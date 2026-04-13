Sao nhí từng vượt Phương Mỹ Chi: Suýt bỏ hát bán trà sữa, lột xác ở tuổi 25

RHYDER (tên thật Nguyễn Quang Anh, SN 2001) từng được biết đến là quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí 2013, vượt qua Phương Mỹ Chi. Thời điểm đó, Quang Anh gây chú ý với giọng hát nội lực, khả năng xử lý đa dạng thể loại từ pop, rock đến dân gian đương đại, nhanh chóng trở thành một trong những “sao nhí” được săn đón.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng sớm cũng kéo theo không ít áp lực. Nhìn lại giai đoạn đó, Quang Anh thừa nhận việc bước vào showbiz từ nhỏ khiến anh phải đánh đổi nhiều trải nghiệm tuổi thơ. “Hối hận duy nhất là tôi không có một tuổi thơ trọn vẹn như bạn bè. Thời gian đó tôi chỉ biết làm việc, nghĩ đến việc kiếm tiền, lo cho gia đình, không có nhiều cơ hội vui chơi”, anh chia sẻ.

Sau khi đăng quang, trong khi Phương Mỹ Chi duy trì hoạt động nghệ thuật, Quang Anh lại có phần chững lại. Những biến cố gia đình cùng sự thay đổi về ngoại hình, tâm lý ở tuổi dậy thì khiến tên tuổi của anh dần mờ nhạt trong mắt công chúng.

Năm 2018, Quang Anh trở lại với diện mạo mới và thừa nhận từng can thiệp "dao kéo" ở tuổi 17 để cải thiện sự tự tin. Nam ca sĩ cho biết trước đây anh từng tự ti về ngoại hình, thậm chí có thời điểm ngại giao tiếp, hạn chế xuất hiện trước đám đông. Việc thay đổi diện mạo, theo anh, là lựa chọn cá nhân và không khiến anh hối hận.

Cũng trong giai đoạn trưởng thành, giọng hát của Quang Anh có nhiều biến đổi. Anh trải qua thời kỳ vỡ giọng, gặp khó khăn trong việc kiểm soát âm thanh, dẫn đến tâm lý căng thẳng. “Có lúc tôi không hát được, cảm thấy bế tắc. Sau đó, tôi phải tự luyện thanh lại để ổn định giọng”, anh kể.

Đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội, Quang Anh quyết định vào TPHCM để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, con đường trở lại không dễ dàng. Những sản phẩm âm nhạc và lần xuất hiện của anh trong giai đoạn này chưa tạo được hiệu ứng rõ rệt, phần nào do “cái bóng” thành công từ thời sao nhí.

Thời điểm đó, nam ca sĩ ở nhà thuê tại TPHCM trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Anh cho biết từng rơi vào trạng thái cô đơn, ít bạn bè, phải tự lập hoàn toàn trong cuộc sống. “Tôi từng đứng giữa hai lựa chọn, trở về quê làm một công việc bình thường hoặc tiếp tục ở lại theo đuổi âm nhạc dù chưa thấy kết quả”, anh chia sẻ.

“Ranh giới giữa việc dừng lại và đi tiếp rất mong manh. Nếu về quê, có thể tôi sẽ kinh doanh, bán trà sữa, mỹ phẩm hoặc quần áo. Gia đình, bạn bè và cả bạn gái đều khuyên anh trở về, song tôi vẫn quyết định ở lại TPHCM, tiếp tục thử sức với nghề", anh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bước ngoặt đến với Quang Anh khi anh tham gia Rap Việt mùa 3 vào năm 2023 và lọt vào vòng chung kết. Đây được xem là dấu mốc giúp anh trở lại với công chúng trong một hình ảnh mới. Cũng từ đây, anh chính thức sử dụng nghệ danh RHYDER, mang ý nghĩa “chiến binh”. Sự thay đổi này đánh dấu định hướng rõ ràng hơn trong phong cách âm nhạc và hình ảnh cá nhân.

Năm 2024, RHYDER tiếp tục tham gia chương trình Anh trai say hi và giành vị trí á quân. Tại chương trình, anh thể hiện khả năng đa dạng khi vừa hát, rap, sáng tác và chơi nhạc cụ. Những tiết mục như Hào quang, I'm thinking about you, No far no star... giúp anh tạo dấu ấn rõ nét hơn với khán giả.

Sau chương trình, RHYDER cho biết anh nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Ngôi vị á quân giúp anh củng cố sự tự tin và động lực theo đuổi nghề. Từ đó đến nay, nam ca sĩ duy trì tần suất hoạt động đều đặn, trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ Gen Z được chú ý.

Cách đây không lâu, RHYDER tổ chức concert cá nhân đầu tiên mang tên Luminarhy, được xem là cột mốc đáng nhớ sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đêm nhạc nhanh chóng “cháy vé”, thu hút hàng nghìn khán giả đến theo dõi. Chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Hòa Minzy, Đức Phúc, Isaac… tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Trấn Thành nhận xét, ở tuổi 25, RHYDER đã vượt qua hình ảnh “thần đồng âm nhạc” để trở thành một nghệ sĩ trưởng thành hơn, sẵn sàng thử thách và tiếp tục phát triển.

Sau 13 năm kể từ khi đăng quang Giọng hát Việt nhí 2013, hành trình của RHYDER trải qua nhiều giai đoạn, từ đỉnh cao nổi tiếng đến thời kỳ chững lại, rồi dần tìm lại vị trí trong làng nhạc. Với những hoạt động gần đây, nam ca sĩ cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh mới và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ.

