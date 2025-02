Khoảnh khắc lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2025

Sáng 3/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 67 đã chính thức diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Paris Hilton, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish, Jaden - Willow Smith...

Một trong những điểm nhấn của lễ trao giải là khoảnh khắc Taylor Swift giới thiệu, trao cúp Album nhạc đồng quê hay nhất cho "đàn chị" Beyoncé.

Năm qua, giọng ca da màu gây bão làng nhạc với album Cowboy Carter. Album nhạc đồng quê đầu tiên của cô được giới chuyên môn công nhận, mang về 11 đề cử tại Grammy 2025.

Không nằm ngoài dự đoán, Cowboy Carter thắng cúp vàng ở hạng mục Album nhạc đồng quê hay nhất. Trang Pitchfork đánh giá, Beyoncé "khẳng định vị trí xứng đáng của mình trong dòng nhạc đồng quê theo cách chỉ ngôi sao pop tài năng, có tầm ảnh hưởng phi thường làm được".

Đứng trên sân khấu, giọng ca nổi tiếng phát biểu: "Tôi chỉ cảm thấy rất trọn vẹn và rất vinh dự. Đã nhiều, rất nhiều năm trôi qua, tôi chỉ muốn cảm ơn Grammy. Mỗi nhạc sĩ, mỗi cộng tác viên, mỗi nhà sản xuất, tất cả đã nỗ lực chăm chỉ. Tôi hy vọng chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, mở ra những cánh cửa mới".

Khoảnh khắc Taylor Swift đọc tên Beyoncé, cả hội trường lễ trao giải như bùng nổ. Bước lên sân khấu, 2 nữ hoàng của làng nhạc ôm chầm lấy nhau. Hình ảnh 2 ngôi sao nổi tiếng đứng chung sân khấu được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội.

Phản ứng của Beyoncé khi tên của cô được công bố cũng là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Cuối năm ngoái, tạp chí Billboard đã công bố những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 21. Trong đó, Taylor đứng vị trí thứ 2 và nhường vị trí quán quân cho "đàn chị".

Đánh tan mọi đồn đại, Taylor và Beyoncé vẫn là những đồng nghiệp thân thiết. Khi Beyoncé phát biểu nhận giải tại Grammy 2025, Taylor đã thể hiện sự phấn khích và ủng hộ "đàn chị".

Mười sáu năm trước, Taylor Swift chiến thắng hạng mục Video hay nhất tại lễ trao giải VMAs 2009. Trong đó, khoảnh khắc Kanye West cướp mic Taylor, tạo nên cuộc tranh cãi lớn trên truyền thông.

Sau đó, chính Beyoncé là người lên sân khấu, phát biểu cổ vũ Taylor Swift. Năm nay, Taylor Swift trao giải thưởng cho Beyoncé. Nhạc đồng quê chính là dòng nhạc "rắn chúa" lựa chọn làm điểm xuất phát và giúp cô nổi tiếng.

Với chiến thắng tại 3 hạng mục của Grammy 2025, Beyoncé hiện sở hữu 33 kèn vàng, con số kỷ lục với một nghệ sĩ tại giải thưởng Grammy.

Ngoài ra, cô cũng ghi dấu ấn là phụ nữ da màu đầu tiên sau hơn 50 năm giành giải Album nhạc đồng quê xuất sắc. Cô còn giành giải Màn kết hợp nhạc đồng quê xuất sắc trong II Most Wanted, hát cùng Miley Cyrus.

Dù "trắng tay" tại Grammy 2025, Taylor Swift tận hưởng sự kiện, nhún nhảy theo các màn trình diễn. Khi Beyoncé được vinh danh, Taylor Swift vui vẻ ăn mừng, cụng ly cùng chồng của Beyoncé - rapper Jay-Z.

Kendrick Lamar là nghệ sĩ thắng lớn nhất tại Grammy 2025 với 5 giải, trong đó có hai giải quan trọng - Ca khúc của năm và Ghi âm của năm cho Not Like Us. Ca khúc xoay quanh mâu thuẫn của anh và rapper Drake vào năm 2024.

Giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc thuộc về Chappell Roan. Ngôi sao sinh năm 1998 hiện là một trong những nhân tố triển vọng của làng nhạc quốc tế.

Giải Album pop xuất sắc thuộc về Sabrina Carpenter - hiện tượng mới của làng nhạc - với Short n' Sweet. Bản song ca Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars giành giải Trình diễn song ca hoặc nhóm pop xuất sắc.

Lễ trao giải sôi động với các màn biểu diễn của Chris Martin (Coldplay), Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira, Chappell Roan, Shaboozey…

Grammy lần đầu được tổ chức vào năm 1959 và là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức. Giải thưởng nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Năm 2024, 3 giải thưởng mới được bổ sung gồm: Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative.

Kết quả lễ trao giải Grammy 2025:

Album của năm: Beyoncé - Cowboy Carter

Bài hát của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bản thu âm của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc: Lady Gaga và Bruno Mars - Die With a Smile

Album Pop Latin xuất sắc: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Nghệ sĩ mới của năm: Chappell Roan

Album nhạc đồng quê xuất sắc: Beyoncé - Cowboy Carter

Album pop xuất sắc: Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Album rap xuất sắc: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Trình diễn nhạc pop hay nhất: Sabrina Carpenter - Espresso

Album Dance/Electronic xuất sắc: Charli XCX - Brat

Trình diễn rock xuất sắc: The Beatles - Now and Then

Trình diễn rap xuất sắc: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bản rap xuất sắc: Kendrick Lamar - Not Like Us

Trình diễn nhạc đồng quê hay nhất: Chris Stapleton - It Takes a Woman

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc: Beyoncé và Miley Cyrus - II Most Wanted

Bài hát R&B xuất sắc: SZA - Saturn

Album R&B xuất sắc: Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

Bản rock xuất sắc: St Vincent - Broken Man

Album rock xuất sắc: The Rolling Stones - Hackney Diamonds