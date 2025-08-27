Trải nghiệm hương vị ẩm thực Ấn Độ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Làn sóng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đang gia tăng với tốc độ ấn tượng, đưa quốc gia Nam Á này trở thành một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Từ đây, xuất hiện nhu cầu thưởng thức ẩm thực chuẩn vị Ấn Độ ngay tại cửa ngõ du lịch, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất.

Thưởng thức vị Ấn nguyên bản

Món ăn Ấn Độ đã nổi tiếng trên toàn thế giới với sự đa dạng và phong phú. Giờ đây, du khách từ khắp nơi sẻ được thưởng thức trọn vẹn hương vị Ấn Độ nguyên bản ngay tại Tân Sơn Nhất - cửa ngõ hàng không nhộn nhịp bậc nhất Việt Nam.

Du khách từ khắp nơi sẽ được thưởng thức trọn vẹn hương vị Ấn Độ nguyên bản ngay tại Tân Sơn Nhất (Ảnh: SASCO).

Hành khách Ấn Độ thừa nhận bất ngờ khi có thể trải nghiệm chuẩn vị món Ấn như ở đất nước ngay tại cửa hàng Fresh2Go sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: SASCO).

Một trong những địa chỉ nổi bật để thưởng thức món Ấn là Nhà hàng The Phoenix, Fresh2Go Tân Sơn Nhất với thực đơn khá phong phú và được chính đầu bếp Ấn Độ đảm trách, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đạt chuẩn Halal, chế biến và bày trí đậm bản sắc văn hóa. Nhà hàng phục vụ các món Ấn trứ danh với hương vị đặc trưng và màu sắc hấp dẫn như cơm gà Tandoori, cơm gà Percik nổi tiếng, các món cà ri kết hợp nhiều loại gia vị, từ cà ri cá chẽm đậm đà đến cà ri rau củ thanh đạm…

Đầu bếp M. Mohamed Saliem của nhà hàng chia sẻ: “Món Ấn là truyền thống ẩm thực của gia đình - nơi tôi lớn lên cùng những bữa cơm đậm chất Ấn với cà ri, thịt dê và cả những bữa chay theo kiểu Ấn”.

Đầu bếp Mohamed Saliem - phụ trách món Ấn chuẩn vị chuỗi nhà hàng của SASCO (Ảnh: SASCO).

Theo vị này, Ẩm thực Ấn Độ gắn liền với tín ngưỡng. Người Hindu thường không ăn thịt bò, thịt heo; nhiều người chọn ăn chay hoặc những món từ cá, dê. Trong khi đó, cộng đồng Hồi giáo hay Do Thái lại quan tâm đến tiêu chuẩn Halal. Vì vậy, thực đơn món Ấn tại The Phoenix đạt chuẩn Halal, giúp thực khách có thể yên tâm thưởng thức.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất khi đứng bếp là được giới thiệu hương vị Ấn Độ đích thực đến Việt Nam, đồng thời tinh chỉnh gia vị một cách tinh tế để phù hợp hơn với khẩu vị Việt. Với tôi, nấu ăn không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cách tôn trọng văn hóa và kết nối con người qua từng món ăn”, ông Mohamed Saliem chia sẻ thêm.

Làm đầy “hộ chiếu vị giác” tại Tân Sơn Nhất

Song hành cùng menu best-seller (thực đơn bán chạy) thuộc chuỗi hệ thống F&B của SASCO, thực đơn Ấn Độ chuẩn vị được đưa vào nhà hàng The Phoenix và Fresh2Go tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ nâng cao trải nghiệm cho hành khách, mà còn góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho các hãng hàng không, công ty du lịch khi đồng hành cùng SASCO mang đến hành trình trọn vẹn, đa trải nghiệm cho du khách.

Với kinh nghiệm tích lũy hơn 30 năm qua, thương hiệu này khẳng định ẩm thực là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm khách hàng. Dù thực khách tìm kiếm “vị quê hương” hay muốn thử vị của những nền ẩm thực khác, SASCO đều có thể đáp ứng với nguyên bản hương vị và dịch vụ chuẩn mực.

Diện mạo ngành F&B tại Tân Sơn Nhất ngày càng định hình rõ nét như trạm trung chuyển ẩm thực quốc tế để mỗi hành khách có thể “đóng dấu” thêm một quốc gia vào cuốn hộ chiếu vị giác trên mỗi chặng bay.