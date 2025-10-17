Á quân Sao Mai 2019 thông báo đổi nghệ danh, tái xuất gợi cảm sau 6 năm

Sau 6 năm kể từ khi giành ngôi vị Á quân Sao Mai toàn quốc 2019, ca sĩ Thanh Tâm bất ngờ công bố nghệ danh thành RENA. Với nghệ danh mới, nữ ca sĩ mong muốn tái xuất với hình ảnh mới mẻ, trẻ trung và gợi cảm.

RENA tốt nghiệp khoa Thanh nhạc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TPHCM năm 2019. Cũng trong năm này, cô tham gia Sao Mai 2019, giành giải nhất khu vực miền Nam dòng nhạc nhẹ và xuất sắc đoạt Á quân chung cuộc toàn quốc.

RENA tái xuất với phong cách gợi cảm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi chính thức trở lại, RENA từng trải qua nhiều biến cố trong công việc, gia đình và tình cảm.

"Sau Sao Mai, tôi vẫn đi hát nhưng không có nhiều bứt phá. Cuộc sống gặp nhiều biến cố, tôi từng chuyển sang kinh doanh và có giai đoạn 3 năm gần như mất lửa với âm nhạc. Nhưng càng xa, tôi càng nhận ra tình yêu ấy vẫn ở trong mình. Tôi muốn trở lại, làm mới bản thân, làm điều mà khán giả chưa từng thấy ở tôi trước đây", RENA chia sẻ.

Cùng với việc đổi nghệ danh, RENA còn phát hành dự án âm nhạc mới mang tên EUREKA. Ca khúc thuộc thể loại R&B, mang giai điệu bắt tai, phóng khoáng, thể hiện tinh thần tự do và hiện đại của nữ ca sĩ.

Trong MV, RENA hóa thân thành nữ diễn viên gợi cảm, tự tin tán tỉnh người đàn ông mình thích bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Cô cũng thể hiện nhiều phân đoạn vũ đạo nóng bỏng, mang đến hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây.

Bên cạnh âm nhạc, RENA sở hữu vẻ ngoại hình đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Tạ Anh Thắng, người sáng tác EUREKA, chia sẻ: "Khi nghĩ đến một giọng ca có đủ sự nữ tính, quyến rũ mà vẫn có chiều sâu cảm xúc, tôi lập tức nghĩ đến RENA.

Có thể nói đây là ca khúc được "đo ni đóng giày" cho cô ấy. Sau nhiều lần làm việc, tôi cảm nhận được sự quyết tâm và nghiêm túc của RENA với âm nhạc và tôi tin EUREKA là sản phẩm sinh ra để dành cho cô ấy".

RENA cho biết đây là dự án cô đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay, đánh dấu hành trình "tái sinh" sau thời gian dài gián đoạn.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, quyết định đi một mình khiến cô đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và định hướng, nhưng chính những thử thách đó giúp cô trưởng thành và tự tin hơn.

"Tôi xem nhiều chương trình thực tế như Chị đẹp đạp gió, Em xinh say hi… và thấy những nghệ sĩ từng mất lửa đã tìm lại được cảm hứng. Tôi khao khát có được điều đó", RENA nói.