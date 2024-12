"Anh trai" gây sốt, phim Mai hơn 500 tỷ đồng: Thị hiếu khán giả đã khác?

Hai show diễn "Anh trai" đầu tư hoành tráng, từng có 130.000 khán giả tham dự 1 đêm

Chưa bao giờ, ngành giải trí của Việt Nam lại được nhắc đến nhiều với những thành tích nổi bật như thời gian qua. Năm 2024 được coi là một năm thành công rực rỡ của những bộ phim, chương trình giải trí thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2024, các chương trình: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, phim Mai, Lật mặt... lọt top sự kiện của năm.

Các chương trình này nằm trong sự kiện "Công nghiệp văn hóa đột phá với các chương trình có tầm vóc, sức thu hút và hiệu ứng xã hội lớn".

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với chủ đề Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vào ngày 18/12, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - chia sẻ, nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng xác nhận, doanh thu của chương trình này là hơn 340 tỷ đồng.

Bà Thu Phương cho rằng, sự kết hợp giữa truyền thống và sự sáng tạo tạo nên sức bật cho ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam.

Theo đó, concert 1,2 của Anh trai say hi diễn ra tại TPHCM vào tối 28/9 và 19/10 có gần 78.000 khán giả. Concert 3,4 của chương trình này diễn ra tại Hà Nội vào tối 7 và 9/12 có gần 100.000 khán giả.

Concert 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai ở TPHCM tối 19/10 có khoảng 20.000 khán giả. Concert 2 của chương trình tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) tối 14/12 thu hút hơn 130.000 khán giả.

Các concert này đã trở thành một hiện tượng chưa từng có của làng nhạc Việt nói riêng và công nghiệp giải trí Việt Nam nói chung.

Lần đầu tiên, các ngôi sao nhạc Việt có một sân khấu biểu diễn thu hút lượng người hâm mộ hùng hậu - những khán giả trước đây vốn chỉ quan tâm, hứng thú với các ngôi sao K-pop (nhạc trẻ Hàn Quốc), C-pop (nhạc trẻ Trung Quốc) hay USUK (nhạc Âu Mỹ).

Đa số khán giả sau khi xem các show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đều cho rằng, trước đây, họ chỉ nghĩ việc tham dự các concert của nghệ sĩ quốc tế hay xem các đêm nhạc quốc tế vì cảm thấy đó mới là đỉnh cao.

Song, bây giờ đã khác, những concert "made in Việt Nam", của nghệ sĩ Việt Nam cũng đầu tư và hấp dẫn không kém.

Nhà sản xuất âm nhạc Quang Anh cho biết, sự thành công của 2 concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai là điều dễ hiểu bởi đây là hai chương trình nhận được sự đầu tư hoành tráng từ nội dung đến sân khấu, âm thanh biểu diễn.

Nhiều người còn so sánh các show diễn này không thua kém 2 concert của BlackPink vào tháng 7/2023 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo nhà sản xuất âm nhạc Quang Anh, hiện nay, các show âm nhạc được chú ý nhiều hơn do hiệu ứng truyền thông và sự phát triển công nghệ thông tin thời 4.0. Trước khi concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra, các chương trình truyền hình thực tế này đã được nhắc đến nhiều qua mạng xã hội YouTube, TikTok, Facebook, Threads…

"Khi một chương trình phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội thì các concert thu hút đông khán giả là điều dễ hiểu. Hơn nữa, tâm lý khán giả cũng theo hiệu ứng đám đông, khi nhiều người nhắc đến và quan tâm làm cho bạn bè của họ cũng có sự quan tâm nhất định đến các show diễn này.

Điều này được minh chứng khi các đêm diễn, lượng khán giả đều chật kín khán đài, dù thời tiết mưa gió hay lạnh 12 độ, người hâm mộ vẫn kiên trì ngồi cuối đêm diễn", ông Quang Anh cho biết.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cũng nhìn nhận, thành công của các concert "Anh trai" nằm ở sự tổng hòa của nhiều yếu tố: Âm nhạc chạm cảm xúc, kỹ thuật dàn dựng ngày càng chuyên nghiệp, và quan trọng hơn cả là khả năng kể một câu chuyện lớn hơn thông qua âm nhạc.

