispatch).

Đặc biệt, phóng viên còn phát hiện ra Han So Hee đeo nhẫn ở ngón áp út, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của cô và tài tử Ryu Jun Yeol đã lên một bước mới.

Cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên về thái độ của Han So Hee. Tinh thần vui vẻ, trang điểm cầu kỳ của Han So Hee được cho là trái ngược với thông báo "gặp khủng hoảng tinh thần" mà công ty quản lý của nữ diễn viên thông báo trước đó.

Theo truyền thông xứ Hàn, Han So Hee đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp. Cụ thể, nếu nữ diễn viên không khéo léo xử lý, cô sẽ mất đi một lượng người hâm mộ lớn và sự nghiệp diễn xuất bị ảnh hưởng.

Han So Hee để lộ nhẫn trên ngón tay áp út (Ảnh: Chosun).

Nghi vấn Han So Hee chia tay người cũ để hẹn hò với Ryu Jun Yeol

Nữ diễn viên sinh năm 1994 là cái tên đang lên của điện ảnh xứ Hàn. Cô tham gia nhiều dự án truyền hình lớn, là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu đình đám và là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn.

Song, từ mỹ nhân xinh đẹp, độc lập vạn người mê, Han So Hee chịu tổn hại hình tượng nặng nề vì cách cư xử thiếu tinh tế khi vướng ồn ào tình tay ba. Chuyện quá khứ của cô cũng bị cư dân mạng "đào xới".

Một nguồn tin từ Trung Quốc cho rằng, Han So Hee đã chia tay một người đàn ông khác để bắt đầu chuyện tình với tài tử Ryu Jun Yeol. Theo một nguồn tin, người đàn ông được cho là hẹn hò với Han So Hee là người mẫu Chae Jong Seok, kém mỹ nhân họ Han 3 tuổi.

Han So Hee và người mẫu Chae Jong Seok từng vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 6/2023 (Ảnh: Naver).

Han So Hee và Chae Jong Seok từng có ảnh hẹn hò chung, đăng loạt ảnh mặc trang phục giống nhau và cùng có mặt ở một địa điểm. Nam người mẫu từng chia sẻ hình ảnh Han So Hee trên mạng xã hội. Tuy nhiên, công ty quản lý của Han So Hee đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, cho biết nữ diễn viên và Chae Jong Seok chỉ là bạn thân.

Ryu Jun Yeol - nam chính câu chuyện tình tay ba - bị chỉ trích vì im lặng

Các chủ đề xoay quanh Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri tiếp tục phủ sóng mạng xã hội châu Á. Đến nay, chỉ có Han So Hee và Hyeri chủ động lên tiếng đối mặt với scandal. Tài tử Ryu Jun Yeol chỉ im lặng, và nhường lời cho công ty quản lý.

Công ty quản lý của Ryu Jun Yeol thừa nhận tài tử đang hẹn hò với Han So Hee và tuyên bố kiện những bên tung tin đồn không đúng về đời tư của tài tử. Trước bê bối, nam diễn viên Ryu Jun Yeol được xem là một viên ngọc sáng của điện ảnh xứ Hàn với khả năng diễn xuất đa dạng, giành nhiều giải thưởng uy tín.

Tài tử Ryu Jun Yeol bị chỉ trích khi để Han So Hee, Hyeri lên tiếng trong khi bản thân vẫn giữ im lặng (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, thông tin tài tử Ryu Jun Yeol lạnh nhạt với người yêu cũ Hyeri từ tháng 6/2023 khiến anh bị cáo buộc "bạo lực lạnh" Hyeri, khiến mối quan hệ lâu năm của họ đóng băng và không thể cứu vãn. Trên mạng xã hội, từ khóa "Ryu Jun Yeol bạo lực lạnh Lee Hyeri" nằm trong top tìm kiếm và thu hút hơn 25 triệu người bàn tán.

Trong những cuộc phỏng vấn cũ, Hyeri từng trách móc Ryu Jun Yeol biến mất, không liên lạc với cô nhiều ngày. Nữ diễn viên cũng cho biết nhiều lần bày tỏ tình yêu với Hawaii nhưng trong suốt thời gian hẹn hò, Ryu Jun Yeol chưa từng cùng cô tới đây.

Ryu Jun Yeol và người yêu cũ - Hyeri - từng có 7 năm bên nhau (Ảnh: Newsen).

Ryu Jun Yeol và Hyeri chính thức xác nhận tan vỡ vào tháng 11/2023. Chỉ 3 tháng sau khi Ryu Jun Yeol rời bỏ cuộc tình lâu năm, anh nhanh chóng bước vào mối quan hệ với Han So Hee, thậm chí còn đưa bạn gái mới đến Hawaii du lịch dù trước đây từng phớt lờ mong muốn của tình cũ.

Thái độ của Ryu Jun Yeol đối với Hyeri được cho là vô tâm. Việc anh im lặng hoàn toàn và để cho 2 người phụ nữ trong câu chuyện tình tay ba phải đối mặt với dư luận cũng khiến tài tử mất điểm trong lòng công chúng.

Khi xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc vào ngày 17/3, Ryu Jun Yeol cúi mặt, né tránh ống kính và giữ im lặng trước mọi câu hỏi của truyền thông.