2.000 khán giả TPHCM hào hứng tham gia không gian nghệ thuật công cộng

Chiều 20/12, chương trình nghệ thuật La Musica với chủ đề "When the Bell Rings - The Sound of Hope" diễn ra tại phường Phước Thắng, TPHCM (Vũng Tàu cũ), thu hút sự tham gia của 2.000 người dân, du khách.

Chương trình được tổ chức với không gian ngoài trời, trải dài từ chiều đến tối. Vào 20h, đêm nhạc diễn ra với sự góp mặt của nhiều "anh trai", "chị đẹp", "em xinh" như Vũ Thảo My, Thanh Thảo, Phạm Đình Thái Ngân... dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất Lê Thanh Tâm.

Đêm nhạc diễn ra trong không gian ngoài trời tại phường Phước Thắng (Vũng Tàu cũ) (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả là màn song ca giữa "em xinh" Vũ Thảo My và "chị đẹp" Thanh Ngọc.

Hai giọng ca nội lực thể hiện ca khúc Một ngày mùa đông ngọt ngào, sâu lắng. Người hâm mộ nhận xét Vũ Thảo My và Thanh Ngọc vốn có hình tượng, phong cách âm nhạc khác biệt, nhưng hòa giọng chung lại vô cùng ăn ý.

Trong đêm nhạc, "chị đẹp" Thanh Ngọc cũng có màn tương tác ngẫu hứng cùng Giang Hồng Ngọc khi biểu diễn Vào đời - bản hit gắn với tên tuổi nhóm Mắt Ngọc một thời.

Thanh Ngọc song ca cùng Vũ Thảo My (Ảnh: Ban tổ chức).

La Musica là mô hình thử nghiệm không gian nghệ thuật công cộng, hướng tới việc hình thành một nền tảng sinh hoạt văn hóa ngoài trời định kỳ mỗi cuối tuần cho người dân TPHCM.

Trước giờ đêm nhạc bắt đầu, người dân tham gia không gian trải nghiệm văn hóa với các khu trưng bày sáng tạo, hoạt động ẩm thực và chiếu phim ngoài trời.

Khán giả trải nghiệm các hoạt động theo mô hình không gian nghệ thuật công cộng (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Phạm Minh Toàn - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Chi nhánh TPHCM, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam - cho biết, chương trình được dàn dựng theo mô hình của các "city art weekend" (thành phố nghệ thuật cuối tuần) trên thế giới như Liverpool, Seoul, Melbourne, Barcelona hay Portland...

Đây là nền tảng nghệ thuật công cộng vận hành thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá của từng địa phương trên thế giới.

Không gian này dự kiến kết hợp nhiều loại hình như biểu diễn âm nhạc, workshop sáng tạo, chiếu phim ngoài trời, nghệ thuật đường phố và các hoạt động cộng đồng dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Hiện nay tại Việt Nam, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng đông đảo, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật vẫn chủ yếu mang tính ngắn hạn, theo sự kiện hoặc mùa vụ.

Việc thiếu các không gian công cộng vận hành ổn định được cho là một trong những nguyên nhân khiến đời sống nghệ thuật đô thị chưa hình thành chiều sâu, nghệ sĩ thiếu nền tảng phát triển dài hạn.

Ông Phạm Minh Toàn cho rằng, đầu tư cho công nghiệp văn hóa cần được nhìn nhận như đầu tư cho hạ tầng văn hóa, nơi các hoạt động nghệ thuật có thể diễn ra thường xuyên và bền vững.

Theo ông, các không gian nghệ thuật công cộng vận hành định kỳ chính là nền móng của hệ sinh thái sáng tạo tại nhiều quốc gia, tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận công chúng, cộng đồng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.