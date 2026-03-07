Bạn thân tiết lộ tình trạng hiện tại của Britney Spears

Sean Phillips, cựu trợ lý đồng thời là bạn thân lâu năm của Britney Spears, cho biết anh đã liên lạc với nữ ca sĩ sau khi vụ việc xảy ra. Theo Phillips, giọng ca nhạc pop thừa nhận bản thân đã ổn hơn nhưng vẫn cảm thấy rất áy náy.

Khi Sean Phillips đề cập đến vụ việc và hỏi liệu anh có thể chia sẻ thông tin về sự cố hay không, Britney Spears đã phản hồi: “Cứ tự nhiên”.

Britney Spears được cho là đã ổn định tâm lý sau vụ bị bắt (Ảnh: People).

Phillips cho biết dù không còn làm việc cùng nhau, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Anh cũng nhiều lần khuyên nữ ca sĩ nên rời khỏi Los Angeles (Mỹ) và hạn chế tiếp xúc với một số mối quan hệ hiện tại.

“Cô ấy vẫn là Britney mà tôi biết từ năm 2003. Tôi không thấy có sự thay đổi nào về tính cách hay con người của cô ấy sau từng ấy năm”, Phillips chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/3, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin Britney Spears bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng chất kích thích. Nữ ca sĩ được thả chỉ vài giờ sau đó và dự kiến ra tòa vào đầu tháng 5.

Hồ sơ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura cho biết Britney Spears bị bắt vào tối 4/3 (giờ Mỹ). Sau khi hoàn tất thủ tục tại đồn cảnh sát, cô được lập biên bản và rời đi vào rạng sáng 5/3.

Britney Spears tỏ ra hối hận vì làm người hâm mộ thất vọng (Ảnh: Getty).

Cảnh sát cho biết nữ ca sĩ có dấu hiệu không hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe nên được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện ngay tại hiện trường.

Một nguồn tin thân cận nói với Page Six rằng các sĩ quan đã phát hiện một chất lạ trong xe của nữ ca sĩ tại thời điểm bắt giữ. Kết quả xét nghiệm hóa học hiện vẫn đang chờ xử lý và cuộc điều tra vẫn tiếp tục được mở rộng.

Đại diện của Britney Spears sau đó gọi vụ việc là “đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa”. “Britney sẽ thực hiện những bước cần thiết và tuân thủ pháp luật. Hy vọng đây có thể là bước đầu tiên cho những thay đổi cần thiết trong cuộc sống của cô ấy”, người đại diện cho biết.

Các thành viên gia đình là những người đầu tiên liên lạc với nữ ca sĩ sau khi cô bị bắt. Lynne Spears, mẹ của Britney Spears, đã gọi điện cho con gái ngay khi biết tin.

Sau khi được thả, Britney Spears cũng nói chuyện với 2 con trai của mình là Sean Preston Federline (20 tuổi) và Jayden James Federline (19 tuổi).

Britney Spears gặp người thân và bạn bè sau khi bị bắt (Ảnh: DM).

Mối quan hệ giữa Britney Spears và 2 con trai - con chung với chồng cũ Kevin Federline - được cho là gặp nhiều trắc trở trong những năm gần đây. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô cảm thấy tổn thương khi các con không ở bên mình trong kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Tháng trước, Britney Spears cũng chỉ trích gia đình trong một bài đăng trên mạng xã hội. Cô cho rằng các thành viên trong gia đình từng cô lập cô dưới danh nghĩa giúp đỡ.

“Tôi rất may mắn khi vẫn còn sống sau những gì gia đình đã đối xử với tôi trong quá khứ, và giờ tôi sợ họ”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Britney Spears (SN 1981) là ca sĩ, vũ công và diễn viên người Mỹ, được xem là một trong những biểu tượng lớn của nhạc pop thế giới. Cô nổi lên vào cuối thập niên 1990 với album đầu tay ...Baby One More Time và nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ phong cách âm nhạc sôi động, hình ảnh gợi cảm và khả năng trình diễn cuốn hút.

Trong suốt sự nghiệp, Britney Spears đã bán hơn 100 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Grammy. Với ảnh hưởng mạnh mẽ đối với văn hóa đại chúng, cô thường được gọi là “công chúa nhạc pop” và là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của làng giải trí quốc tế.

Ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh và việc lạm dụng chất kích thích được cho là những yếu tố khiến Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ từng nhiều lần gây chú ý với những hành vi bất thường, trong đó có hình ảnh ăn mặc xuề xòa và tự cạo đầu vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý.

Năm 2008, Britney Spears trải qua 2 đợt điều trị tâm lý bắt buộc. Đến năm 2019, cô tiếp tục phải nhập viện để điều trị sức khỏe tinh thần trong một thời gian. Do bị đánh giá gặp vấn đề về năng lực hành vi, nữ ca sĩ từng bị tòa án hạn chế quyền nuôi con, thậm chí cảnh sát nhiều lần phải đến nhà kiểm tra tình trạng của cô.

Năm 2021, sau gần 13 năm chịu sự kiểm soát của chế độ giám hộ, Britney Spears chính thức giành lại quyền tự do pháp lý và được tự quyết định cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn liên tục vướng vào nhiều rắc rối và tranh cãi.