Á hậu Trái đất Việt Nam khoe vẻ đẹp trong trẻo, hé lộ cuộc sống ở tuổi 21

Ngày 18/11, Á hậu Linh Đan gây chú ý khi xuất hiện với vai trò mở màn, trình diễn bộ sưu tập “Chốn ấy” của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn tại Sa Pa. Bộ sưu tập được nhà thiết kế dồn nhiều tâm huyết, mang đến câu chuyện giàu cảm xúc về chốn bình yên trong tâm hồn mỗi người.

Mở màn show diễn, Á hậu Linh Đan xuất hiện trong chiếc đầm đen với phần thân trên ôm sát, tối giản mà sang trọng, tôn đường cong cơ thể. Phần chân váy có tà dài, bắt sáng tinh tế, giúp người đẹp khéo léo khoe đôi chân thon dài.

Á hậu Linh Đan đảm nhận vai trò mở màn show diễn, khoe đôi chân thon dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Màn catwalk uyển chuyển và vẻ đẹp trong trẻo của Á hậu Linh Đan nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dù là gương mặt mới trong làng thời trang, cô thể hiện phong cách tự tin, khéo léo truyền tải tinh thần hiện đại mà nhà thiết kế gửi gắm trong thiết kế.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Linh Đan xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí, góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam... Cô được đánh giá cao bởi phong độ ổn định và tinh thần làm việc nghiêm túc, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần lăn xả trong hậu trường.

Á hậu Linh Đan sở hữu nét đẹp trong trẻo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vừa qua, Linh Đan được vinh danh tại sự kiện Star Award 2025 - Ngôi sao ấn tượng 2025 với giải thưởng Best Dress (Người mặc đẹp). Cô được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế, vừa tôn lên khí chất riêng, vừa dung hòa với tinh thần của trang phục.

Á hậu Linh Đan nói cô đầu tư cho thời trang không chỉ vì mục đích làm đẹp, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và chính bản thân mình.

Á hậu Linh Đan được khen ngợi bởi gu thời trang thanh lịch, sang trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cuộc thi, Linh Đan chia sẻ, cô vẫn giữ lối sống bình dị, tính cách thoải mái, vui vẻ như trước kia. Cô đang ấp ủ nhiều dự định trong lĩnh vực thời trang và thiện nguyện với mong muốn lan tỏa tinh thần "đẹp từ bên trong", không chỉ qua trang phục mà còn bằng những hoạt động hướng về cộng đồng.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm và tiêu chí chọn bạn đời, Linh Đan cho biết, cô không đặt ra tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào. Người đẹp tin vào chữ "duyên", chỉ cần đối phương mang đến cảm giác bình yên và thật lòng.