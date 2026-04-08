Trứng cút ủ muối bán 3.000 quả/ngày ở TPHCM: Cầu kỳ, vị như trứng luộc?

Trứng cút ủ muối Trung Hoa khiến giới trẻ tò mò

Trời sụp tối, ở góc bán đồ ăn vặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TPHCM), quầy hàng nhỏ với những chiếc nồi phủ kín lớp muối trắng đục thu hút ánh nhìn của những người qua lại. Dưới lớp muối dày ấy là hàng trăm quả trứng cút đang được ủ theo cách đặc biệt, tỏa mùi thơm nhẹ của thảo dược.

Khách ghé lại không chỉ để mua mà còn đứng xem, chụp hình, hỏi han cách làm. Đó là trứng cút ủ muối - món ăn vặt đang bất ngờ gây sốt tại TPHCM những ngày gần đây.

Trứng cút được ủ dưới lớp muối dày (Ảnh: Mộc Khải).

Xuất phát từ ẩm thực đường phố Trung Quốc, trứng cút ủ muối mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng nhanh chóng lan rộng. Món ăn có nguyên liệu đơn giản, chỉ gồm trứng cút ăn kèm rau răm, chấm muối tiêu tắc, song lại gây tò mò bởi cách chế biến khá cầu kỳ.

Trứng sau khi làm sạch được ngâm trong nước muối pha cùng thảo dược nhiều giờ, rồi xếp lên khay, phủ kín bằng lớp muối dày đã trộn với nước để tạo kết dính, sau đó đem hấp liên tục trong thời gian dài.

Khi hoàn thành, trứng có màu ngả vàng, vị mằn mặn, thoang thoảng mùi thảo dược. Chính sự mới lạ này khiến nhiều bạn trẻ tìm đến ăn thử, rồi dần biến món ăn thành một trào lưu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn khách là người trẻ, ghé mua vì thấy lạ hoặc nghe người ta truyền tai nhau. Mỗi người thường mua 2-3 phần, với giá khoảng 20.000 đồng cho 10 trứng.

Món trứng cút ủ muối Trung Hoa gây sốt (Video: Mộc Khải).

Lần đầu thử món này, chị Thanh Mai (22 tuổi, phường Hòa Hưng) nhận xét: “Ăn cũng lạ, thơm nhẹ mùi thảo dược nhưng vị không quá khác biệt so với trứng luộc, chủ yếu là mặn hơn một chút. Tôi thấy món này phủ sóng khắp nơi, giới trẻ rủ nhau ăn nên tôi cũng thử cho biết”.

Trong khi đó, anh Tuấn Khang (25 tuổi, phường Gò Vấp) tranh thủ ghé mua để trải nghiệm. “Món này đang "hot" nên tôi mua thử. Ăn vui miệng, nhưng nếu so với trứng nướng hay trứng muối thì thấy chưa quá đặc biệt. Tôi nghĩ điểm thu hút chắc là do cách làm nhìn lạ mắt, trứng được đắp trong "núi muối", phải khoan đục ra”, anh nhận xét.

Trứng cút có màu ngả vàng sau khi ủ muối (Ảnh: Mộc Khải).

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù mỗi điểm bán có cách phối thảo dược và canh lửa khác nhau, tạo ra hương vị đôi chút biến đổi, nhưng nhìn chung, trứng cút ủ muối không quá khác biệt so với trứng luộc thông thường.

Thậm chí, một vài điểm bán bày biện "núi muối" dày dặn, bắt mắt, cho ra quả trứng thành phẩm có đổi màu đôi chút nhưng vị lại không có gì khác so với trứng luộc bằng nước.

Món ăn cũng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt như các loại trứng từng gây sốt trước đây như trứng muối, trứng bách thảo hay trứng gà nướng.

Trào lưu nhanh đến nhanh đi

Nắm bắt xu hướng, anh Thanh (được biết đến với tên gọi Thanh Vỉa Hè) - người đã bán đồ ăn vặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 nhiều năm liền - bắt đầu bán trứng cút ủ muối từ vài ngày nay. Dù mới triển khai, chỗ anh tiêu thụ lượng trứng đáng kể.

“Thấy món này đang gây sốt nên tôi làm bán thử. Tôi cũng quen bếp núc nên học theo không khó”, anh nói.

Để có thành phẩm bán ra mỗi ngày, công việc của anh bắt đầu từ sáng sớm. Khoảng 5h, anh rửa trứng, chọn lọc để loại bỏ trứng hỏng rồi ngâm trứng cùng nước muối và thảo dược trong khoảng 5 tiếng. Sau đó anh xếp trứng lên khay đặt trong thau có nước bên dưới, phủ muối lên trên rồi đưa vào hấp.

“Mỗi lần hấp 2 nồi, mỗi mẻ phải làm liên tục nhiều tiếng để muối cứng lại, giữ được hương. Phần thảo dược tôi mua ở tiệm thuốc Bắc, còn phối như thế nào là do mình tự canh chỉnh để có vị riêng”, anh chia sẻ.

Nhiều nơi ở TPHCM bắt đầu nắm bắt xu hướng, bán trứng cút ủ muối (Ảnh: Mộc Khải).

Trung bình mỗi ngày, anh làm 3-4 mẻ, tương đương gần 3.000 trứng. Toàn bộ công đoạn đều do một mình anh đảm nhận, kéo dài gần như suốt ngày.

“Nhìn đơn giản vậy thôi chứ làm khá cực, phải canh từ đầu tới cuối. Bù lại, khách đông vì tò mò, nhiều người ăn rồi quay lại”, anh nói thêm.

Không chỉ trên đường Cách Mạng Tháng 8, thời gian gần đây, trứng cút ủ muối đã xuất hiện tại nhiều khu vực khác ở TPHCM như Gò Vấp, quận 4 cũ… trước khi lan dần về các tỉnh như Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp... Các điểm bán chủ yếu là xe đẩy nhỏ, dễ triển khai, vốn không cao nên nhanh chóng được nhân rộng.

Tuy đang “mua may bán đắt”, anh Thanh vẫn thừa nhận các món “hot trend” thường khó giữ sức hút lâu dài. Ngoài ra, anh cũng thừa nhận món trứng cút ủ muối Trung Hoa lần này không thật sự đặc sắc như một số món ăn gây sốt trước đây.

“Trước đây tôi cũng bán lạp xưởng nướng đá, phô mai nướng… Mỗi món gây sốt trong một thời gian, khoảng 2-3 tháng. Trứng cút ủ muối này chắc cũng vậy, khoảng 3 tuần là hạ nhiệt, có khi còn nhanh hơn nhiều. Giờ mọi người tò mò nên tôi tranh thủ bán thôi”, anh nói.

Anh Thanh bán trứng cút ủ muối trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Ảnh: Mộc Khải).

Theo anh, do món ăn dễ làm, chi phí thấp nên nhiều người có thể nhanh chóng làm theo, dẫn đến cạnh tranh cao và dễ bão hòa. “Khách ngày nay ồ ạt tìm mua ăn thử nhưng chán cũng nhanh. Nếu không có gì khác biệt thì khó giữ được lâu”, anh chia sẻ.

Chưa biết trào lưu này kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại, trứng cút ủ muối đã tạo nên một cơn sốt trên vỉa hè TPHCM - nơi những món ăn lạ luôn có cơ hội bùng lên nhanh chóng theo nhịp sống và thị hiếu của giới trẻ.