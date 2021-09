"Trốn" về với biển Vinh Thanh

Bảo "trốn" có người không ưa, nghe có vẻ không đường đường chính chính. Tôi lại thích, nó gợi được sự tò mò khám phá khi mà về biển đâu chỉ có chuyện tắm biển!

Không tin, bạn cứ một lần về với Vinh Thanh (Phú Vang) thử xem. Bãi biển này đã được đầu tư để trở thành một điểm đến như Thuận An. Vậy mà đã hơn 10 năm rồi, Vinh Thanh vẫn còn đó vẻ đẹp nguyên sơ, khiến nhiều kẻ như tôi thích thú. Cứ thử tưởng tượng, cùng với vài bạn tâm giao chung sở thích, cuối tuần về Vinh Thanh từ tinh mơ ở lại đến lúc đêm về, ta sẽ có một cảm nhận với đầy đủ những cung bậc xúc cảm.

Vẻ đẹp nguyên sơ của biển Vinh Thanh khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Nguyên Phong

Chạm vào mắt ta lúc bình minh hay khi hoàng hôn buông xuống là những ghe thuyền đánh cá neo đậu nằm chờ trên bãi cát. Vào những ngày hè nắng đẹp, cơm nước buổi trưa xong, nghỉ ngơi tý xíu là lúc những ngư phủ Vinh Thanh ra khơi. Cũng vì đánh bắt gần bờ nên phương tiện khá giản đơn, chỉ cần có thuyền thúng, ghe, lưới, mồi câu, một ít thực phẩm, nước uống… và sáng hôm sau là họ có thể trở về với bao thứ tôm cá, cua mực. Khoảnh khắc thật tuyệt vời để… bấm máy.

Đó cũng là lúc ta có thể gặp gỡ, chuyện trò với những dân quê xứ biển có làn da đen sạm nắng, giọng nói rặt Huế, tính tình hiền lành, chân chất và rất hiếu khách. Còn điều luôn thú vị với du khách là được xuống biển tự tay chọn những chú mực tươi rói, những chú ghẹ càng xanh óng ánh từ chiếc thuyền câu vừa cập bờ để rồi có thể nhờ các nhà hàng hay nhà dân chế biến thành những món ăn tươi.

Lạ và hấp dẫn ở Vinh Thanh cũng như nhiều vùng quê biển khác ở Thừa Thiên Huế là những món ăn. Bỗng như tìm lại được hương vị món ngon dân dã hằng ngày của mạ nơi đây khi được thưởng thức món ăn chế biến từ các loại cá nục, cá chuồn, cá ong… Thích nhất là món cá chuồn nướng và mực cơm hấp gừng. Nếu món cá chuồn (cồ) nướng thịt săn chắc, có vị ngọt tự nhiên, ăn vào là nhớ tới nồi cá kho xăm xắp của mẹ hiền ở quê thì món mực cơm hấp gừng hơi đắt một tý, nhưng thịt mềm và ngọt, đặc biệt bụng đầy trứng béo ngậy, ai ơi, chớ có bỏ qua!

Cũng như hầu hết bãi biển khác ở miền Trung, Vinh Thanh luôn chan hòa ánh nắng với bầu trời xanh rám mây trắng, sóng vỗ rì rào, bọt tung trắng xóa. Bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt… không còn chi nghi ngờ nữa, là nơi tắm biển lý tưởng. Còn khéo khen ai đó đã tạo nên những mái dù bằng tranh lạ mắt khiến cho sau phút giây đùa nô với sóng biển được quần tụ, thư giãn bên trong không gian lãng mạn.

Đặc sản cá ong. Ảnh: ĐN

Ở lại lâu một tý với biển Vinh Thanh sẽ có thêm nhiều khám phá thú vị. Không xa là thành phố "ma" An Bằng lắm kẻ tò mò. Ngay ở Vinh Thanh (cùng với Vinh An), dự án du lịch sang trọng Hue Amusement and Beach Park thuộc Tập đoàn PSH Tây Ban Nha được xây dựng và cũng tại đây (cùng với Vinh Xuân) là dự án Khu quần thể du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp FLC Huế đang triển khai. Đó cũng là lý do khiến tôi và cả ai đó thêm háo hức, càng muốn cuối tuần "trốn" về Vinh Thanh tắm biển, trải nghiệm thư giãn và khám phá.

"Trốn" về Vinh Thanh, sẽ khó khăn nếu bạn đi từ Huế về Thuận An, rồi dọc theo Quốc lộ 49B. Nó xa ngái... Đường lại quanh co và đông người. Tôi nói thế là muốn mời bạn về Vinh Thanh theo Tỉnh lộ 10D, từ điểm giao đường tránh Huế, qua những cánh đồng quê và những chiếc cầu bắc qua Đại Giang và Thủy Tú, đường nhựa phẳng lỳ. Lần đầu tiên bạn phải dò tìm, bởi bãi tắm không chỉ nằm cách xa đường cái quan hay trung tâm phố chợ mà còn hút sâu nơi rừng dương chống cát. Lối rẽ trên Tỉnh lộ 10D là con đường bê tông dưới rừng phi lao lại phải cần thêm tấm biển chỉ dẫn khiến ai đó vừa ngờ ngợ, lại vừa háo hức.

Tuy nhiên, trong mùa dịch bệnh lan tràn này, cũng không nên rủ nhau kéo về Vinh Thanh để "trốn" khi mà sự tập trung đông người là tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh. Hãy chờ khi bình yên trở lại.

Theo Đan Duy

Báo Thừa Thiên Huế