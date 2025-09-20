Ban nhạc Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Chiều 19/9, báo Nhân dân phối hợp tổ chức buổi họp báo công bố sự kiện: Bộ đôi nghệ sĩ quốc tế Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam 2025 (Chào buổi sáng Việt Nam 2025), đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm.

Đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam dự kiến diễn ra vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân dân, chia sẻ rằng “Secret Garden Live in Vietnam” góp phần đưa nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam (Ảnh: Hải Dương).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, việc mời Secret Garden biểu diễn tại Việt Nam là bước tiếp nối mục tiêu đưa nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với khán giả trong nước. Sự kiện cũng gắn liền với các hoạt động thiện nguyện và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

“Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ. Đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc”, ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình tiết lộ rằng, tiêu chí của Good Morning Vietnam là tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho khán giả Việt Nam. Ban tổ chức đã liên hệ với Secret Garden từ 2 năm trước, dù nhóm hiếm khi nhận show đơn trên thế giới.

“Việt Nam sẽ là điểm mở màn tour kỷ niệm 30 năm của Secret Garden, trước khi họ tiếp tục lưu diễn tại Trung Quốc và châu Âu. Nhóm sẽ chơi live toàn bộ trên sân khấu, đây có thể là đêm diễn lớn nhất trong lịch sử lưu diễn của họ”, ông Dương nói.

Ông Nguyễn Thùy Dương (bên phải) cho biết, ban nhạc Secret Garden sẽ biểu diễn hoàn toàn live tại Hà Nội (Ảnh: Hải Dương).

Theo ông Dương, Secret Garden mang theo toàn bộ nhạc cụ và bàn mixer gắn bó hàng chục năm để giữ nguyên chất âm. Ban tổ chức cũng chuẩn bị hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất Việt Nam, tương tự thiết bị mà Taylor Swift và BlackPink đang sử dụng.