2NE1 nhảy "See tình", bùng nổ cùng 8.000 fan tại đêm nhạc ở TPHCM

Tối 15/2, đêm nhạc đầu tiên trong 2 đêm concert Welcome back của 2NE1 tại TPHCM diễn ra ở quận 7. Chương trình thu hút khoảng 8.000 khán giả, trong đó nhiều sao Việt như: Thùy Tiên, Đức Phúc, Lyly, MisThy... cũng hào hứng tham dự.

Đây là lần thứ 3, nhóm 2NE1 biểu diễn tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên nhóm trở lại sau 11 năm kể từ concert năm 2014 tại TPHCM. Chuyến lưu diễn Welcome back đi qua nhiều nước châu Á, đánh dấu màn tái hợp của nhóm sau 8 năm và cũng là dấu mốc kỷ niệm 15 năm thành lập.

2NE1 nhảy "See tình", thể hiện loạt hit trong đêm nhạc hút 8.000 fan ở TPHCM (Video: Bích Phương).

Đúng 19h10, 2NE1 xuất hiện trong sự phấn khích của đông đảo người hâm mộ. Nhóm mở đầu concert bằng ca khúc Fire - bài hát ra mắt từng gây sốt năm 2009. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm đưa tên tuổi 2NE1 phổ biến khắp châu Á.

Trong 2 tiếng đồng hồ, 2NE1 khiến fan Việt đứng ngồi không yên với những bản hit như: I'm the best, Go away, Comeback home... Ở một số ca khúc như Clap your hand, I don't care, Ugly..., 2NE1 cùng fan thực hiện vũ đạo, vỗ tay theo nhịp giai điệu.

2NE1 trong sân khấu "I don't care" (Ảnh: Bích Phương).

Mặc dù đã đi qua đỉnh cao sự nghiệp, 2NE1 vẫn được khen về khả năng làm chủ sân khấu. Trưởng nhóm CL, em út Minzy liên tục hâm nóng khán đài bằng những màn rap, vũ đạo bốc lửa.

Không chỉ có những màn trình diễn sôi động, concert của 2NE1 còn mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng. Những bản ballad như Lonely, Missing you, It hurts, If I were you... giúp nhóm nhạc Hàn Quốc khoe giọng hát live cảm xúc.

Ban tổ chức cũng trình chiếu lại video thời 2NE1 còn là thực tập sinh hay những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp khiến không ít fan rưng rưng nước mắt.

Khán giả đứng lên vỗ tay, nhảy theo những màn trình diễn của 2NE1 (Ảnh: Bích Phương).

Những tiếng hò reo, những cánh tay giơ lên liên tục, những màn hòa giọng của người hâm mộ thể hiện cảm xúc bùng nổ khi được gặp lại 2NE1 sau 11 năm.

Nhiều khán giả nhận xét khán đài như "chảo lửa" với những màn fanchant (fan hát theo) vang dội. Trong tiết mục Missing you, 8.000 fan cũng đồng loạt bật đèn pin điện thoại, tạo nên khung cảnh xúc động và bất ngờ cho 2NE1.

Ở tuổi 41, giọng ca chính Park Bom không còn giữ phong độ nhan sắc và sức khỏe như xưa. Cô vắng mặt trong một số tiết mục như: Comeback home, Go away... để vào cánh gà nghỉ ngơi.

Dù vậy, Park Bom vẫn ghi điểm bởi giọng hát cảm xúc đặc trưng cùng những tương tác nhiệt tình dành cho khán giả. Trong tiết mục You and I, nữ ca sĩ bước thẳng xuống khán đài, thoải mái chạm tay, chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Park Bom xuống khán đài giao lưu cùng fan (Ảnh: Bích Phương).

Xen kẽ các tiết mục biểu diễn, 2NE1 giao lưu cùng fan bằng tiếng Anh. Nhóm bày tỏ hạnh phúc khi gặp lại người hâm mộ Việt Nam, thích thú trước bầu không khí sôi động tại TPHCM và gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả.

Thành viên Dara nói "tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt, cho biết cô đã thưởng thức phở, bánh mì và nhận những chiếc nón lá cùng những món quà mà fan Việt gửi tặng.

2NE1 cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam khi có những tiết mục bất ngờ không nằm trong kịch bản như sân khấu solo Kiss của Dara hay màn nhảy vũ đạo See tình. Nếu như Dara, Minzy tương đối thuộc điệu nhảy nổi tiếng của See tình, trưởng nhóm CL cho biết cô sẽ tập luyện để trình diễn trong đêm nhạc thứ hai.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, concert nhận được phản ứng tích cực về khâu tổ chức gọn gàng, âm thanh và ánh sáng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Khâu an ninh được thắt chặt với nhiều quy định như không được mang thiết bị quay chụp chuyên nghiệp, gậy chụp hình, vật liệu dễ gây cháy nổ...

Trước đó, từ 15h, hàng ngàn fan đổ về Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn để đổi vòng tay, chụp hình check-in và tham gia các hoạt động giao lưu. Nhiều fan diện trang phục, kiểu tóc độc đáo đi cổ vũ thần tượng. Một số khán giả lớn tuổi cũng dẫn con đi xem concert 2NE1 để ôn kỷ niệm thanh xuân.

Hoa hậu Thùy Tiên có mặt theo dõi đêm nhạc của 2NE1 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với giá vé từ 2,2 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng, các hạng ghế của đêm nhạc được lấp kín. Khán giả nhận xét mức giá này tương đối hợp lý và không chênh lệch quá nhiều so với các chặng dừng chân khác của chuyến lưu diễn châu Á.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả góp ý Ban tổ chức chương trình về cách sắp xếp chỗ ngồi. Fan cho rằng ê-kíp sản xuất cần nâng sàn cho khu vực vé Premium 3 vì giá vé đắt hơn nhưng tầm nhìn không bằng những khu vực phía sau (được xếp ghế cao hơn) như Premium 4 và Premium 5.

Đêm nhạc thứ hai của chuỗi concert 2NE1 tại TPHCM sẽ diễn ra tối 16/2.