Vietnam Airlines "siết" hành lý xách tay: Làm sao để không bị phạt quá cân?

Phía Vietnam Airlines cho biết đây không phải quy định mới mà là biện pháp tăng cường để kiểm soát tình trạng mang hành lý quá cân, đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Động thái này khiến nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến chuyện chuẩn bị hành lý trước mỗi chuyến bay.

Thực tế, mỗi hãng hàng không tại Việt Nam, từ truyền thống như Vietnam Airlines đến các hãng giá rẻ như Vietjet Air, Bamboo Airways hay Vietravel Airlines, đều có tiêu chuẩn hành lý riêng.

Nhiều người vì chủ quan không cân trước hành lý, đến cửa máy bay mới bị yêu cầu ký gửi gấp nên phải trả mức phí cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với khi mua hành lý ký gửi online từ trước.

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines vừa có quy định mới về việc thu phí hành lý dư cân tại cửa lên máy bay (Ảnh minh họa: Vietnam Airlines).

Với Vietnam Airlines, hành lý xách tay được xem là phần miễn cước. Trên các chuyến bay nội địa, khách hạng Thương gia được mang tối đa 18kg (gồm 2 kiện, mỗi kiện không quá 10kg và 1 phụ kiện), hành khách hạng Phổ thông và Phổ thông đặc biệt được mang tổng cộng 12kg (1 kiện không quá 10kg và 1 phụ kiện).

Kích thước tối đa của kiện hành lý là 56x36x23cm, phụ kiện nhỏ không quá 40x30x15cm. Hành lý vượt quy định sẽ phải ký gửi và từ tháng 11, mức phí sẽ được thu trực tiếp ngay tại cửa khởi hành, tương đương phí hành lý ký gửi hoặc cồng kềnh tùy trường hợp.

Hãng hàng không quốc gia cũng quy định cụ thể cho hành khách nhỏ tuổi: Trẻ dưới 2 tuổi được mang một kiện 3kg (đựng đồ ăn, bỉm, sữa) và một xe đẩy gấp gọn; Trẻ từ 2 tuổi trở lên được mang xe đẩy nếu còn chỗ chứa trên khoang. Nếu ngăn hành lý đầy, xe đẩy vẫn được vận chuyển miễn phí như hành lý ký gửi.

Vietjet Air

Trong khi đó, Vietjet Air - hãng hàng không giá rẻ - lại tách riêng hoàn toàn hành lý ký gửi khỏi giá vé. Mỗi hành khách được mang tối đa 7kg hành lý xách tay (gồm 1 vali và 1 túi nhỏ), kiện chính có kích thước không vượt 56x36x23cm.

Hành lý xách tay phải được dán nhãn của hãng tại quầy làm thủ tục, nếu không, sẽ bị từ chối mang lên tàu bay.

Hiện nay, nhiều hãng bay triển khai cân lại hành lý xách tay của hành khách và tiến hành thu phí vượt cân ngay tại cửa ra tàu bay (Ảnh minh họa: Chụp màn hình).

Với Vietjet, quy trình cân lại hành lý xách tay của khách và thu phí nếu phát hiện quá cân trước cửa lên tàu bay đã được triển khai cách đây vài năm. Mức phí phát sinh tại sân bay có thể từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg - cao gấp đôi so với mua online trước chuyến đi.

Bamboo Airways

Bamboo Airways lại có quy định linh hoạt hơn. Hành khách hạng Phổ thông được mang 7kg hành lý xách tay (gồm 1 kiện hoặc 1 túi nhỏ), còn hạng Thương gia được mang 14kg (2 kiện chính, mỗi kiện tối đa 7kg và thêm 1 phụ kiện nhỏ).

Tất cả hành lý xách tay đều phải được cân và dán tem tại quầy check-in. Hành lý chưa dán tem hoặc vượt quy định sẽ bị kiểm tra lại tại cửa khởi hành và buộc ký gửi - mức phí ở đây cũng cao hơn tại quầy check-in.

Vietravel Airlines

Với Vietravel Airlines, tiêu chuẩn hành lý xách tay tùy theo hạng vé: 7kg cho hạng Phổ thông tiết kiệm và linh hoạt, 12kg cho hạng Phổ thông cao cấp, với kích thước không quá 36x56x23cm.

Hành khách không được mang thực phẩm tươi sống, hải sản, sầu riêng hay nước mắm trong hành lý xách tay do mùi và nguy cơ mất vệ sinh. Vietravel cũng hỗ trợ dán thẻ cho hành lý đạt chuẩn tại quầy làm thủ tục và kiểm tra lại lần cuối ở cửa lên máy bay.

Một số lưu ý để không "toát mồ hôi" ở sân bay

Như vậy, điểm chung giữa các hãng là hành lý xách tay phải tuân thủ nghiêm ngặt về trọng lượng và kích thước. Những vali, ba lô hoặc túi vượt quy định, dù chỉ vài ký, đều có thể bị yêu cầu ký gửi ngay trước giờ khởi hành.

Không ít hành khách vì thừa cân hành lý mà phải bày vali ngay tại sân bay để xử lý (Ảnh minh họa: Nhân vật cung cấp).

Việc kiểm soát ngày càng chặt chẽ - đặc biệt ở khâu cửa khởi hành - đồng nghĩa hành khách cần chuẩn bị cẩn thận hơn trước mỗi chuyến đi.

Để không “toát mồ hôi” khi vali bị đưa lên cân, hành khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ nhà. Trước hết, nên cân hành lý trước bằng chiếc cân có sẵn ở nhà. Như vậy, bạn có thể biết chính xác khối lượng hành lý và kịp điều chỉnh nếu vượt mức cho phép.

Đo kích thước vali cũng là việc nên làm, bởi đa số hãng hàng không hiện áp dụng giới hạn 56x36x23cm cho hành lý xách tay. Nếu biết bản thân mang nhiều đồ, bạn nên mua thêm hành lý ký gửi sớm ngay khi đặt vé, vì mức phí mua tại sân bay có thể cao gấp đôi.

Sắp xếp hành lý gọn gàng, cân hành lý khi ở nhà và đến sân bay sớm trước giờ khởi hành để hạn chế sự cố phát sinh (Ảnh minh họa: Canva).

Khi sắp xếp đồ, hãy ưu tiên vật có giá trị như tiền, trang sức, thiết bị điện tử trong hành lý xách tay, còn các vật sắc nhọn, pin dự phòng hay chất lỏng cần tuân thủ đúng quy định của từng hãng. Đừng quên giữ lại hóa đơn hoặc email xác nhận hành lý đã mua để tránh nhầm lẫn khi làm thủ tục.

Cuối cùng, hãy đến sân bay sớm ít nhất 90 phút trước chuyến bay nội địa và 180 phút cho chuyến quốc tế, để có thời gian xử lý nếu cần ký gửi thêm. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo một chút, hành khách sẽ tránh được những khoản phí phát sinh không đáng có và bắt đầu hành trình trong tâm thế thoải mái nhất.