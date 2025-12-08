Bảo Yến Rosie trở lại âm nhạc, trưởng thành sau ồn ào tại "Giọng hát Việt"

Bảo Yến Rosie (SN 1995) từng được biết đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2019. Tuy nhiên, cô lại vướng tranh cãi về thái độ khi MC gọi chưa đúng tên. Hành động này khiến Bảo Yến Rosie vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Ca sĩ tiết lộ sau vụ ồn ào, cô từng bị trầm cảm, mất ngủ suốt nhiều tháng và có ý định dừng sự nghiệp. Thế nhưng, nhờ sự động viên của những người bên cạnh, cô đã vượt qua và trở lại với âm nhạc. Đến nay, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ca sĩ Thanh Hà - huấn luyện viên trong chương trình.

Ca sĩ Bảo Yến Rosie trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo Yến Rosie cho biết cô học cách chấp nhận những việc đã xảy ra và cố gắng sống tốt hơn, trân trọng những người bên cạnh. Thời điểm tạm dừng sự nghiệp, cô quay về bên trong, tập thiền, ăn chay, giữ cuộc sống nhẹ nhàng, an yên.

Sau thời gian tạm lắng, Bảo Yến Rosie tự tin trở lại với âm nhạc. Cô mong muốn xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ nghiêm túc với đam mê và ngày càng hoàn thiện sau giai đoạn bước ra từ Giọng hát Việt.

Để đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc, Bảo Yến Rosie ra mắt MV Bớt một lần ngố. Sản phẩm mới mang đến diện mạo trưởng thành hơn, rõ nét hơn về định hướng nghệ thuật mà nữ ca sĩ đang theo đuổi sau nhiều năm rèn luyện kỹ năng và định hình cá tính.

Bảo Yến Rosie từng bị trầm cảm vì những ồn ào trong quá khứ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc thuộc thể loại R&B do Mai Xuân Thứ sáng tác, kết hợp phần rap của DT Tập Rap, khắc họa hành trình cảm xúc của một cô gái chìm trong những tổn thương từ một mối quan hệ độc hại.

Bảo Yến Rosie chia sẻ, ngay khi nghe bản demo lần đầu, cô đã bị thu hút bởi giai điệu và nội dung ca khúc. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân cô cũng từng trải qua mối quan hệ độc hại như vậy.

Từ những trải nghiệm của bản thân, cô thể hiện ca khúc với cá tính âm nhạc mới mẻ, khẳng định bước đi một cách trưởng thành hơn trên con đường âm nhạc.

Dù không phải là thế mạnh, Bảo Yến Rosie dành 4 ngày tập luyện vũ đạo cho MV. Với cô, đây là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để bản thân tiến bộ và mở rộng kỹ năng. Bảo Yến Rosie cho biết, giờ đây, cô không muốn dừng lại ở hình ảnh an toàn, không ngại đổi mới và bước ra khỏi giới hạn của chính mình.