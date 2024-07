Mới đây, công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment đã thông báo kế hoạch làm việc tới năm 2025. Trong đó, thông tin về sự tái xuất của nhóm nhạc nữ Kpop đình đám 2NE1 là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông.

Theo YG Entertainment, 2NE1 chuẩn bị hoạt động trở lại, cũng như thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, bắt đầu từ Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2024. Tiếp theo, 2NE1 dự kiến đến Osaka (Nhật Bản) vào cuối tháng 11 và Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 12 năm nay.

Sau đó, nhóm sẽ đi lưu diễn đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ xuyên suốt năm 2025. Lịch trình biểu diễn cụ thể hơn sẽ được YG Entertainment công bố thời gian tới. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam cũng hy vọng được thấy các cô gái của 2NE1 trên sân khấu tại Việt Nam.

Nhóm nhạc huyền thoại 2NE1 tái hợp trong năm 2024 (Ảnh: YG Entertainment).

Từ đầu năm 2024, 2NE1 được cho là rục rịch tái hợp. Tháng 5 vừa qua, 4 thành viên của nhóm đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ra mắt và chia sẻ loạt ảnh mới cùng nhau trên tài khoản Instagram. Cách đây không lâu, hình ảnh họ xuất hiện bên ngoài tòa nhà YG Entertainment cũng khiến người hâm mộ của nhóm hào hứng.

2NE1 là một cái tên không mấy xa lạ của những tín đồ nhạc trẻ xứ Hàn. Họ được xem là nhóm nhạc thần tượng Kpop thế hệ đầu tiên và là một trong những nhóm nhạc con cưng hay gà đẻ trứng vàng cho công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment.

Nhóm gồm bốn thành viên là CL, Park Bom, Dara và Minzy. Nhóm trình làng nhiều ca khúc đình đám như Fire, I'm the best, Lonely, I Don't Care, Can't nobody, Go away, Come back home, Missing you… Âm nhạc của 2NE1 mang đậm màu sắc Kpop hiện đại, vừa trẻ trung, phóng khoáng, vừa da diết, lãng mạn.

Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. 2NE1 được xem là nhóm nhạc đàn chị, đặt những viên gạch đầu tiên cho nhóm nhạc đàn em Blackpink tấn công thị trường âm nhạc Âu Mỹ.

Tuy nhiên, năm 2014, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhóm bị gián đoạn hoạt động bởi scandal đời tư của thành viên Park Bom. Nữ ca sĩ bị vướng bê bối dùng chất cấm và 2NE1 buộc phải ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng phát triển sự nghiệp riêng.

Lần cuối cùng, 4 cô gái của 2NE1 cùng đứng chung sân khấu trình diễn là tại MAMA 2015. Sau đó, họ tuyên bố tan rã trong sự tiếc nuối của fan vào tháng 11/2016 và phát hành bài hát cuối cùng của nhóm mang tên Goodbye vào tháng 1/2017.

2NE1 là một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc trên thê giới (Ảnh: Naver).

Tháng 4/2022, nhóm bất ngờ cùng nhau biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) và đây cũng là sự kiện biểu diễn hiếm hoi của họ trong suốt 4 năm qua. Tờ Sports Chosun bình luận, màn tái hợp của 2NE1 tại sân khấu Coachella 2022 được xem là một sự kiện bùng nổ của Kpop.

CL

CL tên thật là Lee Chae-rin. Người đẹp sinh năm 1991 được biết tới là một rapper, một nhà viết nhạc xuất sắc của làng nhạc xứ Hàn. Sinh ra tại Hàn Quốc nhưng CL lớn lên chủ yếu tại Nhật Bản và Pháp. Cô là thủ lĩnh của nhóm nhạc 2NE1.

Sau khi hoạt động với tư cách ca sĩ riêng, CL cũng gặt hái rất nhiều thành công. Đĩa đơn cá nhân đầu tay của cô mang tên The Baddest Female được phát hành vào năm 2013 hay ca khúc MTBD trình làng vào năm 2014 của CL đều được yêu thích.

CL là thủ lĩnh của nhóm nhạc 2NE1 (Ảnh: Instagram).

Với những thành tích đáng nể trong âm nhạc, CL trở thành một trong những nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có sự nghiệp cá nhân thành công. Cô từng lọt vào danh sách 100 nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới do Billboard (Mỹ) bầu chọn, là nghệ sĩ thứ ba của Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này.

Sau khi 2NE1 tan rã, CL vẫn tiếp tục làm việc với tập đoàn giải trí YG Entertainment. Cuối năm 2019, cô mới rời tập đoàn này và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng. Khi 2NE1 thông báo tái hợp vào tháng 7, CL tái ký hợp đồng với YG Entertainment.

CL từng đứng thứ 2 trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tờ Times bình chọn vào năm 2015. Cô cũng góp mặt trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi nổi tiếng nhất châu Á vào năm 2019 của tạp chí Forbes.

Park Bom

Park Bom là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng 2NE1. Cô còn thành công trong sự nghiệp solo với 2 bản hit You And I và Don't Cry. Sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1984 bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc từ năm 2011 khi cô liên tục dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Đáp lại những nghi vấn "dao kéo", Park Bom giải thích, gương mặt cô thay đổi là do ảnh hưởng của căn bệnh hiếm gặp, sưng hạch bạch huyết. Nhiều cư dân mạng còn miệt thị ngoại hình và khiến nữ ca sĩ tổn thương.

