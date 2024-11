2NE1 bất ngờ thông báo tổ chức 2 đêm concert tại TPHCM

Công ty quản lý YG Entertainment thông báo 2NE1 sẽ tổ chức concert tại TPHCM vào ngày 15 và 16/2/2025. Đây là đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á mang tên Welcome back, được nhóm khởi đầu tại Hàn Quốc hồi tháng 10, hiện có lịch trình đến tháng 2/2025.

IME Vietnam - đơn vị tổ chức concert tại Việt Nam - xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết sơ đồ ghế, giá vé sẽ được công bố thời gian tới.

Trên mạng xã hội, thông tin 2NE1 trở lại Việt Nam tổ chức concert thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhiều người hâm mộ dự đoán cuộc chiến "săn vé" tại concert 2NE1 sẽ rất cạnh tranh bởi đây là nhóm nhạc được đông đảo fan Việt yêu thích. Một số fan cho biết họ đã mua vé các chặng châu Á khác như Thái Lan, Singapore... nhưng vẫn sẽ tìm mua vé để xem 2NE1 tại Việt Nam.

Trước đó vào hồi tháng 10, 2NE1 tạo nên cơn sốt khi tái hợp sau 8 năm ngừng hoạt động.

Tại Hàn Quốc, 3 đêm concert Welcome back - sự kiện kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm - thu hút hơn 400.000 lượt xếp hàng chờ mua, cháy vé trong thời gian ngắn.

Hôm 15/10, khi concert mở bán vé tại Philippines, có tới hơn 200.000 người xếp hàng chờ mua cùng lúc. Tổng lượt fan chờ mua vé của 2NE1 tại Philippines trong 4 đợt mở bán vé lên tới hơn 900.000 người.

Các chặng dừng chân khác của 2NE1 tại châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia... cũng có khoảng 300.000-400.000 fan giành giật mua vé mỗi lần mở bán.

2NE1 được thành lập vào năm 2009 dưới sự quản lý của YG Entertainment, bao gồm 4 thành viên: CL, Park Bom, Sandara Park và Minzy.

Nhóm là một trong những biểu tượng Kpop nhờ phong cách thời trang độc đáo, táo bạo và âm nhạc đột phá. Từ ca khúc ra mắt Fire đến những bản hit như I don't care, Can't nobody, Go away, Lonely, I'm the best, Ugly, Missing you, Come back home..., 2NE1 không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong nước mà còn vang danh quốc tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn Quốc.

Sau khi Park Bom vướng bê bối sử dụng chất cấm năm 2014, 2NE1 ngừng hoạt động. Tháng 11/2016, YG Entertainment thông báo nhóm tan rã. Từ tháng 7 vừa qua, nhóm hoạt động trở lại, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt.