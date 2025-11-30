Chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật độc đáo trong rừng

Ngày 29/11, tại rừng thông Đại Lải (Phú Thọ), lễ kỷ niệm 10 năm hành trình Nghệ thuật trong rừng - Art In The Forest (AIF) và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo đã diễn ra, mở ra giai đoạn mới cho mô hình trưng bày nghệ thuật ngoài trời.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đông đảo nghệ sĩ.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận định dự án và bảo tàng nghệ thuật trong rừng là “một bước tiến mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam”, khi đưa tác phẩm rời khỏi phòng kín để đối thoại trực tiếp với cảnh quan.

Theo ông, khi nghệ thuật xuất hiện đúng vị trí, nó không chỉ nâng tầm không gian mà còn góp phần tạo giá trị văn hóa, du lịch và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Nghệ sĩ Katsumi Mukai (Nhật Bản) xúc động cho rằng, giá trị lớn nhất của không gian nghệ thuật giữa rừng chính là khả năng kết nối con người với nghệ thuật trong trạng thái tự nhiên nhất.

Không gian mở cho phép mỗi tác phẩm “thở” cùng cảnh quan, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn giá trị thẩm mỹ, văn hóa và tinh thần mà nghệ sĩ muốn truyền tải.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: V.X).

Sau hơn một thập kỷ, không gian nghệ thuật giữa rừng đã trở thành điểm nhấn độc đáo của mỹ thuật Việt Nam, nơi các tác phẩm không chỉ được trưng bày mà còn “hòa mình” cùng ánh sáng, thời tiết và thiên nhiên. Mô hình này mang đến cách thưởng thức nghệ thuật gần gũi, tự nhiên hơn với công chúng.

Trong 10 năm qua, hơn 50 tác phẩm điêu khắc lớn cùng hàng chục sáng tác hội họa, sắp đặt đã được triển lãm thường xuyên.

Các tác phẩm điêu khắc trong dự án không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn kể nên những câu chuyện văn hóa, truyền tải thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; cho phép người xem trải nghiệm nghệ thuật trong không gian rộng thoáng, tự do.

Tác phẩm "Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng" của nhà điêu khắc Đào Châu Hải (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhân dịp này, 8 nghệ sĩ tiêu biểu của mỹ thuật đương đại Việt Nam giới thiệu tác phẩm mới được sáng tác dành riêng cho không gian rừng Đại Lải. Mỗi sáng tạo là một tiếng nói độc lập, đại diện cho hành trình cá nhân của nghệ sĩ.

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải mang đến Đại Lải tác phẩm Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng, đặt câu hỏi về sức mạnh thực sự: Có phải nằm ở hình tượng hay chuyển động.

Trong khi đó, Ok bạn của Phạm Đình Tiến thể hiện sự dí dỏm, nhẹ nhàng, gần gũi, như một người bạn đồng hành giữa rừng thông.

Hoàng Tường Minh sử dụng thép gai và trụ sắt để dựng nên hình khối như “vết cắt” vào không gian, tượng trưng cho những rào cản vô hình của đời sống và sáng tạo.

Ở một nơi khác của Đỗ Hiệp lấy cảm hứng từ hình ảnh Tiên trong điêu khắc đình làng, với đôi cánh rộng và cơ thể nhỏ bé, tượng trưng cho những mong mỏi giản đơn trong đời sống.

Tác phẩm "Chân dung rỗng" của Nguyễn Trần Ưu Đàm (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều nghệ sĩ quốc tế từng tham gia chương trình cho rằng giá trị lớn nhất của mô hình là khả năng kết nối con người với nghệ thuật trong trạng thái tự nhiên nhất. Không gian mở giúp mỗi tác phẩm “thở” cùng cảnh quan, khiến người xem không chỉ ngắm mà còn cảm nhận câu chuyện, tinh thần và năng lượng mà nghệ sĩ gửi gắm.

Bên cạnh việc trưng bày tác phẩm, ban tổ chức hướng đến mục tiêu tạo dựng cộng đồng yêu nghệ thuật.

Năm nay, bảo tàng thông báo mở cửa miễn phí 6 tháng cho học sinh các cấp. Theo Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên - đồng sáng lập và giám tuyển bảo tàng - đây là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành cộng đồng trẻ yêu nghệ thuật trong tương lai.

Trong 2-3 năm tới, nhiều tour nghệ thuật chuyên đề dành cho thanh thiếu niên dự kiến được triển khai, nhằm đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với nhóm công chúng mới.