Ông Minh cho rằng, điều làm nên sự khác biệt cho các đêm diễn đó là sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Dàn "anh trai", "anh tài" không chỉ mang đến âm nhạc mà còn truyền tải một hành trình ký ức, từ những bản hit một thời đến những giai điệu mới mẻ hơn, tất cả đều đậm dấu ấn cá nhân nhưng đồng thời rất gần gũi với đại chúng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phim "Mai" của Trấn Thành đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng - Phá vỡ mọi kỷ lục các phim rạp trước đó

Phim Mai của Trấn Thành là hiện tượng điện ảnh được nhắc nhiều nhất năm 2024 với doanh thu kỷ lục đạt 551,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Lật mặt: Một điều ước của Lý Hải cũng đạt doanh thu 482 tỷ đồng - cao nhất trong series Lật mặt.

Phim Làm giàu với ma của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung khai thác yếu tố hài, gia đình, đạt doanh thu 128 tỷ đồng, xếp thứ ba. Điểm thu hút của phim nằm ở yếu tố tình cha con cảm động. Diễn xuất của Hoài Linh và Tuấn Trần nhập tâm khiến người xem đồng cảm.

Trong giai đoạn chiếu rạp, Mai từng có lúc vào đến top 15 phim ăn khách nhất thế giới đầu năm 2024. Mai cũng đang là phim Việt có doanh thu chiếu quốc tế cao nhất, 2 triệu USD ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng, chúng ta đã mất khoảng 20 năm mới chạm đến doanh thu hơn 500 tỷ đồng, nếu tính từ thời điểm thị trường phim tư nhân bắt đầu nở rộ (khoảng năm 2003) khi phim Gái nhảy ra đời.

"Tuy nhiên, khả năng để thị trường có phim chạm đến mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng có thể sẽ được rút ngắn hơn vì sức ảnh hưởng của mạng xã hội là một động lực rất lớn thúc đẩy khán giả mua vé đi xem, cũng như tốc độ phát triển rất nhanh của các cụm rạp so với quãng thời gian trước đó.

Khả năng rất cao trong khoảng 5 năm tới, chúng ta sẽ có một phim chạm mốc 1.000 tỷ đồng", chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhận định.

Ông Phong Việt cho hay, để một phim Việt chạm đến mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng thì điều kiện cần vẫn là phim ấy đủ hay để chạm đến cảm xúc của số đông khán giả.

Mặt khác, chỉ có mùa phim Tết với những yếu tố thuận lợi về khán giả, mới có khả năng mang đến doanh thu cho một phim nội địa, còn các thời điểm khác trong năm thật sự rất khó để chạm cột mốc này.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn lý giải, từ Nhà bà Nữ đến phim Mai, bản thân Trấn Thành đã thu hút được cả hai nhóm đối tượng khán giả. Nhóm thứ nhất là những khán giả có thói quen thường xuyên đi xem phim, ít nhất là 1 lần/tuần.

"Ngoài ra, còn có những khán giả không có thói quen đi xem phim, những người thu nhập thấp, những người lớn tuổi, những người chưa từng ra rạp bao giờ. Đặc biệt là nguồn doanh thu từ các tỉnh, thành phố nhỏ. Đây chính là điểm khác biệt của Trấn Thành so với những phim điện ảnh thành công khác".

Nhà sản xuất Quang Tuấn cho rằng, nhìn từ thực tế các chương trình như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, phim Mai, Lật mặt… thì có thể thấy, thị hiếu của khán giả nay đã khác rất nhiều. Họ bị chinh phục bởi những chương trình thuần Việt, những bộ phim Việt Nam có chất lượng tốt chứ không chạy theo các nghệ sĩ nước ngoài, "sính ngoại" như nhiều người lầm tưởng.

