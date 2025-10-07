9X Đồng Nai tái hiện những câu chuyện lịch sử Việt Nam bằng nét vẽ

Mới đây, Thủy Tiên ra mắt cuốn sách "Huyền tích dân gian", sau hơn hai năm nghiên cứu và sáng tạo. Tác phẩm mang hình thức độc đáo khi vừa là sách kể chuyện vừa là sách tranh tô màu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của cô.

Đồng hành cùng dự án là Tiến sĩ Hà Thanh Vân (Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) và Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Hội viên Hội Khoa học Lịch sử TPHCM).

"Đây là ấn phẩm đầu tiên tôi tự đảm nhận từ nghiên cứu, biên tập, minh họa đến giám sát in ấn. Tôi không kỳ vọng sách sẽ nổi tiếng, chỉ mong tác phẩm tồn tại bền bỉ. Vì những điều có giá trị cần thời gian để được nhìn nhận", Thủy Tiên chia sẻ.

Diễn viên Huỳnh Lập dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm của Thủy Tiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên - đạo diễn Huỳnh Lập, người theo dõi hành trình của Thủy Tiên từ những ngày đầu, nhận định quyển sách này là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu văn hóa Việt, muốn tìm hiểu lịch sử theo cách gần gũi, dễ thấu cảm hơn.

Giữ tinh thần của "Vẽ kể chuyện", Thủy Tiên xây dựng mỗi phần trong sách gồm 3 yếu tố: Phần kể ngắn gọn, tranh minh họa trọng tâm và không gian để độc giả tự sáng tạo.

Tác phẩm chia làm 2 phần: "Huyền sử truyện" và "Dân gian kỳ truyện", tái hiện các giai thoại quen thuộc như: Bi kịch An Dương Vương - Mị Châu - Trọng Thủy, chuyện Đinh Bộ Lĩnh và con rái cá, Lý Thần Tông hóa hổ, vụ án Lệ Chi Viên hay các tín ngưỡng dân gian như Bà Chúa Xứ, Thiên Hậu, truyền thuyết phiến đá đầu người triều Hồ Quý Ly.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt văn hóa, giúp người đọc nhận ra lịch sử không chỉ là chuỗi sự kiện, mà còn là dòng ký ức tập thể, mang trong mình vẻ đẹp huyền ảo, nhân văn và gần gũi.

Điểm đặc biệt của Thủy Tiên là khả năng kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu và sáng tạo. Trong đó, những câu chuyện về các nhân vật Nguyễn Trãi, An Dương Vương hay Lý Thần Tông lại được cô kể bằng giọng văn gần gũi, giúp người trẻ tiếp cận lịch sử một cách nhẹ nhàng và sinh động hơn.

Thủy Tiên được nhiều người biết đến qua kênh "Vẽ kể chuyện" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thủy Tiên (SN 1990, Đồng Nai) được yêu thích với kênh "Vẽ kể chuyện" - một trong những kênh nội dung văn hóa Việt được yêu thích, với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi.

Ít ai biết, từ nhỏ Thủy Tiên đã đam mê hội họa nhưng không được gia đình ủng hộ. Cũng chính vì thế, sau khi học hết cấp 3, Thủy Tiên không theo nghề hội họa, song vẫn duy trì đam mê, thử sức với nhiều công việc và cho ra đời kênh "Vẽ kể chuyện".

Để mỗi video mang ý nghĩa và tính chính xác, Thủy Tiên luôn tìm tư liệu từ các nguồn chính thống như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục, Lĩnh Nam chích quái… Sau khi có ý tưởng, cô xây dựng cốt truyện, kiểm tra thông tin và biên tập sao cho dễ hiểu, gần gũi với người xem.

Thủy Tiên từng không được bố mẹ ủng hộ theo đuổi con đường hội họa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ sự chỉn chu ấy, "Vẽ kể chuyện" không chỉ lan tỏa tình yêu văn hóa, lịch sử Việt mà còn trở thành cầu nối giúp người trẻ tìm thấy niềm hứng thú với những câu chuyện xưa cũ.