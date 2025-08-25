8Wonder: Moments of Wonder: Khi âm nhạc khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn xa

Âm nhạc khơi dậy niềm tự hào dân tộc

“8Wonder cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Vingroup để đưa Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa khu vực. Tôi thích màn song ca của tlinh với J Balvin, đây là dấu ấn đáng nhớ khi một nghệ sĩ Việt kết hợp với ngôi sao quốc tế trên sân khấu, đánh dấu việc tiến ra thế giới của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam”, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Đinh Tuấn Đạt, người đã theo dõi 8Wonder từ năm 2023, chia sẻ khi đại nhạc hội tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa khép lại.

Sân khấu ấn tượng tại 8Wonder (Ảnh: BTC).

Ngay từ khoảnh khắc mở màn, khi ánh đèn bừng sáng và âm thanh vang lên, không gian rộng lớn nhanh chóng trở thành một sân khấu giàu cảm xúc. Hệ thống màn hình LED được thiết kế theo khối đa tầng kết hợp cùng ánh sáng laser, tạo nên hiệu ứng thị giác rực rỡ và ấn tượng. Âm nhạc với những nhịp bass mạnh mẽ mang đến trải nghiệm sống động cho khán giả. Trong bầu không khí ấy, ca sĩ Trọng Hiếu xuất hiện với ca khúc Kho báu, mở đầu cho đêm diễn đầy cảm hứng.

Ca sĩ Trọng Hiếu xuất hiện với ca khúc Kho báu (Ảnh: BTC).

Một trong những màn biểu diễn tạo nên ấn tượng trong không khí cả nước hướng tới dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, là Bắc Bling của Hòa Minzy. Phiên bản Bắc Bling tại 8Wonder: Moments of Wonder mang tới cảm xúc tự hào cho hơn 50.000 khán giả với hình ảnh hơn 200 em học sinh trong màu áo cờ đỏ sao vàng tiến ra sân khấu. Dưới khán đài, khán giả không ngớt gọi tên Hòa Minzy, cho thấy các tiết mục của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh đã thực sự chạm tới cảm xúc của người xem.

SOOBIN xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: BTC).

Không khí được đẩy cao khi SOOBIN bước ra trong chiếc áo dài cách điệu, khởi đầu bằng ca khúc Người Việt. Anh đứng giữa biển ánh sáng từ hàng chục nghìn chiếc điện thoại, nam ca sĩ hỏi khán giả: “Các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?”, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã vượt khỏi ranh giới sân khấu, trở thành chất xúc tác gắn kết tinh thần cộng đồng.

Chuyên gia Đinh Tuấn Đạt nhận xét, nhà tổ chức Vingroup đã rất tài tình khi khéo léo đưa thông điệp ẩn vào tiết mục của SOOBIN. Đặt trong dịp đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh, điều này càng trở nên ý nghĩa.

“Từng nốt đàn bầu mà SOOBIN chơi trên sân khấu 8Wonder như kéo khán giả trở về với cội nguồn, để rồi piano và âm nhạc hiện đại lại đưa họ trở lại với hiện tại, như một hình ảnh ẩn dụ ý nghĩa rằng văn hóa Việt đang vươn ra biển lớn, đang hòa quyện với dòng chảy quốc tế”, ông Đạt phân tích.

DPR IAN xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: BTC).

Khi DPR IAN xuất hiện, ánh sáng xanh tím bao trùm, giai điệu ma mị vang lên, giọng hát và phong thái cuốn hút của anh khiến khán giả ấn tượng. Trong loạt ca khúc được yêu thích, từ Don’t Go Insane đến Limbo, cao trào nhất là khi DPR IAN tiến xuống gần khán giả, nhận chiếc nón lá, đội lên và hòa mình cùng guitar bass.

tlinh xuất hiện cùng J Balvin (Ảnh: BTC).

Khi tlinh xuất hiện cùng J Balvin, trên sân khấu, ánh sáng chuyển động liên tục, mô phỏng không khí lễ hội Latin, giọng rap đầy năng lượng của tlinh hòa vào nhịp điệu sôi động J Balvin. Khán giả vừa nhảy vừa hò hét, phất cờ Việt Nam giữa biển người.

Đây không chỉ là màn trình diễn sôi động mà còn là khoảnh khắc dấu ấn, khi một nghệ sĩ Việt đã thật sự đứng ngang hàng cùng ngôi sao thế giới bằng cá tính và bản sắc riêng. Sự xuất hiện của hai quốc kỳ trên sân khấu 8Wonder còn là một hành động tôn vinh bản sắc dân tộc, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Dấu ấn đưa Việt Nam thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực

Nhìn lại toàn bộ hành trình của 8Wonder - Moments of Wonder 2025, có thể thấy rằng đây không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà là một thông điệp chiến lược về văn hóa. Từng chi tiết, từ cách lựa chọn nghệ sĩ, phong cách âm nhạc, không gian trình diễn, cho tới hình thức hợp tác quốc tế…, đều phản ánh một tầm nhìn dài hạn: đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ toàn cầu là âm nhạc và nghệ thuật.

Hòa Minzy mang Bắc Bling lên sân khấu cùng 200 em nhỏ (Ảnh: BTC).

Khi Hòa Minzy mang Bắc Bling lên sân khấu cùng 200 em nhỏ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hay khi tlinh vẫy lá cờ Việt Nam cùng ngôi sao J Balvin mang lời chào Colombia tới Việt Nam,… đó chính là cách biến chất liệu truyền thống thành sản phẩm nghệ thuật hiện đại, vừa gần gũi với giới trẻ, vừa dễ dàng được thế giới tiếp nhận.

Theo chuyên gia Đinh Tuấn Đạt, mỗi màn trình diễn tại 8Wonder là một lát cắt văn hóa, vừa tôn vinh giá trị dân tộc, vừa mở đường để hội nhập quốc tế.

Là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder: Moments of Wonder có ý nghĩa nhiều hơn một đêm nhạc. Sân khấu đặt ngay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trở thành nơi nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế cùng sánh vai, cùng hát, cùng sáng tạo.

TS Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập Hiệp hội lữ hành Việt Nam, nhận định: “8Wonder đã tạo ra con đường hai chiều, đưa thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam bước ra thế giới. Sự kiện âm nhạc quốc tế của Vingroup đã khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực”.

Màn pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: BTC).

Cũng theo TS Việt, với Vingroup, 8Wonder không đơn thuần là một minh chứng về năng lực tổ chức sự kiện quốc tế lớn. Ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở tinh thần đồng hành cùng đất nước, khi doanh nghiệp chọn cách đóng góp vào sự phát triển văn hóa. Việc kiến tạo một sân khấu quốc tế cho nghệ sĩ Việt chính là cách doanh nghiệp chung tay xây dựng giá trị, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và khát vọng vươn xa.

Khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder - Moments of Wonder 2025 không chỉ dừng lại ở một đại nhạc hội mà còn để lại dấu ấn đặc biệt. Sự kiện trở thành điểm nhấn văn hóa, gợi mở tinh thần hội nhập và khát vọng vươn xa của Việt Nam trong thời kỳ mới.