Sự nghiệp của Park Bom bị ảnh hưởng nặng nề vào năm 2014 khi nữ ca sĩ bị điều tra vì tàng trữ chất cấm (80 viên thuốc chứa amphetamin) thông qua đường bưu điện quốc tế trong quá khứ.

Park Bom của hiện tại khiến nhiều người hâm mộ không còn nhận ra (Ảnh: News).

Một bưu phẩm do thành viên gia đình ở Mỹ gửi cho Park Bom đã bị bộ phận hải quan của sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) chặn lại. Nữ ca sĩ lập tức bị điều tra nhưng không bị buộc tội.

Được biết, thuốc an thần amphetamin được dùng để điều trị một số bệnh về rối loạn tâm lý ở Mỹ nhưng bị cấm lưu hành ở Hàn Quốc. Park Bom giải thích, cô đã liên hệ với bác sĩ của cô ở Mỹ để được kê đơn thuốc trên. Ồn ào này đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Park Bom cũng như hoạt động chung của nhóm 2NE1.

Sau scandal nghi vấn dùng chất cấm, Park Bom tạm ngừng mọi hoạt động trong làng giải trí trong 3 năm. Nhóm nhạc 2NE1 thông báo chấm dứt sự nghiệp ca hát vào năm 2016 và sự nghiệp ca hát của Park Bom tụt dốc sau đó.

Năm 2021, khi chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Park Bom thừa nhận, cô luôn thấy có lỗi vì cho rằng, chính scandal của mình đã ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm.

Cuộc sống của Park Bom sau khi nhóm 2NE1 giải tán cũng không thuận lợi. Cô phải chiến đấu với việc tăng giảm cân, bệnh tật, gương mặt ngày càng biến dạng. Park Bom không ít lần bày tỏ mong muốn trở lại với con đường ca hát hay tham gia các chương trình truyền hình.

Giọng ca 40 tuổi từng nói: "Tôi biết vẫn có nhiều người không đón nhận khi tôi trở lại, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để dần thay đổi cách nhìn nhận của họ về tôi".

Sandara Park

Sandara Park (hay còn gọi là Dara) hiện theo đuổi công việc ca hát, diễn viên, dẫn chương trình. Người đẹp sinh năm 1984 nổi tiếng tại Philippines trước khi gia nhập nhóm nhạc 2NE1. Năm 2004, cô đã có sự nghiệp ấn tượng tại Philippines.

Sau khi gia nhập nhóm 2NE1, Sandara Park được xem là thành viên sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhất nhờ ngoại hình xinh đẹp, tài năng ca hát. Ngoài sự nghiệp rực rỡ với 2NE1, Sandara Park cũng phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân và được chào đón.

Sandara Park hiện hoạt động tích cực trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình (Ảnh: Naver).

Khi nhóm nhạc tuyên bố giải tán, Sandara Park trở lại công việc diễn viên truyền hình, tham gia dẫn nhiều chương trình tại Hàn Quốc như Two Yoo Project Sugar Man hay ngồi ghế giám khảo tại chương trình tìm kiếm tài năng Pinoy Boyband Superstar tại Philippines.

Vai diễn trong bộ phim Dr. Ian (2016) đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc. Hiện tại, Sandara Park được biết tới là thành viên đa năng của 2NE1 khi vừa ca hát, đóng phim, dẫn chương trình. Vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang hiện đại của Sandra giúp cô vẫn duy trì được lượng người hâm mộ đông đảo.

Khi nhóm 2NE1 giải tán, Sandara Park gia hạn hợp đồng với YG Entertainment và hợp đồng hết hạn vào tháng 5/2021. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty giải trí mới Abyss Company nhưng vào tháng 7/2024, cô trở về mái nhà YG Entertainment khi 2NE1 tái hợp.

Minzy

Minzy (tên thật là Gong Min-ji) sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Cô là ca sĩ, vũ công và chính thức trình làng vào năm 2009 với tư cách thành viên nhóm 2NE1. Tháng 4/2016, Minzy thông báo rời nhóm và tái hợp vào tháng 7 năm nay.

Minzy rời nhóm 2NE1 vào năm 2016 và quay trở lại vào năm 2024 (Ảnh: News).

Minzy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi ông của cô là một nghệ sĩ nhạc dân tộc có tiếng. Khi còn nhỏ, Minzy tham gia nhiều cuộc thi tài năng như ca hát, khiêu vũ và gặt hái nhiều giải thưởng.

Đoạn video ghi lại cảnh cô tham gia một cuộc thi nhảy tại Hàn Quốc đã được đăng tải lên mạng và trở nên nổi tiếng. Chính nhờ video, Minzy lọt vào mắt xanh của CEO Yang Hyun-suk. Anh đã ký hợp đồng với Minzy và đưa cô gia nhập YG Entertainment khi cô mới học lớp 6.

Khi 2NE1 tan rã, Minzy cũng trình làng một số sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân nhưng không quá thành công. Năm 2015, Minzy từng thành lập một trung tâm khiêu vũ của riêng mình mang tên Học viện khiêu vũ Millennium tại Seoul (Hàn Quốc). Trung tâm này hoạt động độc lập với YG Entertainment.