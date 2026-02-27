"Bé" Xuân Nghi được bạn trai kỹ sư cầu hôn trong chuyến du lịch Mỹ

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "And then I go and spoil it all by saying something (not so) stupid like "yes, I do"" (tạm dịch: "Và rồi tôi làm mọi thứ trở nên "hỏng bét" khi buột miệng nói một câu (không hề) ngốc nghếch như: "Em đồng ý").

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh Xuân Nghi đeo nhẫn cầu hôn, được bạn trai ôm trong vòng tay. Nữ ca sĩ khoác tay lên cổ người yêu, khéo léo khoe nhẫn cầu hôn.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Phạm Quỳnh Anh, Đào Tử A1J, Khổng Tú Quỳnh… gửi lời chúc mừng.

Khoảnh khắc Xuân Nghi nhận lời cầu hôn bạn trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc đặc biệt, Xuân Nghi cho biết cô được bạn trai cầu hôn bất ngờ trong chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh tại Mỹ vào ngày 22/2. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã rất muốn công bố tin vui ngay lập tức, nhưng quyết định chờ đến khi có những bức hình ưng ý nhất.

Sau màn cầu hôn, nhóm bạn thân cũng xuất hiện để cùng hai người ăn mừng và chung vui.

"Cảm xúc của tôi khi đó chắc chắn là hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước có một tình yêu đẹp và một màn cầu hôn đáng nhớ. Tôi tin đó cũng là mong ước chung của nhiều cô gái", nữ ca sĩ chia sẻ.

Xuân Nghi khoe nhẫn cầu hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuân Nghi cho biết cả hai dự định tổ chức hôn lễ trong năm nay. Tuy nhiên, trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, cô đã lên kế hoạch thực hiện một số sản phẩm âm nhạc như lời tri ân gửi đến khán giả, những người đã đồng hành và ủng hộ cô trên hành trình nghệ thuật.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng trước những lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, đồng thời mong khán giả đón chờ dự án âm nhạc sắp tới.

Cả hai dự định kết hôn trong năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với phóng viên năm 2024, Xuân Nghi từng chia sẻ bạn trai là chỗ dựa tinh thần quan trọng, tiếp thêm cho cô sự tự tin để theo đuổi đam mê và trở lại con đường nghệ thuật.

Cô bộc bạch: "Với tôi, gia đình là đôi cánh giúp mình bay và tạo rất nhiều động lực. Người yêu hiện tại tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể làm mọi thứ. Vì vậy, nếu có khó khăn ập đến, tôi cũng không quá lo lắng".

Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn ở thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết việc xây dựng gia đình và có con là điều cô xem trọng.

"Kết hôn là một cột mốc lớn. Ở độ tuổi này, tôi cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Tôi là người sống độc lập nhưng bố mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của mình", cô nói.

Xuân Nghi nhận xét bạn trai là người đàn ông coi trọng gia đình, chu đáo và quan tâm từ những điều nhỏ nhất.

“Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở. Anh ủng hộ tôi theo đuổi đam mê, quan tâm từ những tin nhắn buổi sáng, những câu hỏi thăm chuyện ăn uống. Nhờ anh vun đắp, tôi nhận ra mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn", cô chia sẻ.

Mối quan hệ của cả hai cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Trong thời gian Xuân Nghi ở Việt Nam, bạn trai ở Mỹ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi bố mẹ cô. Cả hai vốn là bạn thuở nhỏ, nền tảng ấy giúp họ dễ dàng thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Thời gian qua, Xuân Nghi và bạn trai thay phiên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để vun đắp tình cảm. Dù bận rộn và lệch múi giờ, họ vẫn duy trì liên lạc mỗi ngày qua tin nhắn và các cuộc gọi.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, Xuân Nghi từng trải qua mối tình kéo dài 9 năm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, nếu tình yêu cũ gắn với sự bồng bột và non nớt của tuổi trẻ, thì ở mối quan hệ này, cô cho biết mình học được cách cân bằng cảm xúc, yêu bản thân và gìn giữ một mối quan hệ đúng nghĩa.