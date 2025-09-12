Việt Nam tăng trưởng 21%, trong nhóm điểm đến du lịch bùng nổ của thế giới

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm, thế giới đã đón gần 690 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng khoảng 33 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ dù kết quả có sự khác biệt giữa các khu vực.

Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nhận định, trước những thách thức toàn cầu, du lịch quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng và khả năng chống chịu mạnh mẽ.

Du lịch Việt Nam năm nay đang trên đà tăng trưởng (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Nửa đầu năm nay ghi nhận số lượng khách và doanh thu tăng tại hầu hết điểm đến, đóng góp vào kinh tế địa phương, việc làm và sinh kế. Tuy nhiên, điều đó cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đảm bảo sự phát triển bền vững và bao trùm, cũng như hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan tại địa phương.

Trong số các điểm đến lớn, Nhật Bản và Việt Nam đều tăng trưởng 21%, Hàn Quốc tăng 15%, Morocco tăng 19%, Mexico và Hà Lan tăng 7%. Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%, Hong Kong (Trung Quốc) tăng 7% nhưng vẫn thấp hơn mức trước dịch. Hai điểm đến hàng đầu thế giới là Pháp và Tây Ban Nha đều tăng 5%.

Trước đó cũng theo số liệu do UN Tourism cung cấp, quý I năm nay, du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế cao thứ 6 thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Việt Nam cũng đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với 2019) và thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, với 29%, so với năm 2024.

Từ số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý I, khách quốc tế tới Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt khách, cũng là con số khách đến trong một quý cao nhất lịch sử.

Khách nước ngoài tới Hà Nội vào đúng dịp những ngày tháng lịch sử khi cả nước rực rỡ cờ hoa (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Cục Du lịch Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, tìm đường phục hồi sau Covid-19, mức tăng trưởng của du lịch Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong khu vực.

Để có được điều này nhờ nỗ lực của toàn ngành du lịch, triển khai đồng bộ các giải pháp từ tham mưu xây dựng chính sách cho tới phương thức quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm đa dạng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo sự thuận lợi cho ngành du lịch, trong đó có chính sách thị thực cởi mở, thu hút thêm khách nước ngoài đặc biệt nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, nhập cảnh vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy, châu Phi là nơi có mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bắc Phi tăng 14%, khu vực hạ Sahara tăng 11%.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 11%, đạt khoảng 92% so với mức trước dịch. Đáng chú ý, khu vực Đông Bắc Á tăng tới 20% so với năm 2024, dù vẫn thấp hơn 8% so với năm 2019.

Trong khi đó ở châu Âu đón gần 340 triệu lượt khách, tăng 4% so với 2024 và cao hơn 7% so với trước dịch (2019). Những khu vực như Bắc, Tây và Nam Âu Địa Trung Hải cùng tăng 3%; Trung và Đông Âu tăng 9% nhưng vẫn thấp hơn 11% so với năm 2019.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), lưu lượng hành khách quốc tế và năng lực vận tải hàng không đều tăng 7% so với năm 2024. Công suất phòng lưu trú toàn cầu đạt 69% vào tháng 6, gần bằng mức 70% cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, từ số liệu thống kê cho thấy, doanh thu du lịch nhiều nước tăng mạnh.

Theo kết quả báo cáo nhanh, doanh thu du lịch quốc tế tăng cao tại nhiều điểm đến trong nửa đầu năm nay như Nhật Bản (tăng 18%), Anh (tăng 13% đến tháng 3), Pháp (tăng 9%), Tây Ban Nha (tăng 8%) và Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 8%).

Khảo sát tháng 9 của UN Tourism cho thấy, chi phí vận tải, lưu trú và các yếu tố kinh tế là thách thức lớn nhất với ngành du lịch năm nay.

“Lạm phát du lịch” dự kiến giảm từ 8% so với năm 2024) xuống 6,8% trong năm nay, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước dịch (khoảng 3,1%) và cao hơn lạm phát chung (4,3%). Điều này có thể khiến du khách thắt chặt chi tiêu, chọn điểm đến gần hơn, rút ngắn chuyến đi hoặc giảm chi phí.