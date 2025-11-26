Á hậu Bùi Lý Thiên Hương lấn sân điện ảnh sau 8 năm miệt mài thi nhan sắc

Sau 8 năm miệt mài tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Bùi Lý Thiên Hương đã chạm tay vào danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (Miss Earth Vietnam) trong đêm chung kết diễn ra hồi tháng 6.

Trước đó, cô từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022, top 10 The New Mentor 2023...

Sự kiên trì của Bùi Lý Thiên Hương trong việc chinh phục các đấu trường nhan sắc được người hâm mộ cổ vũ, ghi nhận sự bền bỉ và quyết tâm của cô. Người đẹp cho biết, cô có xuất thân nghèo khó nên luôn nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống.

Bùi Lý Thiên Hương đã có hành trình 8 năm thi sắc đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh tham gia các cuộc thi nhan sắc, Bùi Lý Thiên Hương còn lấn sân ca hát, kinh doanh. Gần đây, cô gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” với vai trò là nhà đầu tư phim.

Người đẹp quê gốc An Giang (cũ) cho biết, phim lấy cảm hứng từ xóm làng miền Tây với bối cảnh sông nước, khai thác sâu câu chuyện tình cảm gia đình và những lát cắt đời thường, gợi cho cô về ký ức tuổi thơ.

"Tôi tìm thấy ở bộ phim sự gần gũi, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Đây là những yếu tố phù hợp với định hướng của tôi khi mong muốn đồng hành cùng các dự án văn hóa giải trí mang giá trị tích cực cho cộng đồng", người đẹp chia sẻ.

Bùi Lý Thiên Hương tại buổi ra mắt phim “Cưới vợ cho cha” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bùi Lý Thiên Hương cho biết cô lên TPHCM lập nghiệp, đối mặt với muôn vàn khó khăn, phải làm đủ nghề để kiếm sống. Chính vì thế, khi cuộc sống ổn định hơn, cô muốn cống hiến cho xã hội và không ngại thử sức mình ở nhiều lĩnh vực.

Trước đó, Bùi Lý Thiên Hương cũng từng thử sức với ca hát nhưng chưa tạo dấu ấn. Ở lĩnh vực điện ảnh, người đẹp thể hiện sự nghiêm túc học hỏi. Cô cho biết muốn được khán giả nhìn nhận là một người đẹp đa năng, sẵn sàng thử thách bản thân với những điều mới mẻ.

