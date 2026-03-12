Ban nhạc Việt gây bất ngờ khi làm mới “Trống cơm" với rock và đàn bầu

Dạ Ma được biết đến là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của họ mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây nhưng vẫn chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ Việt Nam đầy sâu sắc.

Trong bản phối mới của Trống cơm, Dạ Ma lựa chọn đưa đàn bầu, nhạc cụ truyền thống đặc trưng của Việt Nam, vào phiên bản rock. Phần trình diễn đàn bầu được thực hiện bởi nghệ sĩ trẻ Phú An, thành viên dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới.

Trưởng nhóm Hưng BlackhearteD và nhả sản xuất Tim Palmer (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trưởng nhóm Hưng BlackhearteD cho biết việc đưa đàn bầu vào bản phối rock xuất phát từ mong muốn tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trong âm nhạc hiện đại. Với anh, đàn bầu không chỉ là một nhạc cụ độc đáo mà còn mang âm sắc giàu cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần văn hóa của người Việt.

Sau nhiều lần tìm kiếm, ban nhạc quyết định kết hợp với nghệ sĩ trẻ Phú An - người từng gây chú ý với các bản cover rock trên mạng. Phần sản xuất âm nhạc có sự tham gia của Tim Palmer, một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ và ban nhạc lớn trên thế giới.

Song song đó, MV ca khúc được thực hiện theo phong cách hoạt hình với phần mỹ thuật đậm chất văn hóa Việt do họa sĩ Thanh Nhã thực hiện. Đây cũng là một trong những sản phẩm mở đường cho album đầu tay của Dạ Ma.

Thời gian qua, ban nhạc nhận được sự chú ý khi kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với rock hiện đại qua các tiết mục Trống cơm hay Bèo dạt mây trôi trên nhiều sân khấu quốc tế, góp phần giới thiệu âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến khán giả toàn cầu.

Dạ Ma cũng ghi dấu ấn khi trở thành ban nhạc rock Việt Nam hiếm hoi biểu diễn tại sân khấu rock huyền thoại Whisky a Go Go, đồng thời là ban nhạc Việt đầu tiên được mời tham gia chuyến lưu diễn thế giới của nhóm rock nổi tiếng Trapt.