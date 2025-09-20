Ban nhạc Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam
(Dân trí) - Bộ đôi huyền thoại Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam trong dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam 2025", mang đến những giai điệu đỉnh cao kỷ niệm 30 năm sự nghiệp.
Chiều 19/9, báo Nhân dân phối hợp tổ chức buổi họp báo công bố sự kiện: Bộ đôi nghệ sĩ quốc tế Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam 2025 (Chào buổi sáng Việt Nam 2025), đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm.
Đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam dự kiến diễn ra vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, việc mời Secret Garden biểu diễn tại Việt Nam là bước tiếp nối mục tiêu đưa nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với khán giả trong nước. Sự kiện cũng gắn liền với các hoạt động thiện nguyện và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
“Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ. Đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc”, ông Lê Quốc Minh nói.
Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình tiết lộ rằng, tiêu chí của Good Morning Vietnam là tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho khán giả Việt Nam. Ban tổ chức đã liên hệ với Secret Garden từ 2 năm trước, dù nhóm hiếm khi nhận show đơn trên thế giới.
“Việt Nam sẽ là điểm mở màn tour kỷ niệm 30 năm của Secret Garden, trước khi họ tiếp tục lưu diễn tại Trung Quốc và châu Âu. Nhóm sẽ chơi live toàn bộ trên sân khấu, đây có thể là đêm diễn lớn nhất trong lịch sử lưu diễn của họ”, ông Dương nói.
Theo ông Dương, Secret Garden mang theo toàn bộ nhạc cụ và bàn mixer gắn bó hàng chục năm để giữ nguyên chất âm. Ban tổ chức cũng chuẩn bị hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất Việt Nam, tương tự thiết bị mà Taylor Swift và BlackPink đang sử dụng.
Secret Garden là bộ đôi nghệ sĩ gồm nhạc sĩ - pianist người Na Uy Rolf Løvland và nghệ sĩ violin người Ireland Fionnuala Sherry.
Nhóm được biết đến toàn cầu sau chiến thắng Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne, một tác phẩm gần như không lời nhưng vẫn chinh phục công chúng nhờ chiều sâu thính phòng và lối diễn tấu giàu cảm xúc.
Thành công này mở ra bản sắc âm nhạc trữ tình, cổ điển, New Age đặc trưng, đưa Secret Garden trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng classical crossover (cổ điển giao thoa).
Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo dấu ấn, đạt chứng nhận bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đồng thời trụ hạng trên Billboard New Age tới 101 tuần.
Nhiều bản nhạc trong album đã đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật, như Adagio vang lên trong bộ phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Mới đây, album được tái bản với phiên bản remaster nhân kỷ niệm 30 năm, cho thấy sức sống bền bỉ trong di sản âm nhạc của Secret Garden.
Đặc biệt, ca khúc You raise me up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) đã trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại, từ Josh Groban đến Westlife.
Phiên bản của Westlife từng đứng quán quân UK Singles Chart năm 2005, minh chứng cho khả năng đưa giai điệu xuất phát từ thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.