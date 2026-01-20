Xuất hiện cồn cát hình "cá heo lao ra biển"

Những ngày gần đây, tại bãi biển Nha Trang, khu vực gần cầu Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), xuất hiện một cồn cát dài hơn 100m, rộng gần 50m, nổi rõ trên mặt nước vào thời điểm thủy triều rút.

Cồn cát hình cá heo ở bãi biển Nha Trang (Video: Trung Thi).

Nhìn từ trên cao, cồn cát có hình dáng giống một con cá heo khổng lồ đang hướng ra biển.

Ông Lê Minh Khoa (56 tuổi, trú phường Nha Trang) cho biết, cồn cát này bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 20 ngày. Thời điểm đó, do thủy triều còn cao nên cồn cát chỉ lộ ra một phần nhỏ trên mặt nước. Những ngày gần đây, vào buổi sáng, khi thủy triều xuống thấp, cồn cát hiện rõ với diện tích lớn và khối lượng cát nhiều.

“Trước đây, sau mùa mưa lũ, khu vực này cũng thường xuất hiện các cồn cát nhưng diện tích khá nhỏ nên ít người quan tâm. Năm nay, cồn cát lớn hơn, nhiều người có thể lên đây đi bộ, tập thể dục và ngắm toàn cảnh Nha Trang”, ông Khoa nói.

Cồn cát có hình cá heo nhìn từ hướng biển.

Nhiều người dân và du khách đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp hiếm gặp khi đi dạo trên cồn cát tại bãi biển Nha Trang.

Nhiều người tiến gần phần đầu cồn cát để chụp lại những bức ảnh lưu niệm.

Cầu Trần Phú, cầu nối hai phường Bắc Nha Trang và Nha Trang, nhìn từ cồn cát mới xuất hiện trên bãi biển.

Ông Quang (54 tuổi, quê Hà Nội) cho biết rất ấn tượng khi đi bộ trên cồn cát mới xuất hiện và ngắm cảnh phố xá Nha Trang. “Cảnh đẹp, không khí mát lành, dễ chịu, không thể chê vào đâu được”, ông Quang nói.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết vị trí dải cát nổi lên là khu vực giao thoa giữa dòng chảy sông và biển. Theo ông Vân, cồn cát này thường xuất hiện sau mùa mưa lũ, song năm nay có quy mô lớn hơn, có thể do ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử.

"Đất, cát từ thượng nguồn theo dòng lũ đổ về hạ lưu sông Cái, kết hợp với sóng gió liên tục đánh vào bờ đã hình thành bãi bồi. Thông thường, cồn cát chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị sóng biển cuốn dần đi. Việc xuất hiện cồn cát ở cửa sông thường gây khó khăn cho tàu thuyền qua lại”, ông Vân nói.

Khu vực xuất hiện cồn cát trên bãi biển Nha Trang (Ảnh: Google Maps).