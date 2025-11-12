Ấn phẩm đặc biệt tôn vinh 65 năm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Trải qua 65 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), mối quan hệ Việt Nam - Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước vun đắp, vượt qua mọi thăng trầm lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng nhân dân 2 nước thì rất gần gũi, như anh em một nhà”.

Thấm nhuần di huấn này, Việt Nam luôn coi việc “đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam”, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và đạo lý thủy chung với bạn bè, đồng chí, anh em.

Nhân dịp "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", ngày 12/11 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam ra mắt ấn phẩm đặc biệt 65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Ấn phẩm mang giá trị đặc biệt, khắc họa mối quan hệ gắn bó, trong sáng và hiếm có trên trường quốc tế, đồng thời là tài sản vô giá của nhân dân 2 nước.

Bìa ấn phẩm “65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba” (Ảnh: Ban tổ chức).

Tác phẩm còn góp phần phổ biến thông tin, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt cũng như hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa hai dân tộc.

Cuốn sách tổng hợp hơn 200 trang tư liệu quý và hình ảnh minh họa, gồm 3 phần chính: Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Fidel Castro: Người đặt nền móng lịch sử cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba; Phần 2: 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực; Phần 3: Dấu ấn những chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo Việt Nam - Cuba.

Ấn phẩm cũng giới thiệu nhiều tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về các chuyến thăm và những cuộc trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo Việt Nam và Cuba, khắc họa sinh động quá trình vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (bên phải), tặng sách cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh: “Tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa 2 nước là điểm tựa vững chắc giúp Việt Nam và Cuba sát cánh bên nhau, kiên định xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn cầu”.

Tại sự kiện, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, khẳng định rằng, cuốn sách là một đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro khởi dựng. Ấn phẩm cũng giới thiệu nhiều tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về các chuyến thăm lịch sử và các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo 2 nước.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm và Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đã trao tặng sách cho Đại sứ quán Cuba và đại diện các ban, bộ, ngành, khẳng định giá trị của ấn phẩm và truyền thống hữu nghị thủy chung, mẫu mực giữa Việt Nam và Cuba.