Aespa mang âm nhạc Hàn Quốc đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025

aespa - nhóm nhạc Hàn Quốc thế hệ 4 và câu chuyện độc đáo

Kể từ khi ra mắt năm 2020, aespa đã gây chú ý trong làng nhạc Hàn Quốc nhờ mô hình nhóm nhạc độc đáo: mỗi thành viên thật đều có một phiên bản ảo song song tồn tại. Tên gọi aespa kết hợp giữa “ae” - viết tắt của “Avatar Experience” (trải nghiệm cùng bản thể ảo) - và “aspect” (khía cạnh, góc nhìn).

Cái tên này thể hiện ý tưởng trung tâm của nhóm: con người có thể gặp gỡ, tương tác và đồng hành cùng bản thể ảo của chính mình trong một thế giới mới.

Chính ý tưởng đó đã trở thành nền tảng cho toàn bộ vũ trụ của aespa, nơi bốn cô gái thật và bốn bản thể ảo (ae) cùng hoạt động song hành trong không gian metaverse do SM Entertainment kiến tạo.

Bốn cô gái Karina, Winter, Giselle và NingNing (Ảnh: NSCC).

Bốn cô gái Karina, Winter, Giselle và NingNing không chỉ hoạt động trên sân khấu, mà còn đồng hành cùng bốn “ae-avatar” trong một thế giới ảo mang tên Kwangya, nơi con người và công nghệ hòa làm một.

Thế giới Kwangya xuyên suốt các sản phẩm âm nhạc. Mỗi lần aespa trở lại, họ lại mở rộng thêm những mảnh ghép của vũ trụ đó, biến âm nhạc trở thành hành trình kể chuyện liền mạch. Khái niệm tưởng như xa vời này dần trở thành yếu tố khiến nhóm khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của K-pop.

Khi nhiều nhóm nữ thế hệ 4 theo đuổi hình ảnh dễ thương hoặc nổi loạn, aespa chọn đi ngược dòng: lạnh lùng, bí ẩn và đậm hơi thở công nghệ. Họ không hướng đến việc chinh phục người nghe bằng giai điệu bắt tai đơn thuần, mà bằng trải nghiệm đa giác quan: nơi âm thanh, hình ảnh và công nghệ cùng kể một câu chuyện.

Khi công nghệ và hình ảnh tương lai hòa quyện

Dấu ấn độc đáo trong những MV của aespa (Ảnh: NSCC).

Từng sản phẩm âm nhạc đều được xây dựng như một bộ phim, với bối cảnh, nhân vật, diễn tiến và điểm cao trào.

Thành công của aespa không chỉ nằm ở những con số về lượt xem hay giải thưởng, mà còn ở việc họ đã đưa khán giả đến gần hơn với tương lai của âm nhạc Hàn QUỐC: nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và công nghệ, giữa thực và ảo, giữa biểu diễn và kể chuyện dần mờ đi.

Mỗi sân khấu của aespa là một “bữa tiệc thị giác” kết hợp giữa ánh sáng, đồ họa 3D, hiệu ứng AR và XR, khiến khán giả như bước vào thế giới ảo.

SM Entertainment đã biến những buổi diễn của nhóm thành sân khấu thăng hoa nơi công nghệ bổ trợ cho âm nhạc.

Dưới lớp kỹ thuật hiện đại, bốn cô gái vẫn giữ cá tính rõ nét: Karina mạnh mẽ, Winter trong trẻo, Giselle phóng khoáng và NingNing đầy cảm xúc. Âm nhạc giúp người nghe cảm nhận tinh thần của aespa, còn hình ảnh cho họ thấy tương lai - nơi thời trang, công nghệ và bản sắc hòa quyện thành một phong cách “cyber-futuristic” (công nghệ tương lai) đậm dấu ấn riêng của nhóm.

8Wonder Winter 2025, nơi aespa mở cánh cửa tới thế giới mới

Sự góp mặt của aespa trong đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ là một dấu ấn, không chỉ cho nhóm mà còn cho cả thị trường âm nhạc Việt Nam.

Những bản nhạc nổi tiếng như Next Level, Savage, Drama hay Armageddon hứa hẹn sẽ khuấy động không khí bằng âm nhạc sôi động và hiệu ứng hình ảnh sống động.

Với phong cách biểu diễn đậm tính tương lai, nhóm sẽ đưa người hâm mộ Việt Nam đi qua hành trình âm nhạc vừa hiện đại, vừa đầy cảm xúc, nơi mọi giác quan đều được đánh thức.

Nhóm nhạc aespa nổi bật với phong cách độc đáo (Ảnh: NSCC).

Sự xuất hiện của aespa cũng cho thấy tầm nhìn tiên phong của Vingroup và 8Wonder khi mang những xu hướng giải trí toàn cầu đến gần hơn với khán giả Việt.

Trong bối cảnh âm nhạc thế giới đang bước vào thời kỳ kết hợp giữa sân khấu thật và không gian số, aespa là hình mẫu cho tương lai ấy, nơi cảm xúc không bị thay thế bởi công nghệ, mà được nhân lên nhờ công nghệ.

Aespa không chỉ mang đến Hà Nội những giai điệu đặc trưng của K-pop, mà còn thể hiện tinh thần của thế hệ nghệ sĩ mới - nơi âm nhạc gắn liền với công nghệ và trải nghiệm số độc đáo.