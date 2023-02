Bạn gái 19 tuổi, đẹp tựa nữ thần của Leonardo DiCaprio

Mới đây, truyền thông quốc tế đăng tải hình ảnh Leonardo DiCaprio xuất hiện thân thiết bên người mẫu Israel 19 tuổi có tên Eden Polani. Được biết, bức ảnh được chụp từ buổi tiệc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Ebony Riley.

Leonardo DiCaprio xuất hiện bên người mẫu 19 tuổi - Eden Polani (Ảnh: DM).

Dù mặc đồ giản dị, đội mũ che nửa mặt, Leonardo vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của giới săn tin. Theo nguồn tin của tờ Jerusalem Post (Israel), tài tử Titanic đang hẹn hò với Eden Polani. Thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Eden Polani hiện là gương mặt triển vọng của làng thời trang và thuộc sự quản lý của công ty Itmodels. Cô có hơn 200 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân Instagram.

Người đẹp 19 tuổi được nhận xét sở hữu gương mặt đẹp tựa nữ thần, cuốn hút và dáng vóc gợi cảm. So về nhan sắc, Eden Polani không thua kém bất kỳ bóng hồng nào từng liên quan đến Leonardo DiCaprio. Eden được nhiều chuyên trang nhận định mang nét đẹp của nữ diễn viên Victoria Lamas - người tình tin đồn gần đây của Leonardo.

Theo nguồn tin của Jerusalem Post, trước khi xuất hiện bên tài tử nổi tiếng Hollywood, Eden từng vướng lùm xùm tình ái với con trai của tỷ phú người Israel, Idan Ofer.

Eden Polani là người Israel, mới 19 tuổi, đang theo đuổi công việc người mẫu (Ảnh: Instagram).

Eden Polani sở hữu gương mặt đẹp tựa nữ thần và dáng vóc quyến rũ (Ảnh: Instagram).

Eden Polani được chú ý khi trở thành bóng hồng mới nhất xuất hiện bên tài tử Hollywood (Ảnh: Instagram).

Eden Polani chưa lên tiếng bình luận về mối quan hệ với tài tử Leonardo (Ảnh: Instagram).

Eden Polani sở hữu gu thời trang trẻ trung và táo bạo (Ảnh: Instagram).

Tháng trước, Leonardo được tờ People xác nhận qua lại với người mẫu Victoria Lamas, kém anh 25 tuổi. Cả hai bên nhau 4 lần trong vòng một tháng. Họ còn tận hưởng kỳ nghỉ năm mới cùng nhau ở St. Barts, miền Tây nước Pháp.

Trả lời phỏng vấn New York Post, diễn viên Lorenzo Lamas - bố của Victoria thừa nhận, con gái anh phải lòng và say mê ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Lorenzo cho biết, Victoria hào hứng khi nhắc đến tài tử Hollywood. Song, người mẫu trẻ lại bất ngờ phủ nhận chuyện hẹn hò.

Theo IMDb, Victoria sinh năm 1999 và kém DiCaprio 25 tuổi. Cô là con gái thứ 6 của Lorenzo Lamas, nối nghiệp bố theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau. Ngoài việc diễn viên, Victoria còn là người mẫu và có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram.

Trước Eden Polani, Leonardo gây chú ý khi xuất hiện cùng nữ diễn viên trẻ Victoria Lamas (Ảnh: DM).

Victoria Lamas kém Leonardo 25 tuổi (Ảnh: Instagram).

Leonardo là một trong những ngôi sao đào hoa bậc nhất tại Hollywood. Ở tuổi U50, anh chưa có ý định kết hôn hay gắn bó lâu dài với bất kỳ cô gái nào. Người mẫu Camila Morrone có lẽ là mối tình dài hơi nhất của Leonardo trong mấy năm gần đây. Cô ở bên anh 5 năm và chia tay ngôi sao Titanic chỉ sau sinh nhật 25 tuổi vài tháng.

Sau khi kết thúc chuyện tình với Camila Morrone vào tháng 8/2022, Leonardo liên tục dính tin đồn tình cảm với nhiều bóng hồng khác nhau. "Người mẫu một con" Gigi Hadid và người mẫu Maria Beregova đều vướng nghi vấn đi lại với tài tử Hollywood trong nửa năm qua.