"Đã qua rồi cái thời nhà sản xuất "làm chơi ăn thật", nếu họ không làm phim tâm huyết, không tìm ra "điểm chạm" với khán giả thì khó đạt doanh thu như mong muốn. Những phim điện ảnh đạt top doanh thu năm 2024 đều là những bộ phim được đánh giá, chạm vào cảm xúc, đồng cảm với số đông khán giả", ông Tuấn nói (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024: Bước tiến vượt bậc của nhan sắc Việt

Ngày 12/11, chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 đã diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), ngôi vị cao nhất đã được trao cho đại diện Việt Nam, Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Người đẹp 22 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 80-63-94 cm, sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Trong cuộc thi, cô ghi điểm với phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy.

Trước chung kết, Thanh Thủy nhận được sự đánh giá cao của các chuyên trang sắc đẹp. Trong đó, trang Missosology dự đoán đại diện Việt Nam lọt top 20 và đứng thứ 15. Song, trong đêm chung kết, cô tỏa sáng đúng thời điểm và giành chiến thắng xứng đáng.

Trong những ngày diễn ra cuộc thi, đại diện Việt Nam duy trì phong độ tốt, luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật, được các chuyên trang quốc tế quan tâm. Ngoài ra, người đẹp Việt Nam cũng tích cực kết nối với thí sinh nước khác, tạo sự thân thiện và gần gũi.

Trong gần 1 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy dành thời gian trau dồi tri thức, tham gia các sự kiện của làng giải trí để học tập kỹ năng trình diễn, chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên.

Với nền tảng là một sinh viên ngoại ngữ, học tập thường xuyên trong môi trường ngoại ngữ, giao tiếp bằng tiếng Anh không phải là trở ngại của Thanh Thủy. Cô đã phát huy khả năng dùng ngoại ngữ của mình suốt hành trình tham dự cuộc thi một cách thông minh.

Ở các phần thi ứng xử, tân Hoa hậu Quốc tế luôn làm rất tốt, thể hiện được sự điềm đạm khi trò chuyện. Trong đêm thi bán kết, cô nói: "Thật vinh dự khi tôi được đứng ở đây và cảm thấy tự hào khi nghe bạn nói "xin chào". Hiện tại, tôi học tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Trong thời gian tới, tôi còn dự định học thêm tiếng Nhật vì tôi rất yêu thích văn hóa Nhật Bản.

Khi có cơ hội đến Nhật Bản và cùng bạn bè cũng như người dân ở đây tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, tôi đã xúc động trước sự hiếu khách của họ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người phụ nữ Nhật Bản cầm lá cờ Việt Nam trên tay, tôi rất xúc động và biết ơn".

Trong đêm chung kết, chiến thắng của Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ từ khán giả quốc tế. Chuyên trang Missosology đăng tải hình ảnh Thanh Thủy và khoảnh khắc cô được trao vương miện kèm những lời động viên dành cho mỹ nhân 22 tuổi.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Thanh Thủy nghẹn ngào nói: "Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Hoa hậu Quốc tế. Và bây giờ, tôi là Hoa hậu Quốc tế đầu tiên đến từ Việt Nam. Cuối cùng, tôi xứng đáng với tất cả sự yêu thương và ủng hộ của khán giả Việt Nam và quốc tế".

Chuyên gia xã hội học Xuân Hương chia sẻ, việc Thanh Thủy giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế đã đưa nhan sắc Việt Nam tiến thêm một bước mới trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

"Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 chứng minh rằng vẻ đẹp Việt không chỉ dừng lại ở hình thể mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, trí tuệ và nhân cách. Giờ đây, họ thực sự trở thành những ứng cử viên sáng giá, là đối thủ đáng gờm trước bạn bè năm châu và là đại sứ văn hóa của đất nước", bà Hương bày tỏ (Ảnh: MI).