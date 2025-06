Khách Việt “cuồng” đi Vân Nam, Trung Quốc mở thử nghiệm tàu hỏa phục vụ

Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, trong 2 ngày 4/6 và 5/6, chuyến tàu chạy thử nghiệm đã xuất phát từ ga Hà Khẩu Bắc thuộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giáp biên giới tỉnh Lào Cai (Việt Nam), tới ga Đại Lý và Dương Bích ở phía tây của tỉnh Vân Nam.

Thời gian qua, Đại Lý ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trở thành điểm đến đặc biệt thu hút khách Việt (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo thông tin từ Tổng công ty đường sắt Trung Quốc Côn Minh, chuyến tàu mang số hiệu C4214 khởi hành từ ga Hà Khẩu Bắc lúc 15h25 (giờ địa phương) đi qua các ga Bình Biên, Mạnh Tử, Hồng Hà, Cách Cửu, Kiến Thủy, Ngọc Khê, tới ga Đại Lý lúc 22h37. Tiếp đó, tàu sẽ tới ga Dương Bích khoảng 23h03 cùng ngày.

Với hành trình này, khách Việt không cần chuyển tàu giữa chặng, giúp hành trình tiết kiệm thời gian và liền mạch.

Cùng với đó, tuyến tàu còn thiết lập trục giao thông thuận tiện từ khu vực biên giới phía nam tới phía tây tỉnh Vân Nam, giúp khách Việt sau khi nhập cảnh ở Hà Khẩu có thể tiếp tục hành trình tới Đại Lý và Dương Bích trong ngày.

Đại diện Tổng công ty đường sắt Trung Quốc Côn Minh nhận định, động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của khách Việt tới những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam như Đại Lý, Lệ Giang…

Trong tương lai, công ty sẽ điều chỉnh linh hoạt các tuyến hoạt động của tàu dựa trên lưu lượng khách nhập cảnh.

Thời gian qua, các điểm đến ở Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu với khách Việt khi du lịch nước ngoài nhờ giá cạnh tranh và di chuyển thuận tiện.

Hành khách tại ga Hà Khẩu để tới Đại Lý (Ảnh: Sina).

Giá tour cạnh tranh, chỉ từ 5 triệu đồng cho đường bộ và 10-20 triệu đồng cho đường bay, cùng nhiều ưu đãi là lý do chính khiến khách Việt đua nhau xuống tiền mua tour.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng thời gian qua hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều bước tiến quan trọng, với sự tham gia chủ động từ cấp Trung ương đến địa phương, từ chính phủ đến doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 1,2 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 2024, lượng khách Trung Quốc đạt trên 3,7 triệu lượt, tăng hơn 114% so với năm 2023 cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường.

Bởi vậy, với việc có thêm tuyến tàu kể trên, nhiều đơn vị lữ hành kỳ vọng giúp gia tăng thêm lượng khách vào dịp cao điểm hè năm nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Hoàng Điệp, Giám đốc công ty du lịch S9 có trụ sở tại Hải Phòng, nhận định trước đó những tour du lịch di chuyển bằng đường bộ từ Lào Cai đi Bình Biên, Kiến Thủy và Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam trở thành một trong những tour tuyến Trung Quốc bán chạy trên thị trường.

Sở dĩ những tour này hút khách Việt nhờ đáp ứng 3 yếu tố thời gian phù hợp, giá thành rẻ, dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, thì nay với tuyến tàu mới, du khách sẽ có thêm lựa chọn về điểm đến, lịch trình di chuyển.

Trước đó, từ 25/5, tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung chính thức lăn bánh trở lại. Chuyến tàu khởi hành từ ga Gia Lâm (Hà Nội) tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sau đó từ ga Bằng Tường đến ga Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và ngược lại.

Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh là 1 triệu đồng một lượt, chặng Hà Nội - Bắc Kinh gần 9,4 triệu đồng một lượt.