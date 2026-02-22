Anh Tú là ngôi sao nổi nhất mùa Tết, anh em Sơn Tùng M-TP phủ sóng liên tục

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ khép lại, mạng xã hội cũng dần lắng nhịp sau những ngày rộn ràng hình ảnh sum họp, du xuân và sẻ chia khoảnh khắc đời thường của các nghệ sĩ.

Trong số những nghệ sĩ gây chú ý nhất dịp Tết, "Voi Bản Đôn" Anh Tú được xem là gương mặt nổi bật khi một bức ảnh hài hước của anh thu hút tới hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý hơn, hình ảnh này còn được sử dụng làm minh họa trên Cổng thông tin Chính phủ về chủ đề "người dân hân hoan du xuân".

Sự lan tỏa của bức ảnh giúp bầu không khí ngày Tết thêm phần vui tươi, tích cực và gần gũi.

Bên cạnh đó, hình ảnh ca sĩ Anh Tú xuất hiện trong tạo hình Thần Tài, vừa nhảy múa vừa chúc Tết hàng xóm tại quê nhà cũng được khán giả yêu thích.

Trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập hình ảnh đẹp được thực hiện một cách chỉn chu, sự hài hước tự nhiên của nam ca sĩ lại trở thành điểm chạm cảm xúc với công chúng.

Nếu Anh Tú gây chú ý bằng sự hài hước, thì Sơn Tùng M-TP và MONO lại thu hút bằng những khoảnh khắc gia đình. Hai nghệ sĩ vốn khá kín tiếng liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh sum họp, đón Tết cùng người thân.

Những khung hình giản dị, ấm áp cho thấy mối quan hệ anh em thân thiết, đồng thời hé lộ đời sống riêng tư của hai giọng ca nổi tiếng.

Không khí sum họp dịp Tết cũng được thể hiện rõ trong những cuộc gặp gỡ của hội bạn thân nổi tiếng gồm Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT. Những hình ảnh thăm nhà nhau tại Hà Nội, chụp ảnh vui vẻ, diện áo dài rực rỡ của bộ tứ này tạo nên bức tranh Tết thú vị.

Đặc biệt, hình ảnh của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn luôn thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là sau những đồn đoán về việc tình bạn của hai người từng rạn nứt rồi tái hợp.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác cũng ghi dấu ấn riêng trong dịp Tết năm nay. Ca sĩ Tóc Tiên đón một mùa xuân độc thân.

Sau khi cô công khai thông tin ly hôn với Hoàng Touliver, mỗi động thái của Tóc Tiên đều được công chúng theo dõi. Dù vậy, nữ ca sĩ không tỏ vẻ buồn bã mà luôn lan tỏa năng lượng tích cực qua những hình ảnh tươi vui.

Quỳnh Anh Shyn (phải) và Văn Mai Hương liên tục hoạt động dịp Tết vì bận bịu với lịch trình cinetour của phim Thỏ ơi.

RYDER (Quang Anh) tranh thủ làm căn cước công dân trong chuyến về quê Thanh Hóa ăn Tết. Thông qua hình ảnh của nam nghệ sĩ, cơ quan chức năng tuyên truyền về việc hoạt động phục vụ người dân xuyên Tết, tạo thuận lợi cho những người con xa quê.

Trong khi đó, Trúc Nhân khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hình ảnh xắn tay vào bếp phụ giúp gia đình, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của những ngày Tết truyền thống.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu "lên sóng" mạng xã hội cùng nhau vào ngày Tết, thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi chia sẻ ảnh cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh viết ngắn gọn: "Vị nhà" kèm biểu tượng trái tim.

Dù đây là tên bài hát song ca của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trong chương trình, dòng trạng thái cùng những khoảnh khắc thân thiết từ sân khấu đến hậu trường của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý của khán giả.

