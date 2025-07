Vụ tử vong ở đập Bến Châu: Khu vực nguy hiểm, nhiều người từng gặp nạn

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 6/7, một xe bán tải bị ngập tại khu vực lòng hồ đập Bến Châu (Quảng Ninh).

Bốn người rời xe thoát thân nhưng hai vợ chồng trong đó không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra trong khi 4 người đang đi chơi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị T.G. (sống ở Quảng Ninh) cho biết, đi chơi ở lòng hồ đập Bến Châu vào mùa hè rất mạo hiểm.

Theo chị, khu vực sát đường bê tông là bãi đất trống với địa hình không bằng phẳng, thường được nhiều người chọn làm nơi nướng đồ ăn, cách vị trí này khoảng 100m vẫn có nước ngập.

Khu vực chiếc xe gặp nạn (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

"Mùa đông - xuân, thời tiết khô hanh nên mực nước trong lòng hồ xuống thấp. Ngược lại, mùa hè mưa nhiều khiến lượng nước dâng cao, có thể gây ngập bãi đất lộ thiên", chị T.G. nói.

Người phụ nữ khuyến cáo, trên bãi đất trống ở lối vào, những đoạn bùn nhão có thể khiến ô tô hoặc người bị lún xuống.

Anh Tùng (sống ở Quảng Ninh) đã đi qua hiện trường nhiều lần trước khi xảy ra sự việc. Lúc nước cạn, lòng hồ như một cánh đồng phủ đầy cỏ xanh.

Nam tài xế cho biết, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm vào nhưng một số người vẫn bất chấp. Thực tế, nhiều người đã từng mắc kẹt, gặp nạn tại khu vực này.

Có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, anh Tùng cho rằng, khi phát hiện dấu hiệu sụt lún hay ngập nước, tài xế bắt buộc phải lùi lại, không được đi tiếp.

Từng gặp nạn, phải nhờ người nhấc xe

Đọc tin về sự việc hai vợ chồng gặp nạn trên xe bán tải ở lòng hồ đập Bến Châu, anh M.T. (trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) hồi tưởng lại lần suýt gặp nạn khi đến khu vực này.

Cách đây 1 năm, T. lái chiếc ô tô cỡ nhỏ, gầm thấp vào khu đất trống. Xe bất ngờ sa xuống một hố bùn dẫn đến mắc kẹt.

"Tôi phải nhờ 4-5 người dân hỗ trợ, cùng nhau đẩy mới thoát được khỏi hố bùn. Nếu đi vào trời tối khả năng tôi khó lòng thoát kịp", anh T. nói.

Nhận định về tình huống khiến cặp vợ chồng gặp nạn, T. cho rằng, có thể tài xế đã lái chiếc xe ra quá xa, đường tối nên không phát hiện khu vực có nước ngập.

Khu vực bãi cỏ có đất cứng, nếu đi ra xa có thể ngập nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê (Quảng Ninh), khoảng 0h5 ngày 6/7, người dân phát hiện một ô tô bán tải màu vàng bị đắm dưới lòng hồ đập Bến Châu, khu Phú Ninh, phường Bình Khê (Quảng Ninh) và báo tin cho cơ quan chức năng.

Qua xác minh, khoảng 21h30 ngày 5/7, anh N.N.H. (SN 1993) và vợ là chị V.T.T.L. (SN 1993), trú tại phường Mạo Khê, rủ vợ chồng anh V.V.H. (SN 1986) và chị N.T.Q. (SN 1994), cùng đi chơi bằng xe bán tải.

Anh H. lái xe, chị L. ngồi ghế phụ, anh H. và chị Q. ngồi phía sau. Khi đến đoạn đường tâm linh Yên Tử – Ngọa Vân (khu Phú Ninh), anh H. điều khiển xe đi xuống lòng hồ Bến Châu.

Khi xe đi vào khu vực ngập nước, nước tràn vào khoảng nửa thân xe. Cả 4 người rời khỏi xe để tìm đường thoát. Trong lúc hỗn loạn do trời tối, anh H. và chị Q. may mắn vào được bờ và thông báo cho người dân hỗ trợ. Hai vợ chồng anh H. không may mất tích.

Đến 5h47 ngày 6/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh H. và chị L. dưới nước, đưa về Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê.