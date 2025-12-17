Á vương Vũ Linh xúc động chia sẻ về nhiệm kỳ dài 7 tháng

Chung kết cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Tiến Dũng. Bên cạnh phần tranh tài của các thí sinh, sự xuất hiện của Vũ Linh trên sân khấu trong thời khắc kết thúc nhiệm kỳ cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Vũ Linh là đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2025, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5 vừa qua và giành danh hiệu Á vương 4 tại cuộc thi này. Trong thời gian đương nhiệm, anh tham gia một số hoạt động liên quan đến thời trang, giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo khách mời tại một số cuộc thi nhan sắc.

Vũ Linh khép lại nhiệm kỳ kéo dài 7 tháng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sân khấu chung kết Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại quá trình hoạt động của mình. Anh cho biết đây là giai đoạn làm việc với lịch trình dày đặc, song mang lại nhiều trải nghiệm và cơ hội học hỏi.

Chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật, Vũ Linh nói: "Sau 8 năm gắn bó với lĩnh vực này, tôi nhận ra danh hiệu chỉ mang tính thời điểm, điều quan trọng là quá trình nỗ lực để hoàn thiện bản thân".

Anh cho biết bản thân không có ý định dừng lại, mà tiếp tục theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp trong thời gian tới.

Trong bài phát biểu khi kết thúc nhiệm kỳ, Vũ Linh gửi lời nhắn nhủ đến các thí sinh tham gia cuộc thi, khuyến khích tinh thần kiên trì và sẵn sàng đối diện với thử thách.

Vũ Linh đoạt Á vương 4 Manhunt International 2025 vào tháng 5 vừa qua (Ảnh: Worldbeauties).

So với nhiều nam vương khác, nhiệm kỳ của Vũ Linh kéo dài khoảng 7 tháng, tính từ thời điểm anh được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International. Anh cho biết dù thời gian không dài, bản thân anh vẫn nỗ lực hoàn thành các hoạt động trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người mẫu 31 tuổi cho rằng anh không có nhiều điều tiếc nuối. Theo Vũ Linh, danh hiệu mang lại cho anh thêm cơ hội nghề nghiệp, mở rộng các mối quan hệ và điều kiện tham gia một số hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ về người kế nhiệm, Vũ Linh bày tỏ mong muốn tân nam vương không chỉ có lợi thế về ngoại hình, mà còn thể hiện được trách nhiệm xã hội và tinh thần gắn bó với các hoạt động cộng đồng. Anh kỳ vọng người kế nhiệm sẽ sử dụng danh hiệu như một cơ hội để phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.