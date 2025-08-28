Á hậu Phương Nhi hiếm hoi lộ diện trên truyền hình, clip 3 giây gây sốt

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Buổi tường thuật lễ khai mạc được phát sóng trực tiếp trên VTV1, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong đó, khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên sóng truyền hình nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Á hậu Phương Nhi (trái) gây chú ý trên sóng truyền hình (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù máy quay chỉ ghi hình khoảng 3 giây, Á hậu Phương Nhi vẫn được nhiều khán giả nhận ra nhờ nhan sắc nổi bật. Ngồi ở hàng ghế khán đài theo dõi lễ khai mạc, Phương Nhi mặc áo dài trắng, để tóc buông xõa tự nhiên. Cô trang điểm nhẹ nhàng, toát lên thần thái thanh lịch.

Đây là lần hiếm hoi người đẹp xuất hiện trước truyền thông sau thời gian dài vắng bóng. Khán giả khen á hậu gen Z có nhan sắc rạng rỡ, trong trẻo ở tuổi 23.

Người hâm mộ cũng chú ý đến Bùi Lan Anh - chị dâu của Phương Nhi ngồi kế bên người đẹp. Bùi Lan Anh sinh năm 1995, từng tham gia Miss Duyên dáng Ngoại thương 2015 và đoạt danh hiệu á khôi 2.

Á hậu Phương Nhi từng là mỹ nhân hoạt động năng nổ, trước khi rút lui khỏi làng giải trí (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô nhận giải phụ Người có làn da đẹp nhất và đoạt danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc.

Từng hoạt động nghệ thuật năng nổ, Phương Nhi gây bất ngờ khi "ở ẩn" từ đầu năm 2024 đến nay. Cô ngừng cập nhật mạng xã hội, không tham gia các sự kiện của làng giải trí.

Tháng 6/2024, khi phóng viên Dân trí liên hệ công ty quản lý của Phương Nhi, đại diện truyền thông cho biết Phương Nhi lúc ấy vắng bóng vì tập trung việc học tại Đại học Luật ở Hà Nội. Thời gian qua, phía đơn vị này cũng không còn cập nhật các thông tin về Phương Nhi.

Hồi tháng 1, Phương Nhi làm lễ ăn hỏi cùng chồng doanh nhân. Hiện thông tin về đám cưới của á hậu chưa được tiết lộ.