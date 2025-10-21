Bà xã Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, âm thầm ủng hộ chồng

Sau nhiều dự án điện ảnh thành công, Thái Hòa gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Cuộc chiến hạ lưu, đóng cặp cùng diễn viên Lê Phương.

Tại buổi ra mắt phim, Thái Hòa xuất hiện cùng bà xã Hồng Thu. Vợ của "vua phòng vé" mặc trang phục giản dị, ngồi một góc theo dõi chồng. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả bởi hiếm khi vợ chồng nam diễn viên cùng xuất hiện tại các sự kiện.

Đồng hành với nhau hơn 13 năm, Thái Hòa và Hồng Thu vẫn luôn kín tiếng. Cả hai song hành trong công việc lẫn cuộc sống, nhưng hiếm khi chia sẻ về hôn nhân.

Nam diễn viên từng tiết lộ với phóng viên Dân trí: "Tôi cũng như bao người đàn ông khác thôi. Vẫn là người chồng đi mua sắm cùng vợ, cùng ăn uống, vẫn là ông bố chơi game với con. Người ta thế nào thì tôi như vậy, chẳng có gì đặc biệt".

Vợ Thái Hòa xuất hiện ở buổi ra mắt phim (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trở lại với Cuộc chiến hạ lưu, Thái Hòa vào vai người đàn ông trụ cột trong một gia đình khó khăn, đối mặt với những bi kịch và mâu thuẫn trong đời sống thường nhật. Anh cho biết, bản thân đặc biệt yêu thích thể loại phim truyền hình vì có nhiều thời gian để sống cùng nhân vật.

"Trong thời gian quay phim, tôi cảm giác cuộc đời nhân vật như cuộc đời của mình. Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với câu chuyện về một gia đình không chung huyết thống nhưng lại đối xử với nhau rất đặc biệt", Thái Hòa chia sẻ về phim mới.

Dàn diễn viên trong phim "Cuộc chiến hạ lưu" (Ảnh: Ban tổ chức).

Đóng cặp cùng đàn anh dày dạn kinh nghiệm, Lê Phương thừa nhận ban đầu cô khá áp lực. "Tôi không biết anh Hòa có khó tính không, sẽ như thế nào khi lần đầu đóng vợ chồng. Có những lúc tôi đứng hình vì anh ấy ứng biến quá bất ngờ, buộc mình phải luôn tỉnh táo để theo kịp", nữ diễn viên chia sẻ.

Đáp lại, Thái Hòa khiêm tốn nói, anh vẫn đang trên hành trình học hỏi và khám phá bản thân qua từng vai diễn.

"Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ sự lặp lại nên đôi khi ngẫu hứng khiến bạn diễn bất ngờ", anh nói.

Diễn viên Thái Hòa chia sẻ về vai diễn mới (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ phim được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với web drama Bố già (phim của Trấn Thành), từ ê-kíp sản xuất gồm đạo diễn Tô Gia Tuấn (Mr. Tô) và biên kịch Nhi Bùi, cho đến câu chuyện về tình thân, bi kịch gia đình. Tuy nhiên, đạo diễn Mr. Tô khẳng định phim có những điểm "chưa từng xuất hiện ở bất kỳ tác phẩm nào khác".

Cuộc chiến hạ lưu quy tụ dàn diễn viên gồm Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo, Tiểu Bảo Quốc, Phúc An, Trần Nhậm, Ngọc Trai... Phim phát sóng lúc 20h thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/10.