Những ngày qua, nhiều tờ báo lớn ở Hàn Quốc như The Chosun Daily, Daum, MBN News đồng loạt đưa tin về vụ việc một du khách người Hàn Quốc bị lực lượng an ninh sân bay Việt Nam yêu cầu rời khỏi chuyến bay cất cánh từ TPHCM tới thành phố Busan.

Người đàn ông bị cáo buộc có hành vi quấy rối cô gái ngồi bên cạnh trên máy bay.

Khách Hàn phải rời khỏi chuyến bay đi từ TPHCM vì nghi quấy rối nữ du khách (Nguồn: MBN News).

Các nhân chứng trên máy bay cho biết, vụ việc xảy ra trên một chuyến bay vào khoảng 0h5 ngày 14/12. Họ nghe thấy tiếng của nữ du khách. Ban đầu, nhiều người tưởng nạn nhân là bạn gái của vị khách người Hàn.

Tuy nhiên, cô gái hoảng sợ, tố cáo hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông ngồi bên cạnh. Thời điểm đó, máy bay chuẩn bị cất cánh.

Vì lý do an toàn, đội ngũ phi hành đoàn và lực lượng an ninh đã tới khu vực ghế ngồi của vị khách Hàn Quốc, yêu cầu người này phải rời khỏi máy bay.

Vì sự cố này, chuyến bay bị chậm khoảng một tiếng so với dự kiến.

Vị khách Hàn Quốc phải rời khỏi máy bay (Ảnh: Chosun).

Nhiều hành khách trên chuyến bay cũng lên tiếng, bày tỏ thái độ trước vụ việc.

"Điều này thật xấu hổ và anh ta cần phải nhận mức phạt nặng. Chuyến bay chậm hơn dự kiến khiến tôi suýt lỡ chuyến xe buýt để về nhà. Hãy tỉnh táo và sống đàng hoàng", một du khách người Hàn Quốc (không tiết lộ danh tính) lên tiếng.

Trên nhiều diễn đàn du lịch tại Hàn Quốc, vụ việc cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của người đồng hương. Đa phần cho rằng, đội ngũ phi hành đoàn đã làm đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn trên chuyến bay.

Tại Việt Nam, nhiều đoạn video được các nhân chứng ghi lại cũng thu hút lượng tương tác cao.

Bên cạnh video quay ở thời điểm xảy ra vụ việc, một số video khác đã ghi lại cảnh vị khách Hàn Quốc mang theo hành lý xách tay và rời khỏi máy bay. Người này rơi vào trạng thái hoảng sợ lúc trao đổi với nhân viên mặt đất.

Liên quan tới việc hành khách bị yêu cầu rời khỏi máy bay vì những hành vi quấy rối không phải là chuyện ít gặp trong ngành hàng không.

Cô gái gào khóc trên chuyến bay đi từ Đà Nẵng vì muốn ngồi cạnh bạn trai (Ảnh: Viral Press).

Trước đó vào tháng 11 vừa qua, trên một chuyến bay của HK Express đi từ Đà Nẵng tới Hong Kong (Trung Quốc), một nữ du khách cũng phải rời khỏi máy bay vì lý do tương tự.

Các nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra ngay từ trước khi lên máy bay. Cặp đôi nam nữ to tiếng cãi vã ở khu vực cửa ra máy bay. Sau đó khi tới khoang hành khách, cô gái gào khóc đòi ngồi cạnh chỗ của bạn trai. Khi được nhắc nhở, người này đã túm lấy áo của một tiếp viên hàng không và tiếp tục gây ồn ào.

Cuối cùng, các tiếp viên buộc phải yêu cầu nữ hành khách phải rời đi. Chuyến bay bị trễ 2 tiếng so với lịch trình ban đầu.

Theo quy định vận chuyển của HK Express, hãng có quyền từ chối vận chuyển hoặc yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay bất cứ lúc nào nếu người đó cản trở phi hành đoàn, không tuân thủ chỉ dẫn, dùng lời lẽ đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi gây nguy hiểm, bất tiện cho người khác.

Đây là quyền quyết định của cơ trưởng và được áp dụng ngay cả khi máy bay còn ở mặt đất, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ chuyến bay.