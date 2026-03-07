Tranh cãi khách Tây bỏ đồ lót vào máy pha cà phê ở khách sạn để làm sạch

Trước đó trong một chuyến du lịch, Woodcox chia sẻ điều mà cô gọi là "một trong những mẹo thú vị nhất". Vị khách người Mỹ tiết lộ, nếu không mang đủ đồ lót khi đi du lịch, du khách có thể giặt tạm bằng cách sử dụng máy pha cà phê hoặc bình đun nước siêu tốc trong khách sạn.

Trong video được đăng tải, Woodcox hướng dẫn kỹ lưỡng cách đặt chiếc quần (đã sử dụng) vào ngăn thường dùng cho bột cà phê. Sau đó, cô đóng máy lại rồi bấm nút pha.

Một chiếc máy pha cà phê tại khách sạn (Ảnh minh họa: News).

"Khi bấm nút pha, nước nóng sẽ chảy vào khu vực này và món đồ của bạn được khử trùng sạch sẽ", cô gái người Mỹ nói.

Sau đó, cô tiếp tục dùng máy sấy tóc để làm khô chiếc quần. Woodcox khẳng định cô đã có ngay một chiếc quần sạch sẽ và cho rằng không nhiều người biết tới mẹo này.

Video thu hút gần một triệu lượt xem, nhưng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, không ít người lên tiếng chỉ trích rằng, đây là cách làm ích kỷ và mất vệ sinh, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác.

"Mỗi khi nhìn thấy máy pha cà phê trong khách sạn, tôi lại tự hỏi không biết ai đó đã dùng nó để giặt đồ lót hay chưa. Cảm giác rất mất vệ sinh", một tài khoản bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích, trong một bài viết đăng tải mới đây, Woodcox lại khẳng định bản thân chưa từng giặt đồ lót bằng máy pha cà phê trong khách sạn, nhưng nghe mẹo này qua chia sẻ của một người bạn.

"Tôi không thích dùng máy pha cà phê dạng viên trong khách sạn vì cho rằng có lẽ đây là món đồ ít được vệ sinh thường xuyên", cô nói thêm.

Ngoài ra, nữ du khách người Mỹ cho rằng, cô chưa từng khuyến khích bất cứ ai bắt chước theo cách làm này.

Theo tờ People (Mỹ), máy pha cà phê hay ấm đun nước siêu tốc trong phòng ở khách sạn vốn nằm trong danh sách những món đồ kém sạch nhất bởi chúng thường xuyên bị các nhân viên vệ sinh bỏ qua hoặc làm sạch sơ sài.

Các bác sỹ vi sinh cảnh báo, môi trường ẩm ướt bên trong những vật dụng này là nơi lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, với khách lưu trú ở khách sạn, trước khi dùng có thể triệt trùng các thiết bị này rồi mới sử dụng.

Cô gái dùng ấm đun nước siêu tốc để giặt đồ (Ảnh: Reddit).

Trước đó vào năm 2019, mạng xã hội từng xôn xao trước bài chia sẻ của một nữ du khách đến từ Australia (không tiết lộ danh tính). Cô gái cho biết đã dùng ấm siêu tốc để làm sạch chiếc quần nhỏ của mình.

Cô gái cho rằng đây là cách “nhanh chóng và hợp vệ sinh”. Kèm theo đó, nữ du khách không quên đăng hình ảnh chiếc quần đặt trong bình nước.

Hành động khó chấp nhận của cô gái nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, với phần lớn ý kiến chỉ trích cùng sự phẫn nộ. Người dùng mạng Reddit cho rằng cô gái quá ích kỷ khi chỉ biết làm sạch cho bản thân, mà không nghĩ đến việc gây hại cho những khách hàng sau này.

Nhiều người còn lên tiếng kêu gọi cần tìm kiếm danh tính của vị khách này và liệt vào danh sách "cấm thuê khách sạn vĩnh viễn".