Trung Quốc: Chuyến bay xuất phát trễ gần 2 tiếng vì một cô gái

Một cô gái đã bị mời rời khỏi chuyến bay của hãng AirAsia từ Trùng Khánh (Trung Quốc) đi Kuala Lumpur (Malaysia) vào rạng sáng 22/4, sau khi gây mất trật tự trước giờ cất cánh.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, chuyến bay D7809 dự kiến khởi hành lúc 2h10, tuy nhiên mãi đến 3h47 mới có thể rời khỏi mặt đất, chậm 97 phút.

Nguyên nhân xuất phát trễ là do vụ cự cãi của một cô gái trẻ.

Khi phát hiện bản thân bị một hành khách khác quay video cảnh mình đang nói chuyện điện thoại, cô gái này đã nổi giận và đôi bên lớn tiếng với nhau.

Cô gái bị yêu cầu rời khỏi máy bay (Ảnh: mothership).

Cô gái tỏ ra bức xúc, yêu cầu xóa đoạn video và đòi người kia xin lỗi. Nữ hành khách thừa nhận, bản thân nói chuyện lớn tiếng, song cô nghĩ, việc sử dụng điện thoại trước giờ xuất phát là bình thường. Tín hiệu sẽ tự ngắt khi máy bay cất cánh, việc tranh thủ gọi điện trước đó không có gì vi phạm.

Một tiếp viên sau đó đã tiếp cận và trao đổi với cô gái bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này khiến tình hình thêm căng thẳng.

"Tôi là người Trung Quốc, tại sao lại luôn nói tiếng Anh với tôi? Tại sao một người làm việc trên chuyến bay quốc tế lại không nói được những câu tiếng Trung cơ bản?”, cô phản ứng.

Ít phút sau, một nhân viên khác đã đến trao đổi bằng tiếng Trung, song nữ hành khách vẫn không chấp nhận rời máy bay. Cô liên tục yêu cầu giải thích lý do bị mời xuống, đồng thời đòi bồi thường vì chuyến đi bị gián đoạn.

Nhân viên hãng bay cho biết, hành vi của cô gây ảnh hưởng đến người khác và lịch trình, nhưng người này vẫn tiếp tục tranh cãi.

Lực lượng cảnh sát Trung Quốc sau đó đã có mặt, yêu cầu cô gái bình tĩnh và đề nghị các hành khách khác ngừng quay video. Cuối cùng, cô phải rời máy bay để đảm bảo lộ trình của các hành khách khác. Trước khi rời đi, cô còn đề nghị người kia gửi lại đoạn video cho mình làm bằng chứng.