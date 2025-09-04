Mở ra nhiều trọng tâm hợp tác mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chụp ảnh chung (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez:

Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez?

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tới Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra vào thời điểm trọng đại nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trong không khí chân tình, tin cậy đặc biệt và tinh thần đoàn kết, hữu nghị, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, thực chất mang tính định hướng lớn, qua đó làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Có thể khẳng định chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả thực chất và tạo dấu mốc quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, thể hiện ở một số nội dung sau:

Thứ nhất, lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của hai bên đối với mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công gây dựng và vun đắp. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã khẳng định Việt Nam luôn trân trọng di sản quan hệ quý báu này và sẵn sàng làm tất cả những gì trong khả năng để ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác toàn diện với Cuba.

Thứ hai, trên cương vị là người đứng đầu hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã tái khẳng định quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương; đồng thời, tăng cường hợp tác toàn diện giữa các Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, các tổ chức chính trị xã hội và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thứ ba, về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đặc biệt quan tâm trao đổi các biện pháp thiết thực, quan trọng nhằm đưa hợp tác song phương tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm là nông nghiệp, năng lượng và công nghệ sinh học. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tiếp tục có các chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, xây dựng các liên doanh, liên kết để cùng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước.

Thứ tư, hai bên đạt được nhận thức chung về giá trị quý báu của di sản quan hệ trường tồn giữa hai nước, cũng như tầm quan trọng của việc không ngừng thắt chặt và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025. Sự ủng hộ rộng lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì triển khai và rất nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác khác trong năm 2025 là bằng chứng sinh động, phản ánh cả chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Thứ năm, trên bình diện đa phương, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn mà mỗi nước là thành viên, nhất là Liên Hợp Quốc. Phía Cuba đánh giá cao uy tín quốc tế ngày càng tăng và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, đồng thời thông báo cử đoàn tham dự Lễ ký.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba cấp cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Tuyên bố này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất lúa gạo, kinh tế và khoa học - kỹ thuật; y tế, lưu trữ và quản lý tài liệu… Đây là những cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục cụ thể hóa hợp tác song phương thời gian tới, qua đó góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba phát triển thực chất và bền vững trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được, Thứ trưởng có thể cho biết những biện pháp cụ thể để triển khai những thỏa thuận và ký kết giữa hai nước trong thời gian tới?

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Với 16 hoạt động trong vòng chưa đến 3 ngày, chuyến thăm Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã mở ra rất nhiều phương hướng và trọng tâm hợp tác mới trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Vấn đề quan trọng nhất là các cơ quan, tổ chức, địa phương hai nước phải tập trung cụ thể hóa kết quả của chuyến thăm cũng như triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các kênh, lĩnh vực, cụ thể là:

Về quan hệ chính trị - ngoại giao, nhằm làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và quan hệ đang hết sức tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, tạo nền tảng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, tôi cho rằng hai nước cần: tiếp tục thúc đẩy các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025; tăng cường các chương trình, nội dung hợp tác kênh đảng giữa hai bên trong năm 2025 và các năm tiếp theo, trong đó tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ, đôn đốc và hỗ trợ triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước.

Đồng thời, rà soát, đánh giá các cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước để kiến nghị cấp có thẩm quyền các phương thức và hình thức hợp tác mới, trên cơ sở thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký, ưu tiên 3 lĩnh vực hợp tác trọng điểm gồm nông nghiệp, năng lượng và công nghệ sinh học - dược phẩm. Hai bên cần sớm đàm phán và ký Chương trình nghị sự trung hạn về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba; đề xuất các hình thức liên doanh, liên kết phù hợp giữa doanh nghiệp hai nước, trên cơ sở thế mạnh và tình hình thực tế mỗi nước, đồng thời, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Trong giao lưu nhân dân và một số lĩnh vực hợp tác khác, Việt Nam - Cuba cần tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, các hoạt động xúc tiến văn hóa, giáo dục, du lịch, cũng như hợp tác giữa các địa phương của hai nước, đặc biệt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025".

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, chúng ta có thể tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!