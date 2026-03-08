3 cuộc hôn nhân của Britney: Từ đám cưới 55 giờ đến 17 năm nuôi chồng cũ

Là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới, Britney Spears sở hữu sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt bản hit, giải thưởng danh giá và khối tài sản đáng kể. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang sân khấu là cuộc sống cá nhân đầy biến động. Trải qua 3 cuộc hôn nhân, nữ ca sĩ nhiều lần đối diện với tổn thương tình cảm và những tranh cãi kéo dài.

Cuộc hôn nhân 55 giờ gây chấn động

Người chồng đầu tiên của Britney Spears là Jason Alexander, bạn học thời trung học của cô. Tháng 1/2004, hai người bất ngờ tổ chức đám cưới tại Little White Wedding Chapel ở Las Vegas (Mỹ).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng 55 giờ trước khi bị hủy bỏ. Vụ việc khi đó khiến Britney Spears đối mặt với nhiều chỉ trích từ dư luận, thậm chí bị gán cho hình ảnh “bốc đồng” và “phóng túng”.

Britney Spears và người chồng đầu tiên kết hôn trong 55 giờ (Ảnh: People).

Nhiều năm sau, Jason Alexander cho rằng cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ bị chấm dứt bởi những người xung quanh Britney. “Tôi bị yêu cầu hủy hôn với Britney Spears. Ê-kíp của cô ấy nói rằng nếu chúng tôi vẫn còn yêu nhau sau 6 tháng, họ sẽ để chúng tôi kết hôn trở lại”, Alexander chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Tin tưởng vào lời đề nghị này, Alexander đồng ý hủy hôn và tiếp tục giữ liên lạc với Britney qua điện thoại. Dù được luật sư cảnh báo rằng cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt hoàn toàn nếu không có kiến nghị trong vòng 30 ngày, anh cho biết khi đó mình không tin điều này.

Sau thời hạn 30 ngày, thủ tục hủy hôn chính thức có hiệu lực và Alexander cho biết anh không còn liên lạc được với nữ ca sĩ. “Sang ngày thứ 31, khi tôi gọi điện, chỉ còn nghe tiếng tín hiệu. Mọi thứ đã kết thúc”, anh nói.

Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 55 giờ hiếm khi được Britney nhắc lại trong các cuộc phỏng vấn. Dù vậy, Alexander cho biết nhiều năm qua anh vẫn ủng hộ Britney Spears trong cuộc chiến chấm dứt quyền giám hộ. Anh từng tham gia các cuộc biểu tình của phong trào #FreeBritney (Tự do cho Britney) nhằm kêu gọi trả lại quyền tự do cho nữ ca sĩ.

Cuộc hôn nhân với Kevin Federline và khủng hoảng cuộc đời

Không lâu sau khi hủy hôn với Jason Alexander, Britney Spears bắt đầu mối quan hệ với vũ công Kevin Federline. Hai người kết hôn vào năm 2004 và có 2 con trai là Sean Preston Federline và Jayden James Federline.

Britney Spears và Kevin Federline từng có một cuộc hôn nhân độc hại (Ảnh: News).

Cặp đôi từng cùng tham gia chương trình thực tế Britney & Kevin: Chaotic, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Tháng 10/2006, Britney Spears nộp đơn ly hôn và các thủ tục hoàn tất vào năm 2007.

Sau khi chia tay, nữ ca sĩ rơi vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Cô phải điều trị sức khỏe tinh thần và mất quyền nuôi con. Năm 2008, Britney Spears bị đặt dưới quyền giám hộ của cha ruột trong hơn một thập kỷ, trước khi được chấm dứt vào năm 2021.

Trong nhiều năm, Kevin Federline nuôi 2 con và nhận khoản trợ cấp nuôi con từ Britney Spears. Truyền thông Mỹ từng đưa tin khoản trợ cấp này lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành.

Theo một số nguồn tin, trong nhiều năm sau khi ly hôn, Britney Spears không tha thứ cho Kevin Federline. Phải đến năm 2011, khi cả hai cùng đến xem con trai thi đấu bóng chày tại trường, mối quan hệ giữa họ mới dần dịu lại và chuyển sang mức độ thân thiện hơn.

Britney Spears ly hôn Kevin nhưng mất quyền nuôi 2 con và phải chu cấp cho chồng cũ rất nhiều tiền trong 17 năm (Ảnh: Getty).

Năm 2017, Kevin Federline từng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người không hề dễ dàng. “Chúng tôi từng có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp, nhưng mọi thứ giờ đã dễ thở hơn. Đôi khi, chúng ta phải bỏ lại quá khứ để hướng tới điều mình thực sự mong muốn”, anh nói.

