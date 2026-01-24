Trung Quốc: Cơ trưởng đấm cơ phó ở buồng lái khi máy bay trên đường băng

Một phi công của hãng hàng không Đài Loan EVA Air đã bị đình chỉ công tác sau khi bị cáo buộc mất kiểm soát cảm xúc tại sân bay quốc tế ở Los Angeles (Mỹ) và hành hung cơ phó ngay trước thời điểm cất cánh.

Theo thông tin, chuyến bay đang trong quá trình lăn bánh ra đường băng, cơ phó nhận thấy tốc độ của máy bay vượt quá 55km/h ở ngưỡng không an toàn nên đã tìm cách nhắc nhở.

Sau nhiều lần cảnh báo, cơ phó được cho là đã dùng phanh tay theo đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn. Theo tờ Focus Taiwan đăng tin vào ngày 22/1, hành động của cơ phó khiến cơ trưởng tức giận và cho rằng mình bị xúc phạm nên nhiều lần tung cú đấm về phía mu bàn tay của đối phương.

Chuyến bay dài thường có cả cơ trưởng và cơ phó, thậm chí nhiều hơn, nhằm đảm bảo an toàn tối đa (Ảnh minh họa: News).

Hành động này khiến tay của cơ phó bị bầm tím, sưng tấy. Anh cho rằng, cơ trưởng bị thiếu kiểm soát cảm xúc nên quyết định tố cáo, đồng thời bày tỏ sự thất vọng.

"Hành vi không thể chấp nhận và thiếu ổn định về tâm lý của cơ trưởng có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho an toàn của hành khách cũng như tổ bay", cơ phó đưa ra quan điểm.

Ngay sau đó, hãng hàng không EVA Air đã mở cuộc điều tra nội bộ nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Họ đã đình chỉ công tác của cơ trưởng có hành vi hành hung.

Dữ liệu ban đầu được trích xuất từ thiết bị ghi dữ liệu nhanh cho thấy, chiếc Boeing 777-300ER tuân thủ các quy định, không bị đánh giá là chạy quá tốc độ tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo hãng truyền thông của Singapore, phi công bị đình chỉ mang họ Văn. Phi công Văn sẽ tiếp tục bị cấm bay cho tới khi cuộc điều tra nội bộ xử lý hoàn tất. Vụ việc cũng được chuyển lên hội đồng kỷ luật của hãng để xem xét trách nhiệm.

Hiện thời điểm chính xác của chuyến bay trong vụ việc kể trên chưa được công bố công khai. Tuy nhiên, hãng EVA Air phát đi thông báo đầu tiên liên quan tới vấn đề này hồi đầu tháng 1.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan cũng mở cuộc điều tra riêng và có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt pháp lý đối với những người liên quan nếu xác định.

Đơn vị này xác nhận rằng, hành vi của phi công đối với thành viên tổ bay khác đã ảnh hưởng đến an toàn tổng thể của chuyến bay.

Hỗ trợ bổ sung đều được cung cấp cho cả cơ phó bị thương và cơ trưởng họ Văn. Cả hai được kiểm tra và tư vấn tâm lý. Hiện vẫn chưa rõ liệu cơ phó có cần điều trị y tế hay không.

EVA Air là hãng hàng không tư nhân, lớn thứ hai về quy mô quốc tế tại Đài Loan, chỉ sau China Airlines. Hãng được thành lập năm 1989 và bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 7/1991.

Hãng hàng không này hiện là thành viên của liên minh Star Alliance, vận hành mạng lưới đường bay quốc tế ngắn và dài ngày càng mở rộng.

Cũng liên quan tới EVA Air, trước đó vào tháng 10/2025, hãng bay này dính phải lùm xùm trong lễ tang của nữ tiếp viên hàng không từng làm việc tại hãng.

Sau khi kết thúc chuyến bay vào cuối tháng 9 và thấy cơ thể không khỏe, nên nữ tiếp viên họ Tôn đã viết đơn xin nghỉ phép. Không lâu sau, cô gái bất ngờ qua đời.

Hãng hàng không EVA Air của Đài Loan (Ảnh: News).

Vào ngày tang lễ, gia đình nạn nhân nhận được tin nhắn lạ gửi tới điện thoại của con gái họ. Tin nhắn đến từ EVA Air - nơi cô Tôn từng làm việc với nội dung yêu cầu cô phải bổ sung giấy tờ chứng minh xin nghỉ phép trong thời gian nhập viện.

Sau đó, gia đình cô Tôn phản hồi lại bằng tin nhắn gửi bản sao giấy chứng tử. Hành động này khiến dư luận Đài Loan rất phẫn nộ trong bối cảnh nhiều người nghi ngờ nữ tiếp viên hàng không đã phải làm việc quá sức và không được nghỉ phép khi ốm.

Tới tháng 10/2025, phía EVA Air cũng chính thức lên tiếng, xác nhận vụ việc và cho biết tin nhắn được gửi đi do sai sót của nhân viên làm việc tại hãng. Ngoài ra, hãng bay cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát đột ngột, đồng thời cam kết tiến hành rà soát toàn diện quy trình nội bộ.