Hàng trăm triệu cua đỏ nhuộm đỏ hòn đảo Christmas của Australia trong cuộc di cư sinh sản ngoạn mục diễn ra vào cuối tháng 10 hàng năm.

Sự khởi đầu của mùa mưa ở Nam bán cầu vào cuối tuần qua đã kích hoạt cuộc di cư thường niên của hàng chục triệu con cua đỏ trên hòn đảo. Các chuyên gia nhận định, đây là một trong những hiện tượng tự nhiên ngoạn mục nhất thế giới.

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường, người dân phải né không giẫm lên chúng (Nguồn video: The Guardian).

Trên hòn đảo thuộc lãnh thổ Australia nằm giữa Ấn Độ Dương với số lượng cư dân địa phương khá thưa thớt chỉ khoảng 1.200 người đã bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Đây là dịp người dân sẽ dọn đường nhường lối cho cua di chuyển. Họ dùng một số loại máy móc hỗ trợ, thậm chí phải rẽ lối cho cua bò qua đường, qua sân, thậm chí chui cả vào nhà để di chuyển. Trong khi đó tới đảo Christmas vào dịp này, du khách được chứng kiến cảnh tượng có một không hai.

“Có thể một số người thấy điều này khá phiền phức, nhưng hầu hết chúng tôi đều coi đó là một đặc ân khi tận mắt chứng kiến hiện tượng độc đáo chỉ nơi đây mới có", bà Alexia Jankowski, người đại diện quản lý Vườn quốc gia Đảo Christmas chia sẻ.

Đây là một trong những cuộc đại di cư ngoạn mục của loài cua đỏ (Ảnh: Trip).

Theo bà Jankowski, đảo Christmas hiện là nơi sinh sống của khoảng 200 triệu con cua đỏ. Đây là loài cua có tên khoa học Gecarcoidea Natalis, vốn là loài đặc hữu chỉ có tại đây. Mỗi năm, ước tính 100 triệu con sẽ rời hang trong rừng và di chuyển chậm rãi hàng ki-lô-mét ra bờ biển để sinh sản.

“Ban ngày chúng tìm nơi râm mát, nhưng sáng sớm và chiều muộn là lúc cả biển cua bắt đầu tràn ra khắp đường sá và khu dân cư. Nếu nhà dân nào quên đóng cửa, có thể sẽ thấy cả đàn cua bò trong phòng khách. Còn ai muốn lái xe đi làm buổi sáng, đôi khi phải dùng cào dọn đường nếu không muốn giẫm bẹp lên chúng”, bà nói thêm.

Khi đến bờ biển, các con đực đào hang cho con cái đẻ trứng. Những con cái sẽ ở lại đó khoảng hai tuần để ấp trứng, trước khi thả trứng xuống biển vào đợt triều cường ngày 14/11 hoặc 15/11, đúng vào thời điểm trăng khuyết cuối tháng.

Sau khi nở, cua con trôi dạt trên dòng hải lưu khoảng một tháng rồi quay trở lại đảo Christmas trong hình dạng những con cua tí hon chỉ bằng nửa móng tay.

“Khi cua con quay về, chúng nhỏ đến mức không thể dùng cào bởi sẽ khiến chúng bị nghiền nát. Vì thế, chúng tôi phải dùng loại máy thổi lá. Các chuyên gia đeo ba lô đem theo máy thổi lá, đi dọc bờ biển thổi hàng nghìn con cua bé xíu khỏi mặt đường để xe cộ không cán trúng”, bà Jankowski kể.

Thức ăn chính của cua đỏ là hoa và lá rụng. Nhưng nếu có cơ hội, chúng vẫn ăn thịt các động vật khác và ngay cả đồng loại.

Cua đỏ tràn ra đường dịp này nên người dân địa phương cũng thận trọng để không giẫm lên chúng (Ảnh: News).

Người dân trên đảo coi cua đỏ là biểu tượng, niềm tự hào và điềm lành. Để giảm thiểu lượng cua bị chết do đụng độ với các phương tiện giao thông, người ta thậm chí còn tạo ra cầu vượt riêng giúp cua băng qua đường an toàn. Nhiều phương tiện bị cấm hoạt động tại các cung đường cua đỏ đi qua vào mùa di cư.

Hòn đảo nhiệt đới Christmas dù không phải là nơi cung cấp những dịch vụ tiện nghi 5 sao như nhiều điểm đến hấp dẫn khác, nhưng thiên nhiên ở đây tạo cho du khách cảm giác thư thái, an lành.

Thậm chí người dân đi ngủ không cần khóa cửa. Mỗi năm hòn đảo thu hút hàng trăm nghìn khách tới thăm để chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục mùa cua đỏ di cư.