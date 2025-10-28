Á hậu Trương Mỹ Nhân tiết lộ lý do chia tay rồi quay lại với chồng kém tuổi

Mối quan hệ giữa Á hậu Trương Mỹ Nhân (SN 1995) và người mẫu, diễn viên Phí Ngọc Hưng (SN 1994) trải qua nhiều thăng trầm và từng có giai đoạn chia tay trước khi có cái kết viên mãn như hiện tại.

Gia đình Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng và 2 con Bona và Boni (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cặp đôi quen nhau từ một chương trình truyền hình thực tế tại Malaysia (khoảng năm 2018). Trương Mỹ Nhân từng thừa nhận, ban đầu cô không ưa, thậm chí là ghét Phí Ngọc Hưng vì sự khác biệt trong cách làm việc và tính cách.

Thế nhưng trong quá trình làm việc cùng, cô thay đổi cách nhìn về Phí Ngọc Hưng, cảm thấy anh khá dễ thương, thú vị. Vì vậy, Trương Mỹ Nhân đã chủ động "bật đèn xanh" và đồng ý hẹn hò.

Sau 5 năm gắn bó, trải qua nhiều mâu thuẫn, cả hai từng có thời gian rạn nứt, chia tay. Tuy nhiên, họ đã tái hợp để cùng nhau chăm sóc cho con cái. Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 8/2023.

Tuy nhiên gần đây, những tin đồn về việc cặp đôi ly hôn đang lan truyền trên mạng xã hội, xuất phát từ việc một số khán giả hiểu lầm về những chia sẻ trong quá khứ của nữ diễn viên.

Do vậy, Trương Mỹ Nhân đã lên tiếng để xóa bỏ tin đồn, đồng thời lý giải về động lực nào giúp hai người vượt qua sóng gió để trở về bên nhau.

Nhan sắc hiện tại của Á hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Trương Mỹ Nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, Á hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Trương Mỹ Nhân cho biết, sự hiểu lầm bắt nguồn từ một đoạn clip cô thực hiện trong series Bạn thắc mắc tôi trả lời, nhằm mục đích chia sẻ và gần gũi hơn với khán giả.

Tiếc rằng, thông tin cô tâm sự đã bị cắt xén, lan truyền trên mạng khiến nhiều người nhầm lẫn rằng cô và chồng đã ly hôn. Việc này khiến chính cô cũng ngỡ ngàng.

"Vì có nhiều bạn khán giả hỏi, nên tôi trả lời về chuyện vì sao tôi và Hưng có mối quan hệ vợ chồng như hiện tại, chứ không phải chúng tôi ly hôn. Trong clip, tôi kể lại khoảng thời gian chúng tôi từng xảy ra nhiều biến cố, chia tay rồi quay lại với nhau...", Trương Mỹ Nhân kể.

Cô nói thêm: "Trước khi đăng clip chia sẻ về quá khứ, tôi cũng đã cho Hưng xem thử là có ổn hay không thì mới đăng. Nếu mà mọi người xem hết clip thì mọi người sẽ hiểu chúng tôi vẫn đang ở với nhau rất hạnh phúc, chứ không phải giống trên mạng đồn thổi".

Á hậu tiết lộ, trước khi có con gái đầu lòng (tên thân mật là Bona), cô và chồng đã ở bên nhau rồi chia tay.

"Tôi bất ngờ phát hiện có thai Bona sau khi vợ chồng đã mỗi người một nơi. Dù không có Hưng ở bên, tôi quyết định sinh con và để con mang họ của tôi. Sau này, khi con gần 2 tuổi, cả hai quay lại với nhau để chăm sóc cho Bona", cô tâm sự.

Lý giải cho quyết định sinh con một mình, Trương Mỹ Nhân tiết lộ: "Tôi bị đa nang buồng trứng nên sẽ khó có con. Lúc phát hiện có tin vui, tôi quyết tâm tạm gác lại những việc xung quanh để sinh con và chăm sóc cho con".

Trước đó, Mỹ Nhân và Ngọc Hưng hay xảy ra cãi cọ, nhưng hiện tại, cặp đôi biết lắng nghe nhau và tìm cách hòa hợp để nuôi dạy con cái.

Sau khi tái hợp và xây dựng tổ ấm, hiện tại cặp đôi đã có với nhau 2 em bé, là Bona và Boni.

"Lúc đầu, tên của Bona là Trương Tâm Di. Nhưng Hưng nói với tôi là muốn Bona mang họ bố nên chúng tôi phải xét nghiệm ADN để làm thủ tục đổi tên cho con. Cuối cùng Bona có cái tên dễ thương là Phí Tâm Di. Em gái Boni tên thật là Phí Li Li", cô cho hay.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trương Mỹ Nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trương Mỹ Nhân xác nhận cô và Phí Ngọc Hưng đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cả hai đang chờ đợi một thời điểm ý nghĩa hơn.

"Tôi muốn đợi bé thứ 2 lớn hẳn mới tổ chức đám cưới thì sẽ có nhiều kỷ niệm hơn. Vì khi đó con lớn và có ý thức hơn rồi. Lúc đó cũng sẽ biết là đây là đám cưới của ba mẹ", Mỹ Nhân nói.

Hiện tại, Trương Mỹ Nhân có công việc chính là content creator (sáng tạo nội dung), KOL (người có ảnh hưởng). Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc 2 con nhỏ.

Trương Mỹ Nhân từng là Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc, Á quân The Face 2017. Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và trở thành Á hậu 1. Ngoài lĩnh vực người mẫu, Trương Mỹ Nhân từng góp mặt trong các phim điện ảnh, truyền hình như: Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp... Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi, là diễn viên, người mẫu, được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, Phí Ngọc Hưng dần được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim ngắn, sitcom...

Mai Châm - Hoàng Huỳnh - Phương Nhi