Ưu đãi siêu đỉnh mua vé vui chơi tặng phòng khách sạn "Wonder Combo"

Dân trí Không chỉ vui chơi bất tận với những trải nghiệm khám phá và giải trí đỉnh cao, du khách còn được tặng thêm một đêm nghỉ sang trọng tại chuỗi căn hộ khách sạn Vinpearl đẳng cấp khi mua combo 2 vé VinWonders/Vinpearl Safari có giá chỉ 2.000.000 đồng.

Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm của thương hiệu du lịch vui chơi giải trí Vinpearl - VinWonders hướng đến mùa flash sale 11.11 với thời hạn lưu trú kéo dài đến 30/12/2022.

Vui chơi bất tận, nhận phòng nghỉ khách sạn siêu sang

Chỉ mở bán từ nay đến hết ngày 11/11/2021, voucher siêu đỉnh "Wonder Combo" sẽ là cơ hội bùng nổ để du khách khám phá thiên đường giải trí và thiên nhiên hoang dã VinWonders - Vinpearl Safari với chi phí vô cùng hấp dẫn kèm ưu đãi "hiếm có khó tìm" tặng đêm phòng khách sạn. Cụ thể, chỉ với 1.000.000 VNĐ/khách (ưu đãi áp dụng khi mua combo 2 khách), du khách đã có thể vui chơi tại VinWonders/Vinpearl Safari và sở hữu ngay một đêm nghỉ dưỡng tại hệ thống căn hộ khách sạn đẳng cấp Vinpearl Condotel Empire Nha Trang, Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng hoặc VinHolidays Fiesta Phú Quốc.

Điểm đặc biệt của voucher "Wonder Combo" chính là thời gian lưu trú "siêu linh hoạt" kéo dài từ nay đến hết 30/12/2022. Du khách có thể săn ngay ưu đãi hấp dẫn ngay từ bây giờ và thoải mái lựa chọn thời điểm trải nghiệm, lưu trú thích hợp với bản thân và gia đình trong suốt năm sau.

Sở hữu ưu đãi "siêu đỉnh" tặng phòng khách sạn hạng sang cho combo 2 vé vui chơi giải trí cùng thời gian áp dụng kéo dài, "Wonder Combo" được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch - khám phá tái khởi động cuối năm. Không chỉ cùng chiêm ngưỡng, trải nghiệm những màn trình diễn giải trí đỉnh cao, trò chơi hấp dẫn "chưa từng có tại Việt Nam" để tái tạo nguồn năng lượng mới, giải tỏa mọi căng thẳng, hướng đến tinh thần tươi mới,… du khách sẽ khép lại những kỳ nghỉ hoàn hảo tại căn phòng tiện nghi, đẳng cấp của các khách sạn sang trọng mang thương hiệu Vinpearl.

Khám phá thiên đường trải nghiệm và giải trí đỉnh cao

Điểm đến đầu tiên không thể bỏ qua của siêu phẩm "Wonder Combo" chính là Vinpearl Safari - Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu Việt Nam trên đảo ngọc. Du khách sẽ lạc vào thiên đường xanh đặc biệt với hơn 4.500 cá thể thuộc 200 loài động vật quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới và hơn 1.200 loài thực vật phong phú.

Tại đây, du khách sẽ được khám phá cuộc sống hoang dã một cách sinh động, mang thiên nhiên đến gần với mỗi người hơn bao giờ hết thông qua những chuyến bách bộ làm bạn với muôn loài, thử cảm giác "thú thả người nhốt" độc nhất vô nhị hay đóng vai người chăm sóc những người bạn động vật nhí tại Kid's Zoo.

Dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua vũ trụ giải trí xứng tầm thế giới tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hàng đầu châu Á VinWonders Phú Quốc. Du khách thỏa sức chinh phục hàng trăm trò chơi mạo hiểm đẳng cấp quốc tế, những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam: chu du miền viễn Tây, lạc vào xứ thần tiền cùng Alice, phiêu lưu trên thảm thần cùng Aladdin… cùng thiên đường nhiệt đới "Thế giới lốc xoáy" đầy cuốn hút và màn trình diễn thực cảnh đỉnh cao Once Show do Quantum - đơn vị sản xuất show trình diễn hàng đầu thế giới thực hiện. Kết thúc hành trình khám phá, du khách lại được thả mình dưới hồ bơi ngoài trời khổng lồ xanh ngắt tại khách sạn VinHolidays Fiesta Phú Quốc, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng ngay trong lòng thành phố không ngủ.

Đến với Nha Trang, "Wonder Combo" sẽ đem đến cho du khách những phút giây thư giãn tuyệt vời tại The World Garden, hay ngắm trọn vịnh biển đẹp nhất thế giới từ trên cao với "Bánh xe bầu trời" và vẫy vùng tại công viên nước nhiều trò chơi nhất Đông Nam Á ngay trên đảo Hòn Tre. Đặc biệt, không thể bỏ lỡ siêu phẩm triệu đô Tata Show - màn trình diễn mãn nhãn với các hiệu ứng tối tân nhất thế giới, đưa du khách vào hành trình khám phá xứ thần tiên cùng nàng công chúa Tata xinh đẹp. Và "quyền năng" đặc biệt của "Wonder Combo" sẽ giúp du khách tận hưởng đêm nghỉ sang trọng và đẳng cấp tại căn hộ khách sạn Vinpearl Condotel Empire Nha Trang với những trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao ngay trong lòng phố biển.

Dành riêng cho những du khách yêu mến miền đất Đà Nẵng - Nam Hội An, "Wonder Combo" mang đến cơ hội khám phá thiên nhiên hoang dã tại Công viên bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam. Khám phá văn hóa, bản sắc Việt qua các làng nghề truyền thống tại Đảo văn hóa dân gian, trò chơi dân gian độc - đỉnh… chiêm ngưỡng các chương trình nghệ thuật được UNESCO công nhận. Sau một ngày chinh phục công viên chủ đề bậc nhất miền Trung, du khách sẽ thư thái tận hưởng từng khoảnh khắc đầy tinh tế tại Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng với tầm nhìn độc đáo hướng trực diện sông Hàn thơ mộng.

Mỗi trải nghiệm tại thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí Vinpearl - VinWonders là độc nhất và đầy thú vị, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến kì nghỉ trong mơ với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người với chương trình Flash Sale "siêu đỉnh" lớn nhất trong năm này.

Trường Thịnh