Khi quyền giám hộ đối với Britney Spears chấm dứt vào năm 2021, thông qua luật sư của mình, Federline cho biết anh ủng hộ việc nữ ca sĩ giành lại quyền tự do cá nhân. Đại diện của anh cũng khẳng định Federline luôn tôn trọng Britney vì cô là mẹ của 2 con trai - Sean Preston Federline và Jayden James Federline.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên lại tiếp tục gây chú ý khi năm 2025, Kevin Federline phát hành cuốn hồi ký You Thought You Knew. Cuốn sách được giới thiệu là tiết lộ những góc khuất trong cuộc hôn nhân giữa anh và Britney Spears giai đoạn 2004-2007, cũng như cuộc chiến giành quyền nuôi 2 con trai.

Phản ứng trước cuốn sách, Britney Spears cho biết cô “vô cùng đau lòng và kiệt sức” khi liên tục bị chồng cũ đưa ra những thông tin mà cô cho là sai lệch. Nữ ca sĩ cho rằng những chia sẻ trong cuốn hồi ký chỉ mang lại lợi ích tài chính cho người khác, trong khi bản thân cô là người chịu tổn thương.

Britney Spears cũng thừa nhận mối quan hệ giữa cô và 2 con trai trở nên phức tạp khi các con bước vào tuổi thiếu niên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, cô nhiều lần cố gắng hàn gắn và mong muốn được sống gần gũi với các con, nhưng tình hình không như mong đợi.

Britney Spears không được ở gần 2 con trai suốt những năm qua (Ảnh: People).

Hôn nhân ngắn ngủi với huấn luyện viên Sam Asghari

Sau nhiều năm trải qua các mối quan hệ ngắn hạn, Britney Spears tìm thấy tình yêu mới với huấn luyện viên thể hình kém tuổi Sam Asghari. Hai người quen nhau năm 2016 khi cùng tham gia quay MV Slumber Party.

Khoảng thời gian ở bên Sam, Britney luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tỉnh, khoẻ mạnh. Cô tiết lộ, anh cũng là người khích lệ và ủng hộ cô thoát khỏi quyền giám hộ. Một nguồn tin từng tiết lộ: "Cô ấy nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ bạn trai. Anh ấy yêu bạn gái vô điều kiện và nuông chiều cô ấy như một công chúa".

Sam Asghari từng tự hào tâm sự với tờ Men's Health về Britney: "Cô ấy khích lệ tôi rất nhiều, hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị gái, tôi là người rất trân trọng giá trị gia đình và cô ấy chính là gia đình của tôi. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này mang lại cho tôi".

Britney Spears và người chồng thứ 3, Sam Asghari, từng có những năm tháng hạnh phúc bên nhau (Ảnh: News).

Giọng ca Womanizer cũng nhận mình là "người phụ nữ may mắn nhất thế giới" khi ở bên Sam. Cặp đôi đính hôn vào năm 2021, không lâu sau khi Britney Spears chấm dứt quyền giám hộ. Tháng 6/2022, họ tổ chức đám cưới riêng tư tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở bang California, với sự tham dự của nhiều ngôi sao như Madonna, Paris Hilton và Drew Barrymore.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn 1 năm. Tháng 8/2023, Sam Asghari nộp đơn ly hôn với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”.

Sau khi chia tay, cả hai đều chọn cách giữ kín nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi này tiếp tục trở thành một chương nhiều biến động trong đời tư đầy sóng gió của Britney Spears.

Hậu ly hôn Sam, Britney tiếp tục gắn bó với những người đàn ông khác nhưng các mối quan hệ của cô không kéo dài lâu. Mới đây, cô bị bắt khi lái xe trong tình trạng sử dụng rượu và sẽ phải ra hầu toà vào tháng 5 tới.

Sau nhiều biến cố, Britney Spears nhiều lần chia sẻ rằng cô vẫn tin vào tình yêu nhưng đã học cách đặt bản thân lên trước. Nữ ca sĩ cho rằng tình yêu đích thực phải mang lại cảm giác bình yên, sự tôn trọng và tự do cho mỗi người.

Trên mạng xã hội, Britney Spears từng thừa nhận cô đã đặt trọn niềm tin vào tình yêu nhưng cũng trải qua không ít tổn thương. Theo cô, một mối quan hệ bền vững chỉ có thể tồn tại khi cả hai tôn trọng và thấu hiểu nhau.