Bằng Kiều trở lại, giọng hát ra sao sau sự cố tạm ngừng hoạt động?

Tối 14/3 tại Hà Nội, ca sĩ Bằng Kiều chính thức trở lại sân khấu sau thời gian ngắn tạm dừng hoạt động vì sự cố giọng hát. Nam ca sĩ xuất hiện trong đêm nhạc Bản ghi nhớ, kết hợp cùng Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa), tái hiện hình ảnh nhóm Quả Dưa Hấu từng gắn với ký ức của nhiều khán giả yêu nhạc Việt.

Bằng Kiều trở lại với sân khấu âm nhạc sau một thời gian tạm nghỉ vì sự cố sức khỏe ảnh hưởng tới giọng hát (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước đó không lâu, Bằng Kiều gây chú ý khi phần trình diễn ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu tại một chương trình nghệ thuật ở chùa Tam Chúc (Ninh Bình) tối 28/2 xuất hiện một số đoạn chênh phô. Sự cố khiến nam ca sĩ quyết định tạm dừng một số hoạt động để tập trung điều trị và hồi phục giọng hát.

Theo đại diện của Bằng Kiều, nam ca sĩ đã phải di chuyển liên tục, hát nhiều chương trình cùng với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh bị viêm họng cấp, gần như mất tiếng và phải điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Đó là lý do ca sĩ Bằng Kiều đã tạm dừng một số hoạt động trong khoảng 2 tuần vừa qua.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi và tập luyện trở lại, Bằng Kiều xuất hiện trong đêm nhạc ngày 14/3 nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trên sân khấu, nam ca sĩ lựa chọn thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình.

Bằng Kiều trở lại sân khấu, trình diễn "Cơn mơ băng giá" (Video: Mai Châm).

Một trong những tiết mục đáng chú ý là ca khúc Cơn mơ băng giá. Bằng Kiều thể hiện bài hát với chất giọng quen thuộc, giàu cảm xúc. Giọng hát của anh giữ được màu sắc trữ tình đặc trưng, các quãng cao được xử lý mềm mại, tạo nên cảm giác bay bổng vốn là dấu ấn của nam ca sĩ trong nhiều năm qua.

Bên cạnh các tiết mục solo, Bằng Kiều còn kết hợp cùng các thành viên của Quả Dưa Hấu trong loạt ca khúc từng gắn với nhóm như Trái tim không ngủ yên, Mặt trời dịu êm, Cho tôi thêm một lần, Getdown.

Những giai điệu quen thuộc khiến nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc không khỏi xúc động khi chứng kiến sự tái hợp của nhóm nhạc từng nổi tiếng vào cuối thập niên 1990.

Ngoài ra, nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang đến cho khán giả 3 ca khúc mới được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kết hợp nhà báo Hà Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Tùng Sax viết tặng.

Bằng Kiều cùng với Tuấn Hưng, Anh Tú (Tú Dưa) cùng nhau tái hiện thời huy hoàng của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với những bản hit đình đám (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong chương trình, Bằng Kiều cũng có màn song ca Tình bơ vơ cùng ca sĩ Minh Tuyết, mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc và nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Sự trở lại của nam ca sĩ sau sự cố giọng hát được nhiều người hâm mộ đón nhận tích cực. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Bằng Kiều phục hồi sức khỏe và tiếp tục đứng trên sân khấu với phong độ ổn định.

Bằng Kiều và Minh Tuyết phối giọng ăn ý trong tiết mục song ca (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh từng hoạt động trong ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa và Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hát solo. Nam ca sĩ được biết đến với chất giọng nam cao giàu cảm xúc qua nhiều ca khúc như Nơi tình yêu bắt đầu, Trái tim không ngủ yên…

Trong sự nghiệp, Bằng Kiều ghi dấu với nhiều album như Ngõ vắng xôn xao (2000) hay Vá lại tình tôi (2005)... Trải qua nhiều năm hoạt động, anh vẫn giữ được sức hút và được xem là một trong những giọng nam nổi bật của làng nhạc Việt.

Gần đây, thông tin Bằng Kiều cùng Tuấn Hưng và Anh Tú tái hợp, đưa cái tên Quả Dưa Hấu trở lại sân khấu cũng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả yêu nhạc. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những đêm diễn gợi nhớ ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.