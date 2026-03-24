Vịnh Bái Tử Long được tạp chí Mỹ vinh danh “kỳ quan của Đông Nam Á”

Danh sách này tôn vinh những điểm đến mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách toàn cầu.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới. Sức hút của khu vực đến từ sự kết hợp hài hòa giữa bãi biển nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên phong phú, di sản cổ kính và nền văn hóa giàu bản sắc.

Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn giá trị của mỗi điểm đến, du khách cần tìm kiếm những hành trình mới mẻ, vượt ra ngoài các tuyến tham quan quen thuộc. Bên cạnh những địa danh nổi tiếng, khu vực vẫn còn nhiều “viên ngọc ẩn” mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Trong danh sách này, vịnh Bái Tử Long được xem là điểm đến tiêu biểu của Việt Nam. Các địa danh khác góp mặt trong danh sách gồm Batanes (Philippines), vườn quốc gia Phnom Kulen (Campuchia), George Town (Malaysia) và một số điểm đến nổi bật khác trong khu vực.

Vịnh Bái Tử Long (Ảnh: VOV).

Vẻ đẹp nguyên sơ và khác biệt

Vịnh Bái Tử Long nổi tiếng với hệ thống đảo đá, hang động kỳ vĩ và nhiều bãi biển đẹp còn giữ nguyên nét hoang sơ. Không gian nơi đây yên tĩnh, ít chịu tác động của du lịch đại trà, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Vườn quốc gia Bái Tử Long nằm trong quần thể vịnh đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN từ năm 2017. Đây là cơ sở quan trọng để bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Bái Tử Long khác biệt với vịnh Hạ Long bởi có hệ thống các đảo đất có người dân sinh sống, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân... Ngoài ra, một số đảo có bãi biển đẹp và hệ sinh thái rạn san hô phát triển. Những điều kiện này mở ra khả năng xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và công viên sinh thái phục vụ du lịch nghỉ dưỡng.

Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố 10 hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long, cùng 3 hành trình kết nối với vịnh Hạ Long. Đến cuối tháng 3/2025, các tuyến du lịch này chính thức được khai trương và đưa vào khai thác.

Các hành trình xuất phát từ Cảng Ao Tiên, đưa du khách đi qua nhiều điểm đến như đảo Bản Sen, hang Nhà Trò, hang Phất Cờ, khu nuôi trồng trai ngọc tại hòn Đá Đen, cống Lão Vọng và đảo Minh Châu. Mỗi tuyến đều mang đến những trải nghiệm riêng biệt.

Du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo kayak khám phá hang động, tham quan trang trại nuôi trồng thủy sản, tắm biển tại các bãi hoang sơ hoặc nghỉ đêm trên vịnh. Một số điểm mới như đảo Phất Cờ với hang động lớn cũng thu hút sự quan tâm của du khách.

Khu nuôi trai ngọc tại hòn Đá Đen là điểm dừng chân đáng chú ý. Tại đây, du khách được tìm hiểu quy trình nuôi cấy ngọc trai, loại sản phẩm được đánh giá có chất lượng cao với màu sắc đẹp và kích thước lớn.

Thuận lợi kết nối, gia tăng sức hút

Cảng tàu khách Ao Tiên, phục vụ các hành trình tham quan du lịch trên vịnh Bái Tử Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vịnh Bái Tử Long có vị trí thuận lợi khi nằm gần vịnh Hạ Long và cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 100km. Khu vực này có hệ thống giao thông đồng bộ cả đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Từ vịnh, du khách có thể kết nối đến nhiều điểm đến khác như Cô Tô, Cái Chiên, Vĩnh Thực hay Trà Cổ. Đây là lợi thế để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú và tổ hợp nghỉ dưỡng tại Vân Đồn đã được đầu tư và đưa vào hoạt động. Các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản phẩm mới, hướng tới hình thành chuỗi du lịch liên kết giữa vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các khu vực phụ cận.