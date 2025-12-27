Ba thành viên BTS vào top 100 người giàu nhất Hàn Quốc dưới 30 tuổi

Cụ thể, V, Jimin và Jungkook đều sở hữu lượng cổ phần trị giá khoảng 21,4 tỷ won/người (hơn 390 tỷ đồng). Nhờ đó, cả 3 nghệ sĩ xếp liền kề nhau trong danh sách các cổ đông trẻ giàu nhất Hàn Quốc.

CEO Score cho biết khảo sát được thực hiện dựa trên việc phân tích số lượng cổ phiếu và giá trị vốn hóa mà các cổ đông nắm giữ tại các công ty niêm yết. Dữ liệu được đối chiếu từ cuối tháng 12/2024 đến thời điểm khảo sát vào tháng 12/2025. Trong vòng một năm qua, giá trị cổ phiếu của V, Jimin và Jungkook đều tăng khoảng 8,2 tỷ won (hơn 51 tỷ đồng).

Các thành viên của BTS đều sở hữu khối tài sản không nhỏ (Ảnh: Naver).

Nguyên nhân chính của mức tăng này đến từ khoản cổ phần tại Tập đoàn giải trí Hybe. Theo nội dung khảo sát, Chủ tịch Hybe - ông Bang Si Hyuk - đã phân bổ cổ phần cho cả bảy thành viên BTS vào năm 2020, trước thời điểm công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Mỗi thành viên nhận 478.695 cổ phiếu phổ thông. Riêng V, Jimin và Jungkook được cho là vẫn giữ nguyên toàn bộ số cổ phiếu được chia.

Trong khi đó, các thành viên J-Hope, RM và Jin đã chuyển nhượng một phần cổ phần nhưng vẫn duy trì giá trị tài sản cổ phiếu trên 10 tỷ won (hơn 182 tỷ đồng) mỗi người. Thành viên Suga không xuất hiện trong danh sách kết quả khảo sát được công bố.

Ở bảng xếp hạng tổng thể, CEO Score cho biết tổng giá trị cổ phiếu do 100 cá nhân giàu nhất Hàn Quốc dưới 30 tuổi nắm giữ đã tăng 801 tỷ won (hơn 14.600 tỷ đồng), tương đương 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Xét trên tất cả các nhóm tuổi, tổng giá trị cổ phần của 100 cá nhân giàu nhất tăng 64,6%.

BTS sẽ trở lại hoạt động với đội hình đầy đủ vào năm tới (Ảnh: Newsen).

BTS hiện được đánh giá là một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế giới, góp phần quan trọng đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu. Nhóm gồm 7 thành viên, được thành lập năm 2010 và chính thức ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment.

Trong sự nghiệp, BTS liên tiếp lập kỷ lục tại thị trường quốc tế và giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2022, nhóm chiến thắng ở ba hạng mục gồm Bộ đôi/Nhóm nhạc hàng đầu, Nghệ sĩ có bài hát được tiêu thụ hàng đầu và Bài hát bán chạy nhất.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao Thư cảm ơn cho BTS nhằm ghi nhận đóng góp của nhóm trong việc quảng bá văn hóa truyền thống quốc gia thông qua âm nhạc sáng tạo.

Đến năm 2021, BTS được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bổ nhiệm làm “đặc phái viên tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa”, đồng thời tham dự Kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Mỹ để phát biểu và biểu diễn.

Không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật, BTS còn mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho Hàn Quốc. Theo truyền thông nước này, vào tháng 4/2022, một đêm diễn của BTS có thể đóng góp từ 500 đến 984 triệu USD cho nền kinh tế quốc gia.

BTS đã tạm dừng hoạt động chung trong gần 3 năm để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Yonhap News).

Năm 2022, BTS thông báo tạm dừng hoạt động nhóm để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến năm 2023, cả 7 thành viên chính thức gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản, khẳng định việc duy trì hoạt động lâu dài của nhóm.

Theo kế hoạch mới, BTS dự kiến tái xuất với đội hình đầy đủ vào năm 2026, phát hành album mới và tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào mùa xuân cùng năm.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng Weverse của Hybe cuối tuần qua, nhóm gửi thông điệp tới người hâm mộ: “Hãy biến năm 2026 thành năm của BTS. Một điều thực sự lớn lao sắp xảy ra. Đó sẽ là một năm quan trọng”.